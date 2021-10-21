Дебют Гисдоля в еврокубках не удался. «Локо» поддержал тренд недели и проиграл дома «Галатасараю»

ХИТРОСТЬ ГИСДОЛЯ – ЕДВАЙ И РЫБУС В СТАРТЕ

Перед матчем на стадионе прошла красивая церемония награждения Юрия Семина серебряной медалью за второе место в сезоне-2019/20. Такая долгожданная и такая заслуженная легендарным для клуба специалистом. Сам он тоже очень мило себя повел, подарив ее пареньку в футболке «No Semin No Party». Справедливости ради, мальчик ее выпросил, когда тренер подошел к трибуне, скандировавшей «Только Семин Юрий Палыч».

«Лацио» и «Марсель» играли раньше и голов не забили, что подарило железнодорожникам возможность сравняться с лидерами группы римлянами и «Галатасараем». Так что игра имела огромное значение, а победа необходима не только в контексте борьбы с Шотландией за девятое место в рейтинге УЕФА.

В сегодняшнем «Локомотиве» сложно понять, какой состав считать оптимальным, но после странных экспериментов в Казани Маркус Гисдоль вернулся к более привычному сочетанию игроков. Москвичам еще и удалось всех запутать, ведь считалось, что Мацей Рыбус и Тин Едвай не восстановились от повреждений, но оба вышли на поле с первых минут. Поляк, правда, неожиданно оказался на правом краю обороны. Зато возвращение хорвата усилило среднюю линию, куда смог вернуться Дмитрий Баринов. В основе вышел и Рифат Жемалетдинов, не попавший в старт в выходные.

СИМПАТИЧНОЕ НОВОЕ ЛИЦО «ЛОКО»

«Локо» находится на стадии обновления, и очень увлекательно в режиме лайв наблюдать за этим перерождением. Пока знакомство можно назвать приятным, у железнодорожников очень симпатичное новое лицо. Они играют в динамичный атакующий футбол, активно прессингуют защитников и большими силами ходят вперед.

Расстановка у Гисдоля имеет гибридный вид. Без мяча это 4-4-2 с Жемалетдиновым и Смоловым в передней линии, но в атаке все намного более ртурное несимметричное. Рифат ситуативно может опускаться чуть глубже, а крайние полузащитники Константин Марадишвили и Гирано Керк поднимаются максимально высоко. Голландец как будто более нацелен на обострение, но куда менее задействован в командной игре.