ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Василий Березуцкий: Ребята проявили характер, за счет чего ЦСКА и победил
23 октября 22:06
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ПФК ЦСКА

Василий Березуцкий: Ребята проявили характер, за счет чего ЦСКА и победил

После матча 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» (3:1) главный тренер армейцев Василий Березуцкий отметил, что в первом тайме у его команды игра не получилась, и пришлось вносить коррективы, а наставник самарцев Игорь Осинькин завил, что соперник играл более активно.

- В первом тайме игра не получалась. Во втором немного изменили начало наших атак. Хорошо, что ребята проявили характер, - рассказал Березуцкий. - Это основное, за счет чего мы сегодня победили. Рад, что в концовке игры нам удалось выиграть.

- Планировали Дзагоева в конце второго тайма выпускать?
- Мы знаем какой это великолепный игрок, который может отдать последний пас. Но он не может играть весь матч. За счет опыта и понимания игры он выходит на замену лучше, чем начиная матч в основе.

- ЦСКА сделал результат не только с выходом Дзагоева и Чалова, но и с возвращением Облякова на левый фланг. Как оцените игру Щенникова и Мухина в центре поля?
- Мухин и Щенников играли хорошо. Но Мухин получил желтую карточку. Было понятно, что игра будет на встречных курсах, и он мог получить второй «горчичник». Щенников только восстановился, провел игру, и было понятно, что ему тяжело. Понимаем, что Обляков более атакующий крайний защитник, но это была возможность освежить игру физически.

- ЦСКА не борется за золото, но сейчас вы на третьем месте. Что скажете о борьбе за чемпионство?
- У нас большие амбиции, и задача всегда одна. В каком-то сезоне ее проще выполнить или сложнее, но она всегда одна.

- Магнуссона когда ждать?
- В заявку может попасть в любой момент, но он сейчас восстанавливается. Начал работать с мячом, но пока индивидуально. Через месяц он сможет какое-то время работать в общей группе.

- Что поменяли во втором тайме?
- Опустили опорника в линию обороны, чтобы два центральных защитника и опорник начинали атаки в тройке. Но это не всегда работает. Это искусственная имитация тройки центральных защитников.

«МЫ ПРОПУСТИЛИ МЯЧИ ИЗ-ЗА НЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ОШИБОК»

- Мы второй тайм пытались играть в том же ключе, что и первый - активно, агрессивно. Но у соперника было преимущество, когда он стал доминировать, активно прессинговать и забрал контроль над игрой, - рассказал Осинькин. - Мы пропустили мячи из-за невынужденных ошибок. Активность ЦСКА была выше, чем у нас. А у нас всегда были подходы, активность в атаке. Мы могли надеяться на голы.

- В начале второго тайма, когда Акинфеев спас ЦСКА, это был ключевой момент матча?
- Да, в том плане, что счет 2:0 был бы более комфортным. Было достаточно моментов и у наших ворот, и у ворот ЦСКА. Это самый яркий эпизод.

- Во втором тайме вы пытались играть в атаку, но с выходом Чалова и Дзагоева команда потерялась. Не говорили своим ребятам как играть против них?
- Не знаю, что надо говорить. Надо заранее знать, что они выйдут, на какие позиции, какой будет счет. Мы готовились, но все эпизоды с ними были спонтанные. Сами виноваты, что оказались раскрыты в тех ситуаций, когда нам забили. Сложно реагировать на замены. Надо соблюдать принципы, но у нас не все получилось. Все равно хочу сказать спасибо ребятам, они играли качественно.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Россию поступил в продажу безрамочный смартфон Huawei nova 8iТрусова может сняться со Skate America"Каролина" благодаря голу Свечникова победила "Монреаль"Пятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоКогда бой Емельяненко — Джонсон: по какому каналу покажутФрейя Штейн выложила видео с керри Team Spirit Ильей «Yatoro»
СССР окрыляет! Как ЦСКА перевернул матч с «Крыльями» и сравнялся с «Зенитом»
Московские армейцы в 12-м туре РПЛ одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1) и догнали по набранным очкам лидирующие «Зенит» и «Динамо». Правда, у питерского клуба в запасе сегодняшняя игра против «Спартака».
Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать
Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.
Взлет и падение самого странного в мире спорта — битья пощечин
Год назад о соревнованиях по битью пощечин, где блистал сибирский фермер по прозвищу Пельмень, говорили все – но уже сегодня о них ничего не слышно. «Плеймейкер» разбирается, что не так со спортом, цель которого вырубить соперника «с леща».
Месси или ковид? Почему «Барселона» не соберет аншлаг даже на матче с «Реалом»
В воскресенье 24 октября «Барселона» примет в «Эль-Класико» мадридский «Реал». Как ни странно, но есть опасения, что аншлага на культовом матче может не случиться.
Он всё увидел. Как «Динамо» в день рождения Яшина на глазах у Пласидо Доминго догнало «Зенит» в РПЛ
12-й тур РПЛ открылся матчем «Динамо» — «Химки» (4:1), после которого бело-голубые сравнялись с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы, а Арсен Захарян стал лучшим в лиге по числу голевых передач.
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ 22.10.2021
22 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Астон Вилла». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Саутгемптон» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Уотфорд»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Уотфорд». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 23.10.2021
23 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лидс» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 24.10.2021
24 октября 2021 года состоится матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика