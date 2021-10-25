Первая победа Гисдоля в России! «Локомотив» уверенно обыграл дома «Сочи» (видео)

НОВОЕ ВИДЕНИЕ ГИСДОЛЯ
12-й тур в Черкизово закрывал матч «Локомотив» - «Сочи». Хозяева подошли к этой встрече с большой тревогой. Под руководством нового тренера Маркуса Гисдоля они набрали только одно очко в двух матчах и проявили себя разрозненной командой, когда как у Владимира Федотова очень сплоченный и сыгранный коллектив. Да и семь матчей без побед не давали поводов для оптимизма, однако «Локо» удалось завершить неудачный период.
Ко всем игровым проблемам – в первую очередь в атаке – добавилась и потеря Федора Смолова. Форвард в игре с «Галатасараем» получил мышечное повреждение и выбыл на короткий срок, на который и пришлась эта игра. Казалось, что это шанс для возвращения Виталия Лисаковича, но Гисдоль неожиданно отправил в центр нападения Гирано Керка, что, впрочем, для голландца не является проблемой. Если верить transfermarkt, на этой позиции он провел более сотни матчей и забил 24 мяча.
Куда необычнее расстановка команды, которую можно сформулировать как 4-2-2-2, в которой в центре поля действуют два опорника Дмитрий Баринов и Алексис Бека-Бека, а над ними имеют более широкие полномочия Дмитрий Рыбчинский и Константин Марадишвили. Они располагаются как будто в центре, но регулярно отправляются в полуфланги и даже на самый край.
У сочинцев никаких неожиданностей нет. Федотов не из тех, кто будет передергивать состав, а из игроков основы по состоянию здоровья отсутствуют только Сослан Джанаев и Марко Дуганжич. Так что все главные лица – Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов и Матео Касьерра – на месте.
ОДНО ПОПАДАНИЕ НА ДВОИХ
Первый тайм получился сколь равным, столь и малособытийным. Гости чуть больше владели мячом и осознаннее разыгрывали комбинации у чужих ворот, в завершение перспективных подходов не могли сделать хороший последний пас, в результате чего за 45 минут не нанесли ни одного удара. Сочинцы впереди рассчитывали в первую очередь на Нобоа, но тому не хватало ни свежести, ни свободного пространства. Да и передачи в штрафную чаще находили Пабло, чем партнеров.
Железнодорожники за тайм пробили четырежды, но по факту имели только один полумомент, когда Керк едва не убежал один на один с Заболотным (Игорь Юрганов успел его нагнать и заблокировать удар). Отметим в этом эпизоде классную проникающую передачу Рифата Жемалетдинова и вновь зададимся вопросом, почему Гисдоль пихает плеймейкера в линию нападения, где игроку сложнее проявить свои сильнейшие качества.
Гол хозяева отпраздновали еще до перерыва, но пришел без мало-мальски опасной атаки. Марадишвили после розыгрыша штрафного подавал в район дальней штанги, где не было ни одного партнера, но не смог перебить даже ближнего соперника. Тем не менее, мяч пролетел группу игроков и доскакал до Юрганова, а тот случайно срезал его в свои ворота. Так «Локо» при Гисдоле впервые повел в счете.
УГЛОВОЙ ЕДВАЯ И ШТРАФНОЙ ЖОАОЗИНЬО
На вторую половину футболисты «Сочи» вышли куда злее и в течение первой минуты провели две атаки. Особенно опасной получилась вторая, которую вышедший на замену Тимофей Маргасов завершил ударом в перекладину. Казалось, что гости сейчас выправят ситуацию, но вдруг Данила Прохин при розыгрыше углового не успел за рывком Тина Едвая. Так южане устроились на 0:2, пропустив оба мяча после стандартов на стыке двух таймов.
При этом счете хозяевам стало играть совсем удобно. Гисдоль обещал яркий атакующий футбол, но потихоньку начинает понимать, что на скорости его команда намного интереснее впереди. Жемалетдинов отступил чуть назад и стал из второго темпа разгонять контратаки, получавшиеся все интереснее и интереснее. Керк не раз и не два мог убегать к воротам Заболотного, но ему как-то не хватает скорости и навыков игры на острие.
Не сказать, что в обороне красно-зеленые действовали безукоризненно. Достаточно вспомнить, что Сергей Терехов в прыжке рыбкой пробил головой в штанге, а Касьерра с линии вратарской запустил мяч над перекладиной. Гисдоль пытался с помощью замен укрепить тылы – Александр Сильянов заменил Наира Тикнизяна и поменялся флангами с Мацеем Рыбусом, а Даниил Куликов вышел вместо Едвая (в центр обороны опустился Баринов), но моменты и подходы у гостей были неплохие. А в компенсированное время Жоаозиньо даже идеально уложил мяч в девятку со штрафного.
Тем не менее, «Локомотив» во втором тайме создал больше и одержал первую победу под руководством Гисдоля, прервав семиматчевую серию без побед во всех турнирах. Благодаря этим трем очкам железнодорожники сравнялись с «Сочи» и «Краснодаром» и вернулись в борьбу за место в Лиге чемпионов, а подопечные Владимира Федотова не сумели вернуть себе вторую строчку.
РПЛ
12-й тур
«Локомотив» - «Сочи» - 2:1 (1:0)
Голы: Юрганов, 41 – в свои ворота – 1:0. Едвай, 49 – 2:0. Жоаозиньо, 90+4 – 2:1.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Едвай (Куликов, 66), Пабло, Тикнизян (Сильянов, 55), Баринов, Бека-Бека, Марадишвили, Рыбчинский (Бабкин, 79), Жемалетдинов (Анджорин, 79), Керк (Лисакович, 79).
«Сочи»: Н. Заболотный, Прохин (Ангбан, 81), Родригао, Юрганов, Заика (Маргасов, 46), Нобоа, Цаллагов, Терехов, Бурмистров (Жоаозиньо, 57), Юсупов (Барсов, 87), Касьерра.
Предупреждения: Рыбус, 24. Прохин, 30. Прохин, 50. Бека-Бека, 56. Терехов, 69. Пабло, 90+2.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).