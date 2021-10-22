Маркус Гисдоль: «Локомотив» доминировал на поле, но в футболе все решают голы

- О чем вы говорили с наставником «Галатасарая» Фатихом Теримом после игры?

- Шансы, как и раньше, у нас есть. Понятно, что мы осложнили себе жизнь после проигрыша «Галатасараю» дома. Но в любом случае мы приложим все усилия, чтобы улучшить свои позиции в группе Лиги Европы.

- Мне очень жаль «Локомотив» из-за такого результата. На протяжении семидесяти пяти минут наша команда продемонстрировала неплохой футбол, но у нас не получилось реализовать свои моменты у ворот соперника. «Локомотив» доминировал, играла первым номером. Но в футболе все решают голы. После матча я сказал своим ребятам, что мы движемся в верном направлении, и я уверен, и дойдем до конца этого пути. Сейчас надо забыть эту игру. Уже завтра мы начнем подготовку к следующему матчу.

- Мы обменялись мнениями по матчу, как это обычно бывает между коллегами по тренерскому цеху. Я с большим уважением отношусь к Териму и футболу, который показывает его клуб. Это был позитивный, плодотворный обмен мнениями. Мы больше контролировали игру. Если бы забили, то мы выиграли бы этот матч. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому.

- Почему «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника? Это какой-то кризис в атаке?

- У нас было много ударов по воротам, но не получались удары в створ. В предыдущей встрече мы забили два мяча. А «Галатасарай» очень хорошо оборонялся, а нам немного не хватило реализации моментов.

- Весь матч ваша команда играла одним составом, в отличие от «Галатасарая», который сделал много замен. Почему не стали менять футболистов?

- Можно сказать, что у меня была белая зависть к сопернику, потому что у нас не было большого резерва, чтобы освежить игру. Гостям удалось поменять многих футболистов в атаке. В нашем лазарете сейчас много ребят, особенно атакующего плана. Анджорин, Камано. Поэтому у меня почти не было вариантов усиления игры со скамейки, особенно нападающих.

- Сколько времени уйдет на восстановление травмированных игроков?

- Надеюсь, Анджорин выйдет в самое ближайшее время и сможет сыграть несколько минут. А вот по Камано не могу дать более точных прогнозов.

- Поделитесь мнением о сопернике и могил бы сравнить физические кондиции двух команд?

- Оба клуба играли на одном уровне до того момента, когда соперник сделал замены и освежил игру. «Локомотив» отлично играл и физически ни в чем не уступил. Было проделано о много беговой работы. Мы отбирали мяч рано, на чужой половине поля. Но не добились положительного результата.