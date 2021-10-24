ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Когда же этот «Спартак» расформируют?
24 октября 23:27
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК «Спартак»

Когда же этот «Спартак» расформируют?

Послесловие к самому крупному фиаско в истории красно-белых футбольного болельщика более чем с полувековым стажем.

Даже не знаю, с чего начать… Давайте так: 1:7 от «Зенита» - закономерный итог чудовищно затянувшегося романа дилетантов с самой некогда популярной командой Советского Союза. Иного исхода и быть не могло.

Вы можете представить нечто подобное при Никите Симоняне или Игоре Нетто, Николае Старостине или Константине Бескове, Олеге Романцеве или Георгии Ярцеве?

Ну да, о чем это я…

Как можно сравнивать тот великий «Спартак» и эту уродину, где после расставания в 2003 года с Романцевым сменилось около двадцати тренеров. Приглашенных со всего мира. Представителей диаметрально противоположных школ и игровых концепций.

Неужели кто-то еще помнит фирменные спартаковские кружева, стеночки и забегания? Что дождь – любимая погода красно-белых? Что есть в природе такая неуловимая материя как спартаковский дух?

Ну да, о чем это…

Разве мог кто-то, кроме капитана «Спартака», подсказать судье, что гол надо отменить, потому что мяч влетел в ворота через дырку в боковой сетке? Для Нетто это было прозой жизни, иначе он поступить просто не мог. Тот мой детский «Спартак» мог продуть кому угодно, даже в первую лигу вылететь, но клуб всегда был честен перед болельщиками. А главное – перед футболом. Он за эту беззаветную страсть и преданность – делу, а не примитивному баблу! - рано или поздно обязательно вознаграждал.

Как мне повезло, что кривая журналистики занесла меня в хоккей, а не в футбол. Не представляю, как можно увлекаться, смотреть, обсуждать, болеть за то, чего в России с развалом Союза не стало?! Предел мечтаний ныне - куда-нибудь отобраться. А уж выйти из группы - сродни полету на Марс. Попасть на Олимпиаду теперь никто и не мечтает. Равно как взять какой-нибудь титул. Либо настоящую медаль, а не хорватскую деревяшку, как на Евро-2008.

Ну да, о чем это я…

Такова нынешняя реальность, плоды многолетней успешной работы эффективных менеджеров новой формации. Черт ее побери!

Я не хочу разбирать этот позор «Спартака» в колыбели революции. Потому что никакой это не «Спартак». Одно название только сохранилось и прицепом – ромбик. Какое отношение к прославленному клубу имеют все эти Айртоны и Кофрие, Ларссоны и Хендриксы, Мозесы и Промесы, Витории и прочие Тейшейры во главе с мощнейшим углеводородным гигантом?! Хотя кто спорит: при диком капитализме без денег ты никто. А кто платит, тот и… Сами знаете.

Мне совершенно не хочется критиковать, к примеру, Максименко за то, что на выходах он вообще полный ноль. Или хаять Рассказова, который не знает, как избавиться от мяча. Они ведь не виноваты. Играют хлопцы, как умеют, как учили. А кто их мог чему-то обучить дельному, если российская тренерская школа уничтожена в пыль?!

После того как ушел Романцев, «Спартака», которого я знал с середины 60-х годов, не стало. Не сразу. Нет. Дух, традиции так просто истребить было нельзя. Какие-то проблески иногда возникали. Но общий вектор развития событий при тотальном пренебрежении величественным прошлым неумолимо тянул в бездну.

Нет больше моего «Спартака». Команды Вячеслава Амбарцумяна и Галимзяна Хусаинова, Николая Осянина и Владимира Маслаченко, Евгения Ловчева и Геннадия Логофета, Вагиза Хидиятуллина и Рината Дасаева, Юрия Гаврилова и Федора Черенкова, Сергея Родионова и Александра Бубнова, Станислава Черчесова и Александра Мостового, Владимира Бесчастных и Игоря Шалимова…

Заметьте, красно-белые доминировали в стране без единого несчастного легионера. Даже вечный рекорд в Лиге чемпионов – шесть побед в шести турах в группе – установили чисто российским составом.

Ну да, о чем это я…

А что сейчас? Даже не разруха, гниль и опилки – пустота! От «Спартака» не осталось ни-че-го! Строить команду нужно с нуля. Кирпичик к кирпичику. Вот только кто этим займется? Кто возглавит процесс и где найти доморощенных зодчих, которые хотя бы дневники Лобановского прочитали…

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Зенит" растерзал "Спартак", забив 7 мячей"Спартак" победил "Куньлунь Ред Стар"Toyota Crown очень скоро сменит генерацию. Премьера новинки намечена на вторую половину 2022 годаЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЗагитова сразила фанатов пикантным снимком! Это нужно видеть
Сорванное шоу. Как Месси, Неймар и Мбаппе еле унесли ноги из Марселя
«ПСЖ» второй раз в сезоне не смог победить в Лиге 1, отыграв больше получаса в меньшинстве.
«Семь пропущенных мячей — это везение «Спартака». Червиченко — о разгромной победе «Зенита» в главном матче РПЛ
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о результате центрального матча 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых 7:1.
Дуршлаг из «Спартака». Как «Зенит» отгрузил семь мячей главному врагу, а Дзюба стал сорекордсменом (видео)
В 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге красно-белых (7:1), которые впервые в истории пропустили столько в чемпионате России, и снова вышел на единоличное первое место в таблице.
Не для таких рекордов Роналду возвращался в АПЛ… Как «МЮ» проиграл дома 0:5 «Ливерпулю»
В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» был унижен на своем поле командой Юргена Клоппа, потерпев свое самое крупное домашнее поражение в противостоянии с «Ливерпулем», которое длится с 1895 года.
С аншлагом и без шансов. Как «Барселона» проиграла первое Эль-Класико в эпоху «после Месси»
В главном матче 10-го тура испанской Ла Лиги команда Роналда Кумана на переполненном «Камп Ноу» не устояла против «Динамо» (1:2).
«Рассказов не имеет права выйти на поле в таком матче». Ловчев — о футбольной классике «Зенит» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» проанализировал состояние «Зенита» и «Спартака» перед их очным противостоянием в Санкт-Петербурге в 12-м туре РПЛ (24 октября, 19:00) и пришел к выводу, что шансов на положительный исход у красно-белых нет.
Последний удар Последнего Императора! Как Федор Емельяненко вырубил Тимоти Джонсона в Москве (видео)
45-летний Федор Емельяненко в своем, возможно, прощальном бою в рамках Bellator 269 в российской столице нокаутировал американца Тимоти Джонсона на второй минуте стартового раунда.
Овечкин выбил десятку — до Халла осталось шесть голов! Капитан «Вашингтона» снова в огне
Благодаря очередному голу Александра Овечкина (735-му в карьере) «Вашингтон» почти спас игру с «Калгари», превратив 0:3 в 3:3 и уступив только в овертайме.
СССР окрыляет! Как ЦСКА перевернул матч с «Крыльями» и сравнялся с «Зенитом»
Московские армейцы в 12-м туре РПЛ одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (3:1) и догнали по набранным очкам лидирующие «Зенит» и «Динамо». Правда, у питерского клуба в запасе сегодняшняя игра против «Спартака».
Лев или Матроскин? Как Дзюбу захейтили перед «Спартаком», и что ему теперь делать
Накануне главного футбольного матча осени, как с недавних пор называют встречи «Зенит» - «Спартак», большинство экспертов сходится в прогнозах, что питерский клуб не оставит шанса москвичам. Но больше всего копий ломается вокруг фигуры Артема Дзюбы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика