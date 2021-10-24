Когда же этот «Спартак» расформируют?

Даже не знаю, с чего начать… Давайте так: 1:7 от «Зенита» - закономерный итог чудовищно затянувшегося романа дилетантов с самой некогда популярной командой Советского Союза. Иного исхода и быть не могло.

Вы можете представить нечто подобное при Никите Симоняне или Игоре Нетто, Николае Старостине или Константине Бескове, Олеге Романцеве или Георгии Ярцеве?

Ну да, о чем это я…

Как можно сравнивать тот великий «Спартак» и эту уродину, где после расставания в 2003 года с Романцевым сменилось около двадцати тренеров. Приглашенных со всего мира. Представителей диаметрально противоположных школ и игровых концепций.

Неужели кто-то еще помнит фирменные спартаковские кружева, стеночки и забегания? Что дождь – любимая погода красно-белых? Что есть в природе такая неуловимая материя как спартаковский дух?

Ну да, о чем это…

Разве мог кто-то, кроме капитана «Спартака», подсказать судье, что гол надо отменить, потому что мяч влетел в ворота через дырку в боковой сетке? Для Нетто это было прозой жизни, иначе он поступить просто не мог. Тот мой детский «Спартак» мог продуть кому угодно, даже в первую лигу вылететь, но клуб всегда был честен перед болельщиками. А главное – перед футболом. Он за эту беззаветную страсть и преданность – делу, а не примитивному баблу! - рано или поздно обязательно вознаграждал.

Как мне повезло, что кривая журналистики занесла меня в хоккей, а не в футбол. Не представляю, как можно увлекаться, смотреть, обсуждать, болеть за то, чего в России с развалом Союза не стало?! Предел мечтаний ныне - куда-нибудь отобраться. А уж выйти из группы - сродни полету на Марс. Попасть на Олимпиаду теперь никто и не мечтает. Равно как взять какой-нибудь титул. Либо настоящую медаль, а не хорватскую деревяшку, как на Евро-2008.

Ну да, о чем это я…

Такова нынешняя реальность, плоды многолетней успешной работы эффективных менеджеров новой формации. Черт ее побери!

Я не хочу разбирать этот позор «Спартака» в колыбели революции. Потому что никакой это не «Спартак». Одно название только сохранилось и прицепом – ромбик. Какое отношение к прославленному клубу имеют все эти Айртоны и Кофрие, Ларссоны и Хендриксы, Мозесы и Промесы, Витории и прочие Тейшейры во главе с мощнейшим углеводородным гигантом?! Хотя кто спорит: при диком капитализме без денег ты никто. А кто платит, тот и… Сами знаете.

Мне совершенно не хочется критиковать, к примеру, Максименко за то, что на выходах он вообще полный ноль. Или хаять Рассказова, который не знает, как избавиться от мяча. Они ведь не виноваты. Играют хлопцы, как умеют, как учили. А кто их мог чему-то обучить дельному, если российская тренерская школа уничтожена в пыль?!

После того как ушел Романцев, «Спартака», которого я знал с середины 60-х годов, не стало. Не сразу. Нет. Дух, традиции так просто истребить было нельзя. Какие-то проблески иногда возникали. Но общий вектор развития событий при тотальном пренебрежении величественным прошлым неумолимо тянул в бездну.

Нет больше моего «Спартака». Команды Вячеслава Амбарцумяна и Галимзяна Хусаинова, Николая Осянина и Владимира Маслаченко, Евгения Ловчева и Геннадия Логофета, Вагиза Хидиятуллина и Рината Дасаева, Юрия Гаврилова и Федора Черенкова, Сергея Родионова и Александра Бубнова, Станислава Черчесова и Александра Мостового, Владимира Бесчастных и Игоря Шалимова…

Заметьте, красно-белые доминировали в стране без единого несчастного легионера. Даже вечный рекорд в Лиге чемпионов – шесть побед в шести турах в группе – установили чисто российским составом.

Ну да, о чем это я…

А что сейчас? Даже не разруха, гниль и опилки – пустота! От «Спартака» не осталось ни-че-го! Строить команду нужно с нуля. Кирпичик к кирпичику. Вот только кто этим займется? Кто возглавит процесс и где найти доморощенных зодчих, которые хотя бы дневники Лобановского прочитали…