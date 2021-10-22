ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Избивший журналиста болельщик «Спартака» может сесть на шесть лет
22 октября 15:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Избивший журналиста болельщик «Спартака» может сесть на шесть лет

В Москве по делу о нападении на журналиста РБК Александр Щеголева задержан бывший лидер одного из фан-объеденений «Спартака» Валентин Коршунов.

Как сообщает столичное управление СК, против Коршунова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Следствие будет ходатайствовать об аресте Коршунова. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 20 октября на стадионе «Открытие Арена» после матча «Спартак» — «Лестер». Нападавший вышел из VIP-ложи и увидел, что его снимает на видео журналист. Коршунов в угрожающей форме с использованием нецензурных выражений потребовал прекратить съемку. Когда Щеголев этого не сделал, Коршунов нанес ему несколько ударов кулаком в лицо.

Сообщается, что в результате нападения, журналист РБК получил ушиб мягких тканей ушной раковины, а также травму правой скуловой области.

За этот инцидент на Коршунова завели административное дело о нарушении правил поведения в качестве зрителя на официальных спортивных соревнованиях (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ).

Вчера Тушинский районный суд Москвы назначил нарушителю административный штраф в 5 тыс. рублей, и запретил посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.

Однако сегодня столичный СК переквалифицировал статью на уголовную, поэтому Коршунов задержан.

По информации РЕН ТВ, Коршунов ранее был одним из лидеров известного фанатского объединения «Фратрия», а сейчас является лидером фан-блока «Секта».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборную России по баскетболу возглавил Зоран ЛукичМосковское "Динамо" победило в НижнекамскеЭкс-глава фан-клуба "Спартака" напал на журналистаРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуЖена вратаря «Краснодара» сообщила о распаде семьиФрейя Штейн выложила видео с керри Team Spirit Ильей «Yatoro»
«Если Федор победит, то в первом или втором раунде». Прогноз Валуева на бой Емельяненко — Джонсон
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках Bellator 269, в котором 23 октября в Москве сойдутся легендарный Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Сотрудница 1хBet получила три года колонии, «Олимп» подал в суд на «Рубин», недельный джекпот «Лиги Ставок» вырос до 3,6 млн рублей
Обзор новостей букмекерского рынка.
В клубном рейтинге УЕФА — кошмар! Украина должна обойти Россию через две недели, Сербия с Бельгией — весной
Россия продолжает стабильно терять позиции в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
«Почему Гисдоль не решался на замены? Бека-Бека надо было убирать». Сенников — о поражении «Локомотива» в ЛЕ
Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал «Плеймейкеру» результат матча 3-го тура Лиги Европы, в котором команда Маркуса Гисдоля уступила «Галатасараю» 0:1.
COVID-19 или FLOYD-19? Как один твит разрушил жизнь основателя CrossFit Грега Глассмана
Пока в России и мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса, из-за которой многие страны и города объявляют локдауны, самое время вспомнить печальную историю основателя фитнес-империи Грега Глассмана, жестоко поплатившегося за неосторожный комментарий на злобу дня в соцсетях.
Прощальный бой не сулит Федору Емельяненко ничего хорошего. Расклад и ставки на первый русский Bellator
23 октября в Москве на «ВТБ Арене» состоится первый в истории России турнир Bellator, в главном бою которого легендарный Федор Емельяненко сойдется в клетке с Тимоти Джонсоном. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Хэмилтон обгонит всех, «Макларен» будет выше «Феррари». Расклады и лучшие ставки на Гран-при США
22 - 24 октября в Техасе пройдет 17-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1». Сезон близится к развязке, интрига в борьбе за титул нарастает, а «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
12-й тур РПЛ с матчем Дзюбы против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22-25 октября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двенадцатом туре.
Свечников догнал Овечкина, Бобровский вошел в «клуб 300». Новые подвиги русских в НХЛ
Очередной игровой день чемпионата НХЛ не обошелся без достижений российских хоккеистов.
День российского сурка! «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в «стиле» «Спартака» и «Зенита»
В домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы железнодорожники в концовке пропустили единственный мяч от «Галатасарая» и серьезно ухудшили свои шансы на выход в евровесну.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика