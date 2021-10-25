Первая победа Гисдоля в России! «Локомотив» уверенно обыграл дома «Сочи» (видео)

НОВОЕ ВИДЕНИЕ ГИСДОЛЯ

12-й тур в Черкизово закрывал матч «Локомотив» - «Сочи». Хозяева подошли к этой встрече с большой тревогой. Под руководством нового тренера Маркуса Гисдоля они набрали только одно очко в двух матчах и проявили себя разрозненной командой, когда как у Владимира Федотова очень сплоченный и сыгранный коллектив. Да и семь матчей без побед не давали поводов для оптимизма, однако «Локо» удалось завершить неудачный период.

Ко всем игровым проблемам – в первую очередь в атаке – добавилась и потеря Федора Смолова. Форвард в игре с «Галатасараем» получил мышечное повреждение и выбыл на короткий срок, на который и пришлась эта игра. Казалось, что это шанс для возвращения Виталия Лисаковича, но Гисдоль неожиданно отправил в центр нападения Гирано Керка, что, впрочем, для голландца не является проблемой. Если верить transfermarkt, на этой позиции он провел более сотни матчей и забил 24 мяча.

Куда необычнее расстановка команды, которую можно сформулировать как 4-2-2-2, в которой в центре поля действуют два опорника Дмитрий Баринов и Алексис Бека-Бека, а над ними имеют более широкие полномочия Дмитрий Рыбчинский и Константин Марадишвили. Они располагаются как будто в центре, но регулярно отправляются в полуфланги и даже на самый край.

У сочинцев никаких неожиданностей нет. Федотов не из тех, кто будет передергивать состав, а из игроков основы по состоянию здоровья отсутствуют только Сослан Джанаев и Марко Дуганжич. Так что все главные лица – Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов и Матео Касьерра – на месте.

ОДНО ПОПАДАНИЕ НА ДВОИХ

Первый тайм получился сколь равным, столь и малособытийным. Гости чуть больше владели мячом и осознаннее разыгрывали комбинации у чужих ворот, в завершение перспективных подходов не могли сделать хороший последний пас, в результате чего за 45 минут не нанесли ни одного удара. Сочинцы впереди рассчитывали в первую очередь на Нобоа, но тому не хватало ни свежести, ни свободного пространства. Да и передачи в штрафную чаще находили Пабло, чем партнеров.