Дебют Гисдоля в еврокубках не удался. «Локо» поддержал тренд недели и проиграл дома «Галатасараю»

ХИТРОСТЬ ГИСДОЛЯ – ЕДВАЙ И РЫБУС В СТАРТЕ
Перед матчем на стадионе прошла красивая церемония награждения Юрия Семина серебряной медалью за второе место в сезоне-2019/20. Такая долгожданная и такая заслуженная легендарным для клуба специалистом. Сам он тоже очень мило себя повел, подарив ее пареньку в футболке «No Semin No Party». Справедливости ради, мальчик ее выпросил, когда тренер подошел к трибуне, скандировавшей «Только Семин Юрий Палыч».
«Лацио» и «Марсель» играли раньше и голов не забили, что подарило железнодорожникам возможность сравняться с лидерами группы римлянами и «Галатасараем». Так что игра имела огромное значение, а победа необходима не только в контексте борьбы с Шотландией за девятое место в рейтинге УЕФА.
В сегодняшнем «Локомотиве» сложно понять, какой состав считать оптимальным, но после странных экспериментов в Казани Маркус Гисдоль вернулся к более привычному сочетанию игроков. Москвичам еще и удалось всех запутать, ведь считалось, что Мацей Рыбус и Тин Едвай не восстановились от повреждений, но оба вышли на поле с первых минут. Поляк, правда, неожиданно оказался на правом краю обороны. Зато возвращение хорвата усилило среднюю линию, куда смог вернуться Дмитрий Баринов. В основе вышел и Рифат Жемалетдинов, не попавший в старт в выходные.
СИМПАТИЧНОЕ НОВОЕ ЛИЦО «ЛОКО»
«Локо» находится на стадии обновления, и очень увлекательно в режиме лайв наблюдать за этим перерождением. Пока знакомство можно назвать приятным, у железнодорожников очень симпатичное новое лицо. Они играют в динамичный атакующий футбол, активно прессингуют защитников и большими силами ходят вперед.
Расстановка у Гисдоля имеет гибридный вид. Без мяча это 4-4-2 с Жемалетдиновым и Смоловым в передней линии, но в атаке все намного более ртурное несимметричное. Рифат ситуативно может опускаться чуть глубже, а крайние полузащитники Константин Марадишвили и Гирано Керк поднимаются максимально высоко. Голландец как будто более нацелен на обострение, но куда менее задействован в командной игре.
Обращает внимание и персональное решение по Маркао. Этот левоногий центральный защитник гостей обладает отличным пасом и часто начинает атаки своей команды, поэтому на него оказывалось наибольшее давление. За первый тайм на нем было совершено несколько фолов, зато малейший шанс на контратаки подавлялся моментально. За тайм «Галатасарай» не провел ни одного хорошего выпада и ничего не создал. У хозяев тоже голевых моментов не было, но подходы были заметно перспективнее.
А еще стало понятно, почему Рыбус вышел справа. Вероятно, специально под техничного и некогда считавшегося потенциальным талантом Райана Бабеля. И полностью выключил голландца из игры. Ну, и заодно для поддержки мобильного и настырного Керка.
У ТЕРИМА ЕСТЬ РЕЗЕРВ, А У ГИСДОЛЯ – НЕТ
Несмотря на симпатию к красно-зеленым, нельзя не признать, что пока команда очень сырая. Все желания играть в атакующий футбол на данный момент носит скорее декларативный характер. Во втором тайме «Галатасарай» без особого труда отодвинул игру от своих ворот и стал доминировать на втором этаже. У хозяев только Пабло прилично играл в воздухе, но его одного оказалось недостаточно – в течение 13 минут турки трижды опасно били головой из центра штрафной.
Сложно поддержать и идею Гисдоля с переводом Жемалетдинова в линию атаки. Немцу можно только посочувствовать, ведь Виталия Лисаковича не оказалось в заявке на матч, за Зе Луиша, как известно, даже на сезон. Отсутствовали и Франсуа Камано с Антоном Миранчуком. Тем не менее, получается, что схема оказалась важнее качеств игрока, ведь в нападении Рифат намного менее эффективен – реже получает мяч, всегда находится в окружении защитников и редко выходит на ударные позиции. Бил он часто, но совсем не опасно.
Вообще резерв у Гисдоля был столь скромным, что усилить игру ему было решительно некем. Единственную замену он сделал только на 89-й минуте. А у Терима такая возможность была. Он ею и воспользовался, к 76-й минуте полностью поменяв линию атаки. И свежие футболисты принесли его команде победу – Керем Актюркоглу первый убойный момент реализовать не смог (Гилерме спас), но со второй попытки открыл счет, реализовав выход один на один.
Так «Локомотив», даже ни разу не попав в створ ворот соперника, поддержал тренд «Спартака» и «Зенита» на домашние поражения и практически закрыл тему борьбы за первое место в группе. А если учесть, что во втором круге будут выезды в Стамбул и Марсель, о плей-офф вообще можно только мечтать. Да и то осторожно. Ну, а Гисдоль проиграл свой дебютный матч в еврокубках. А еще «Рейнджерс» победил дома «Брондбю» и увеличил отрыв Шотландии от России…
Лига Европы
Группа E
3-й тур
«Локомотив» - «Галатасарай» - 0:1 (0:0)
Гол: Актюркоглу, 82.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус (Живоглядов, 89), Едвай, Пабло, Тикнизян, Керк, Баринов, Бека-Бека, Марадишвили, Жемалетдинов, Смолов.
«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нелссон, Маркан, ван Анхольт (Байрам, 90), Антальялы, Кутлу, Йылмаз (Актюркоглу, 67), Чакылдэу (Люиндама, 90), Бабель (Моруцан, 76), Мохамед (Дьян, 76).
Предупреждения: Бабель, 36. Антальялы, 43. Баринов, 69. Мохамед, 73. Моруцан, 90.
Судья: Лехнер (Австрия).