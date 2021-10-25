1:7 в Петербурге – сигнал о необходимости провести в «Спартаке» новую кадровую революцию

В клубе то же самое. Леонид Федун за почти два десятка лет многократно доказал, что организовать футбольный бизнес-процесс ему не под силу. Валерий Карпин рассказывал, что владелец может по несколько раз за день изменить свое решение в зависимости от того, кто зашел к нему в кабинет последним. Федун окружает себя группой разношерстных специалистов, а потом как в лотерее, пытается вытянуть счастливый билет верного решения. И раз за разом совершает промашку.

Первое и самое очевидное. Когда перестает работать завод, вина за это лежит на владельце. Обычно он не занимается оперативным руководством, а нанимает топ-менеджеров, которые планируют логистику, отвечают за качество станков, подбирают рабочих, следят за дисциплиной на рабочем месте через цепочку подчиненных, находят рынки сбыта и так далее.

В общем, сегодня руководству «Спартака» надо четко понять, что не так, чтобы до окончания зимней паузы исправить хотя бы большую часть проблем. И к следующему сезону вернуть боеспособность. Поэтому прежде, чем искать рецепт выздоровления, коротко сформулируем диагноз болезни. Проще говоря, попробуем ответить на вопрос, кто виноват, прежде чем решать, что делать.

Поражение со счетом 1:7 окончательно убило надежды на хороший сезон (о чемпионстве давно уже никто не заикается) и стало точкой невозврата. В нынешнем виде клуб существовать не может, ему нужны глобальные изменения на всех уровнях. Не в первый раз за последние несколько лет, между прочим. Достаточно вспомнить период Олега Кононова, когда команда выглядела еще более безнадежно.

После разгрома в Петербурге смешно вспоминать, как Евгений Мележиков и Дмитрий Попов в марте в большом интервью говорили о том, что в год 100-летнего юбилея «позарез нужно чемпионство». Сегодня красно-белые так же далеки от титула, как сам Попов – от «Спартака».

Поэтому после отъезда Фернандо в 2019 году в команде нет опорного полузащитника, а в паре с Романом Зобниным может выйти Йоррит Хендрикс или Руслан Литвинов, в обороне играет просидевший половину сезона на лавке в Туле Николай Рассказов, а на замену выходят Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий, в то время, как по арендам разбросаны Гус Тил, Педро Роша и Резиуан Мирзов, за которых заплатили 34 млн евро. Это четверть стоимости всего остального состава.

Потому что эту команду собирали несколько человек, начиная с Сергея Родионова и Томаса Цорна и заканчивая Шамилем Газизовым и Поповым. Каждый тянул в свою сторону, и вот результат. Вместе с тем никто не проработал по-настоящему долго.

ВИТОРИЯ ТОЖЕ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

Второе. Руй Витория находится в бедственном положении. Когда он подписывал контракт, видел красивую вывеску и комплект серебряных медалей, выигранных предшественником Доменико Тедеско, но понятия не имел, что обыгрывать «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо должен будет усилиями семи квалифицированных полевых игроков.

Однако за разгромное поражение он несет не меньшую ответственность. В Петербурге он совершил несколько грубых кадровых решений. Во-первых, ворота вновь защищал Александр Максименко, отбивший лишь половину (!) ударов в нынешнем сезоне – 17 из 34. Это худший показатель в лиге. Но все равно в основе выходит он, а не Александр Селихов или Артем Ребров.

Во-вторых, катастрофическим стало решение поставить в тройке центральных защитников Максимилиана Кофрие, а чуть правее – Рассказова. Говорят, Илья Кутепов и его тезка Гапонов даже в ФНЛ выглядят так себе, но ведь в том, чтобы держать игроков в хорошей форме и заключается работа тренера, правда? При Тедеско Гапонов временами был неплох, а Кутепов хотя и ошибался, но был не настолько ужасен, как Рассказов в двух последних матчах.

В-третьих, тренер стал заложником авторитета Квинси Промеса, которого выпустил вместо отлично игравшего против «Лестера» Зелимхана Бакаева. Голландец в прошедшем туре играл очень слабо, хотя и забил. Джордан Ларссон в этой встрече выдал четыре передачи под удар, но в предыдущих почти не участвовал в командной игре и допускал много брака, так что и его отсутствие не стало бы сенсацией. Однако Бакаев вышел только на 72-й минуте уже при счете 1:5.

В-четвертых, Роман Зобнин не был так плох, как сейчас, даже после разрыва «крестов». Он не успевает, не разгоняет, не держит позицию, слабо вступает в отбор. Неслучайно Витория менял в матчах с «Зенитом» и «Лестером» его, а не Литвинова. И все же есть впечатление, что плохая игра полузащитника – не только его вина, но и тренера.

Так работу наставника можно разбирать до бесконечности. Мы привели лишь несколько очевидных примеров.

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОШИБОК – ЭТО КАТАСТРОФА

И третье. Игроки. Что ни говори о руководстве и тренере, каждый футболист должен взять на себя вину за происходящее. Георгия Джикию обыгрывают все кому не лень, Айртона обгоняет Вячеслав Караваев, Кофрие собирает коллекцию желтых и красных карточек, Литвинов в матчах с «Зенитом» и «Динамо» при угловом не может сделать шаг назад, чтобы дотянуться до мяча, Виктор Мозес не встречает Клаудиньо, Максименко отбивает только каждый второй удар и так далее.

ВЕРНУТЬ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛАМ»

Теперь о том, что надо сделать в ближайшие месяцы. Пройдемся по тем же трем уровням – руководство, тренерский штаб, футболисты.

Федун. В мае 2015 года он сказал: «Понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам». Тогда на смену Роману Асхабадзе пришел директор академии Сергей Родионов, а через два года красно-белые выиграли единственный при Федуне чемпионский титул. Бывший футболист москвичей подорвался на финальном отрезке Массимо Карреры и назначении тренером Олега Кононова, но в целом ему есть чем гордиться.

Сейчас Федуну пора вернуться к той модели управления клубом. Проще говоря, не делать вообще ничего. Пусть спортивный директор управляет игровой составляющей, а генеральный – всем остальным. Проблема, однако, в том, что спортивного директора после ухода Попова так и не нашли. Ходят слухи, что на трансферную политику клуба влияет Франко Камоцци, но должности у него никакой нет, а значит, и окончательных решений он принимать не может.

Клубу нужно определиться с кандидатурой спортивного директора, который и должен выявлять слабые места в составе, укреплять команду и решать вопросы по тренеру. Ему для этого нужны полномочия, адекватный бюджет и отсутствие непрошенных советчиков, которые будут бомбить его в телеграме или нашептывать на ухо владельцу. Работы у него невпроворот. По кандидатурам пусть решают в клубе. Будет ли это Камоцци, кто-то из Европы (как «Зенит» нашел Хавьера Рибалту) или России (хотя никто, кроме занятого в «Локо» Цорна в голову не приходит), не так важно. Главное – дать возможности и не мешать.

ВИТОРИЯ – ВСЕ?

Кажется, после исторического разгрома у тренера нет шансов, хотя однозначного мнения по нему нет. С одной стороны, организация команды в обороне ниже всякой критики. С другой, год назад при Тедеско «Спартак» точно так же кошмарно играл в Петербурге, а на 1:3 устроился по счастливому расположению звезд. При этом до этого унижения красно-белые были чуть ли не лучшими в РПЛ по соотношению созданных и допущенных моментов, победили в Неаполе, отыграли 0:2 у «Динамо». То есть говорить о каком-то беспросветном кошмаре неправильно. Я бы предложил отложить этот вопрос до зимней паузы.

Если же отставка португальца все-таки неминуема, то среди хорошо знакомых нам лиц на смену можно рассматривать троих кандидатов: суперэффективного в «Сочи» Владимира Федотова, любимца Заремы Леонида Слуцкого и только что уволенного не по делу из «Локомотива» Марко Николича. Правда, реалистичным выглядит только последний вариант. Федотову под крылом Бориса Ротенберга слишком комфортно (нет давления, зато есть пусть средние, но стабильные условия и планомерный рост клуба), а в Слуцкого очень верят в Казани. Ни те, ни другие отпускать своих тренеров не намерены. А вот Николич наверняка с удовольствием примет предложение, да еще и обойдется недорого.

Лучший вариант, конечно, завязан на возвращении Тедеско, но в него уже никто не верит. Однако в Европе и без него хватает свободных тренеров. Например, Пауло Фонсека, за которого топила та же Зарема. Есть Руди Гарсия и Люсьен Фавр, Дженнаро Гаттузо и Вальтер Дзенга. При выборе наставника главное понять, какой футбол он пропагандирует, и как это соотносится с имеющимися ресурсами. Иначе можно получить второго Виторию – тренера, делающего ставку на интенсивный футбол и высокий прессинг при отсутствии мобильных игроков центра поля, способных покрывать большие пространства.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РОШИ, МИРЗОВА, ХЕНДРИКСА И КУТЕПОВА, ВЕРНУТЬ ТИЛЯ

Игроки – основа пирамиды. Состав «Спартака» должен быть более сбалансированным, а ростер – более широким. Для начала требуется избавиться от балласта и по возможности хоть что-то заработать на трансферах, а необходимых игроков вернуть из аренды. Например, пора найти место на поле Тилю, но отпустить уже Рошу и Мирзова, не цепляясь за некую гипотетическую возможность когда-нибудь выручить за них миллион-другой. То же относится и к Илье Кутепову.

Легионерскую позицию точно должен освободить Хендрикс и, возможно, Кофрие. Вообще все восемь разрешенных правилами иностранцев должны быть железобетонными игроками основы, как в «Зените».

Определившись со скелетом, можно наращивать вокруг него массу. Вопросы есть по вратарской позиции, центру полузащиты и обороне. Тут многое зависит от фигуры правого защитника, потому что если такового найдут, можно переходить на 4-X-X, и будут нужны два центральных полузащитника, а если нет, то сохраняется 3-X-X, и нужен третий центральный защитник уровня Самуэля Жиго (или хотя бы с перспективами дорасти до его уровня). Плюс необходимы два-три игрока в среднюю линию для ротации.

Ну, и пора уже поднять вопрос о Джикии и Зобнине. Они футболисты сборной России, но свой лучший футбол демонстрировали уже слишком давно. Вряд ли стоит разбрасываться такими кадрами, но за хорошие деньги можно и отпустить. Прорыва от них мы уже не увидим.

***

Так что в некотором смысле 1:7 в Петербурге это даже хорошо. Это унижение вынуждает принимать кардинальные решения о структуре управления клубом и по-новому взглянуть на состав команды. А это возможность стать через год или два значительно сильнее, если сделать правильные выводы и провести тотальную перезагрузку.