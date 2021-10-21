Борис Игнатьев: Дзюбе до Протасова очень далеко. А обойти Кержакова реально

- Нет. Вот по Эдуарду Стрельцову было видно сразу – большая личность, будущий бомбардир. По рано погибшему Анатолию Кожемякину тоже. Перспективы бывшего нападающего «Зенита», киевского «Динамо» и сборной России Олега Саленко так же прояснились рано, я же помню Саленко юношей. Он с 14 лет забивал почти в каждом матче, в любых турнирах и любым соперникам. Поэтому ранний дебют Олега в большом футболе выглядел вполне ожидаемо.

- Борис Петрович, вы видели в Дзюбе качества большого бомбардира, когда он карьеру начинал?

До прошлой субботы первенство 26 лет (!) удерживал бывший полузащитник «Ротора» и саратовского «Сокола» Олег Веретенников. Помощник Леонида Слуцкого в «Рубине» в 90-е каждый сезон обновлял бомбардирские рекорды, но можно ли их сравнивать с достижениями Дзюбы, и какие качества позволили ему стать первым российским голеадором среди действующих футболистов? На эти вопросы помог найти ответы бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

- У него я не замечал качеств, которые заставили бы за ним специально следить. Наоборот - по Артему было видно отсутствие некоторых качеств для сильного нападающего. Высокой скоростью, большим объемом скоростной работы и сильным дальним ударом Дзюба не обладал. Но спустя 14-15 лет он делит первое место по голам в чемпионате России и с большим отрывом лидирует по голам среди действующих футболистов. Наверное, что-то я тогда в Артеме просмотрел. С другой стороны, это бомбардир, который сделал себя сам.

- То есть?

- Дзюба очень эффективно использует свой опыт. С каждым сезоном разума в его игре становится больше. Он прекрасно использует свои габариты, физические качества, знает все тонкости и хитрости на грани фола при игре в штрафной. Как выйти на мяч при навесе, как и где встать при угловом, когда начинать движение, как поставить корпус, чтоб спровоцировать соперника на фол. Всем этим Артем Дзюба владеет почти в совершенстве.

- Но доказывает же, что умеет играть в разный футбол.

- Да, нападающий «Зенита» полезен и при позиционной игре, и на флангах. Все передачи принимает, мяч в передней линии почти всегда для команды сохраняет, выигрывает большинство единоборств. Но главное достоинство Дзюбы – игра в штрафной площади. Он типичный центральный нападающий, аналог центрового в баскетболе. Наиболее эффективен Артем в штрафной.

- Его можно назвать лучшим центральным нападающим своего поколения?

- За Дзюбу говорит его результативность. Но сравнения с другими нападающими все-таки некорректны. Дзюба – специфический, даже очень специфический нападающий. Поэтому провести прямые аналогии невозможно. Роман Павлюченко, например, тоже центральный нападающий и тоже в списке российских бомбардиров находится очень высоко. Но Павлюченко – другой. С Александром Кержаковым у Дзюбы отличий еще больше.

Спор с Веретенниковым

- Есть расхожее мнение, что столь габаритные нападающие снижают уровень быстрее других. Дзюбе 33 года, но продолжает забивать, как и раньше. Почему Артема данный тезис не касается?

- С возрастом результативность снижается у многих нападающих, не только габаритных. Падает скорость, поэтому падают и бомбардирские показатели.

- Но для Дзюбы же это неактульно – невозможно потерять высокую скорость, если ее нет.

- Скорость все равно может упасть, - улыбается Игнатьев. - Как и мобильность. Артем Дзюба голевые показатели держит благодаря еще и своей игровой цельности. Нападающий «Зенита» сосредоточен на сильных качествах – Артем делает на поле то, что умеет. Борется, скидывает мяч, сохраняет его, замыкает передачи с фланга, с мячом активно играет в штрафной площади. И наоборот – минимизирует свое участие в ситуациях, где не силен.

- Каких например?

- Дзюба стремится быстро выходить из углов поля или отдавать оттуда мяч партнерам, так как не обладает дриблингом. На ограниченном пространстве Артем не будет эффективен. В центре поля тоже быстро расстается с мячом. Дзюбе не хватит скорости убежать с центра к воротам одному, он это учитывает, и после короткого разгона атаки подключает более скоростных партнеров. Некоторых нападающих подводит желание успевать везде.

- Стремление к полной универсализации?

- В атаке – да. Таким кажется, что если они хороши в штрафной площади и много забивают, смогут хорошо делать и что-то другое. Начинают много обводить на фланге, заигрываться с мячом, бить издали. А получается это гораздо хуже. Распыление не позволяет хорошо разнообразить игру, наоборот ослабляют козыри форварда, и голов становится меньше. А Дзюба играет умно – сосредотачивается на сильных качествах, поэтому продолжает много забивать.

- Следующий гол в чемпионате позволит Дзюбе обойти Олега Веретенникова. Но можно ли их голевые достижения ставить на весы? Ведь Веретенников состоялся как бомбардир в чемпионате России 90-х, когда ни сильных иностранцев, ни лучших отечественных футболистов здесь не было.

- Забивать везде трудно. Да, уровень лиги тогда был заметно ниже, чем сейчас. Возможно, первое время Олега Веретенникова соперники еще не знали, в чем-то недооценивали. Но когда он стал регулярно забивать, внимание к нему было большое.

- Но Веретенников продолжал забивать сериями.

- Да! Его изучали, специально к нему готовились, неважно сильные команды или слабые, пытались играть против Веретенникова персонально. А он забивал и забивал! Помногу каждый сезон! Да, в ведущих чемпионатах Европы не поиграл, не заиграл в сборной. Но это уже – другая тема. Принижать бомбардирские успехи Олега, думаю, не стоит.

«В «Зените» созданы все условия для высокой результативности Дзюбы»

- Посмотрим на верхнюю часть клуба бомбардиров Григория Федотова. Лидера клуба – Олега Блохина – разделяют с Дзюбой 110 голов. Артему реально к Блохину подтянуться?

- Сомневаюсь. Времени на высшем уровне Дзюбе не хватит. Конечно, хотелось бы, чтобы в списке голеадоров за всю историю отечественного футбола на первое место вышел наш, российский футболист. Но из поколения Дзюбы кому-то это сделать нереально.

- А до идущего вторым в этом же клубе Олега Протасова у Артема получится добраться?

- Сколько до Протасова осталось – 36 голов? Тоже, думаю, нереально. Большой отрыв.

- Но при нынешней результативности Дзюбы 36 голов – это вопрос полутора сезонов.

- «Зенит» вскоре будет перестраивать игру в атаке. Такой роли там у Артема уже не будет. А без этого столько забивать уже не получится.

- Но Дзюба может продолжить пополнять бомбардирский счет в другой команде.

- Не будет он там столько забивать! Надо учитывать, что в «Зените» созданы все условия для высокой результативности Дзюбы. Который во многих матчах чемпионата России имеет возможность играть только на одной половине поля – «Зенит» всегда больше владеет мячом, а партнеры умеют отдавать острые передачи и удобно для Артема навешивать. Дзюба использует сильные качества, в том числе, благодаря тренерской задумке и высокому классу партнеров.

- А что будет в другой команде?

- Там придется много обороняться, подолгу бегать без мяча, на своей половине. А когда мяч получит – попробуй до ворот соперника еще добеги! Нет, в команде послабее столько забивать Артем уже не будет. Если туда перейдет, конечно.

- А до Александра Кержакова добраться реально? До лучшего бомбардира в истории «Зенита» Дзюбе осталось 24 гола.

- Вот догнать и обойти Кержакова наверное, Дзюба сможет. Но и это вопрос из вопросов! Посмотрим.