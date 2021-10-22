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Сандро Шварц: Рад, что в такой особенный день «Динамо» добилось победы
22 октября 21:56
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сандро Шварц: Рад, что в такой особенный день «Динамо» добилось победы

После матча 12-го тура РПЛ «Динамо» - «Химки» (4:1) главный тренер хозяев Сандро Шварц оценил дебют Гладышева и отметил великолепное исполнение первых двух мячей со стандарта, а наставник гостей Игорь Черевченко заявил, что соперник выиграл по делу.

- Ваши впечатления от матча? – вопрос Шварцу.
- Я рад, что в столь особенный день, день рождения Льва Яшина, мы добились победы. Она является подарком для всех нас. Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру. Если говорить о первых двух мячах со стандартов, великолепное исполнение. Я благодарен тренерскому штабу, который усердно работает над этим компонентом. Если говорить о матче, мы сыграли агрессивно, в контроль мяча и заслужили эту победу.

- Снова до конца не дотерпели, пропустили мяч, как и в поединке со «Спартаком». Почему не удается держать концентрацию до финального свистка?
- Природа голов сегодня и в игре со «Спартаком» разная. Эти мячи нельзя сравнивать. Единственное, что у них общего, временные отрезки. Нам надо обороняться до конца, не терять концентрацию. Сегодня этого не хватило, и мы пропустили.

- Оцените дебют Гладышева в РПЛ?
- Мы довольны тем, как он сыграл. Для него матч был дебютным, чему предшествовал кропотливый труд на тренировках. Видно, что он растет, не останавливается в прогрессе. Гладышеву не повезло сегодня в моментах, которые у него были. Но это его первые шаги. Он усердно работает на тренировках, и ему также профессионально надо работать в будущем.

- Почему раньше времени с поля ушел Ордец, и почему ушел Варела? У него повреждение или есть другая причина?
- У обоих игроков были небольшие повреждения. Сейчас не знаю насколько они серьезные. Возможно, смогут сыграть в следующем матче, но завтра надо провести более детальный анализ, тогда все станет понятно.

- Тюкавин и Грулев вместе вышли на поле. Почему их редко выпускаете и почему решили сделать это сегодня?
- Для нас все игроки важны, а не только те, кто в старте. Нужно, чтобы тот, кто выходит на замену, придавал новый импульс нашей игре. Эти ребята хорошо провели матч, и плодом их работы являются забитые мячи. Нам важно, чтобы в команде была конкуренция за место в составе. Сегодня игроки атаки очень хорошо себя проявили.

- Какой гол вас порадовал больше всего?
- Нет какого-то гола, который я мог бы выделить. Первые два были забиты со стандартов. Благодаря качественной работе тренерского штаба, мы поразили ворота со стандартов, которые часто являются ключевым фактором в матчах, если соперник обороняется. Во втором тайме мы также забили хорошие мячи. Все голы сегодня были забиты по-разному, и это меня радует.

- Скоро вашей команде предстоит матч на кубок с «Оренбургом». Стоит ли ждать серьезной ротации?
- Могу точно сказать, что состав не будет таким же, как сегодня. Изменения мы внесем. Но игра на Кубок тоже важна для нас. Мы рассчитываем на тех ребят, кто в ней сыграет, но держим в уме предстоящий матч с «Зенитом».

«ПОСЛЕ ДВУХ ПРОПУЩЕННЫХ СО СТАНДАРТА МЯЧЕЙ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕСТРОИТЬ ИГРУ»

- Как вам игра? – вопрос Черевченко.
- Заслуженная победа «Динамо». Они выиграли в день рождения Льва Яшина. После двух мячей, которые пропустили со стандарта, пришлось немного перестроить игру, на которую мы рассчитывали перед этим поединком.

- Показалось, что одна из ключевых причин поражения от «Динамо» - отсутствие Тихого. Что с ним?
- Если даже один человек основы выбывает, это сложно. Сегодня не было Кухарчука, Глушакова. Это все сказывается.

- Что с Кухарчуком?
- У него проблемы, которые появились не вчера. Мы говорили с врачами, с Ильей. Если бы он сегодня вышел на поле на 10-15 минут, это могло бы закончиться для него и команды плачевно, потому что он мог выбыть из игры на три-четыре недели.

- Уже подходит середина чемпионата. За счет чего будете улучшать игру?
- У нас Долгов играет в атаке, потому что нет нападающих. Это хороший футболист, помню его еще по «Локомотиву». Но отсутствие у него практики в семь месяцев сказывается. Надеемся, он скоро восстановится.

источник: «Советский спорт»
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