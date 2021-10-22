Сандро Шварц: Рад, что в такой особенный день «Динамо» добилось победы

- Ваши впечатления от матча? – вопрос Шварцу.

- Я рад, что в столь особенный день, день рождения Льва Яшина, мы добились победы. Она является подарком для всех нас. Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру. Если говорить о первых двух мячах со стандартов, великолепное исполнение. Я благодарен тренерскому штабу, который усердно работает над этим компонентом. Если говорить о матче, мы сыграли агрессивно, в контроль мяча и заслужили эту победу.

- Снова до конца не дотерпели, пропустили мяч, как и в поединке со «Спартаком». Почему не удается держать концентрацию до финального свистка?

- Природа голов сегодня и в игре со «Спартаком» разная. Эти мячи нельзя сравнивать. Единственное, что у них общего, временные отрезки. Нам надо обороняться до конца, не терять концентрацию. Сегодня этого не хватило, и мы пропустили.

- Оцените дебют Гладышева в РПЛ?

- Мы довольны тем, как он сыграл. Для него матч был дебютным, чему предшествовал кропотливый труд на тренировках. Видно, что он растет, не останавливается в прогрессе. Гладышеву не повезло сегодня в моментах, которые у него были. Но это его первые шаги. Он усердно работает на тренировках, и ему также профессионально надо работать в будущем.

- Почему раньше времени с поля ушел Ордец, и почему ушел Варела? У него повреждение или есть другая причина?

- У обоих игроков были небольшие повреждения. Сейчас не знаю насколько они серьезные. Возможно, смогут сыграть в следующем матче, но завтра надо провести более детальный анализ, тогда все станет понятно.

- Тюкавин и Грулев вместе вышли на поле. Почему их редко выпускаете и почему решили сделать это сегодня?

- Для нас все игроки важны, а не только те, кто в старте. Нужно, чтобы тот, кто выходит на замену, придавал новый импульс нашей игре. Эти ребята хорошо провели матч, и плодом их работы являются забитые мячи. Нам важно, чтобы в команде была конкуренция за место в составе. Сегодня игроки атаки очень хорошо себя проявили.