Избивший журналиста болельщик «Спартака» может сесть на шесть лет

Как сообщает столичное управление СК, против Коршунова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Следствие будет ходатайствовать об аресте Коршунова. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 20 октября на стадионе «Открытие Арена» после матча «Спартак» — «Лестер». Нападавший вышел из VIP-ложи и увидел, что его снимает на видео журналист. Коршунов в угрожающей форме с использованием нецензурных выражений потребовал прекратить съемку. Когда Щеголев этого не сделал, Коршунов нанес ему несколько ударов кулаком в лицо.

Сообщается, что в результате нападения, журналист РБК получил ушиб мягких тканей ушной раковины, а также травму правой скуловой области.

За этот инцидент на Коршунова завели административное дело о нарушении правил поведения в качестве зрителя на официальных спортивных соревнованиях (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ).

Вчера Тушинский районный суд Москвы назначил нарушителю административный штраф в 5 тыс. рублей, и запретил посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.