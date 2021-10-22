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Империей по футболу. Почему болельщик и болельщик из Питера – не одно и то же?
22 октября 06:19
автор: Николай Яременко

Империей по футболу. Почему болельщик и болельщик из Питера – не одно и то же?

Главный редактор «Советского спорта» поднимает актуальный вопрос: кто и почему сеет рознь в фанатской среде?

Юрий Палыч вчера лучшим был. Спокойно, без истерик, дождался, когда сменится в «Локо» руководство, получил свою законную серебряную медаль, с любовью и нежностью подержал ее в руках, а потом подошёл к южной (фанатской) трибуне и бросил ребятам. Маленький мальчик поймал, и это было очень красиво. У мальчишки память на всю жизнь, раритет. А у Палыча – не убудет. У него все есть, и он всем все давно доказал. Человечище!

Искренний поступок – тот, что идет от сердца. Тот, что не репетируешь, не согласовываешь ни с кем. Очень жаль, что иногда рядом не окажется тех, кто просто подсказал бы, что стоит делать и говорить, а куда лезть не стоит. Не хочу обвинять Рассказова в косяках матча с «Лестером» - ну, не виноват он, что не футболист! Но твое дело сейчас – закрыть рот и молча работать. Доказывать каждый день – на тренировках и в матчах. Но нет, мы зачем-то открываем рот. И закапываем себя еще глубже.

Бывают случаи коллективного помутнения. «Зенит» и «Спартак» играли свои еврокубковые матчи в один день. Разного уровня были турниры, но результат, правда, предсказуемо одинаковый. Но мы – не об этом сейчас. Фан-трибуна «Спартака» подготовила баннер, посвященный трагическим событиям 1982 года, когда на таком же еврокубковом матче, бездарные милицейские чины угробили две или три сотни человек, а потом, совместно с партийной верхушкой, активно стали скрывать правду и занижать число погибших. И баннер был растянут правильный, и слова подобраны правильные. В этом было что угодно, но только не агрессия. Каждый из погибших тогда в бессмысленной ментовской давке – он словно с нами на трибунах, спустя годы рядом с каждым из нас. И мы помним о них.

Что делают в этот важный для болельщиков день на зенитовском «вираже»? Странное поздравление с 300-летием появления «Российской Империи». Странное потому, что даты не совпали – императором Петр становился не 20-го, а только 22-го. Странное еще и потому, что к футболу вообще это мало имеет отношения. Баннеры «виража» - это же не перекидной календарик, который время от времени знакомит нас с событиями из истории прошлых веков. Не хватило рядом умных голов, которые просто вовремя подсказали бы, одернули бы: важно показать единство болельщиков, общность фанатов. Это не спартаковцы гибли – гибли наши люди. На той мерзлой лужниковской лестнице никто не спрашивал, за кого ты болеешь. Но нет, вспомнить в провинциальном городе о том, что это была когда-то столица Империи, пусть и не в тот день – оказалось важнее. Когда нам нужно быть вместе, мы умудряемся зачем-то еще и противопоставить себя другим. Печально. Печально и стыдно немного.

С чего удивляться потом на все остальные города, которым и повода не надо давать для пародий и издевок?

источник: «Советский спорт»
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