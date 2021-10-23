Василий Березуцкий: Ребята проявили характер, за счет чего ЦСКА и победил

- В первом тайме игра не получалась. Во втором немного изменили начало наших атак. Хорошо, что ребята проявили характер, - рассказал Березуцкий. - Это основное, за счет чего мы сегодня победили. Рад, что в концовке игры нам удалось выиграть.

- Планировали Дзагоева в конце второго тайма выпускать?

- Мы знаем какой это великолепный игрок, который может отдать последний пас. Но он не может играть весь матч. За счет опыта и понимания игры он выходит на замену лучше, чем начиная матч в основе.

- ЦСКА сделал результат не только с выходом Дзагоева и Чалова, но и с возвращением Облякова на левый фланг. Как оцените игру Щенникова и Мухина в центре поля?

- Мухин и Щенников играли хорошо. Но Мухин получил желтую карточку. Было понятно, что игра будет на встречных курсах, и он мог получить второй «горчичник». Щенников только восстановился, провел игру, и было понятно, что ему тяжело. Понимаем, что Обляков более атакующий крайний защитник, но это была возможность освежить игру физически.

- ЦСКА не борется за золото, но сейчас вы на третьем месте. Что скажете о борьбе за чемпионство?

- У нас большие амбиции, и задача всегда одна. В каком-то сезоне ее проще выполнить или сложнее, но она всегда одна.

- Магнуссона когда ждать?

- В заявку может попасть в любой момент, но он сейчас восстанавливается. Начал работать с мячом, но пока индивидуально. Через месяц он сможет какое-то время работать в общей группе.