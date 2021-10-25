Маркус Гисдоль: В игре «Локомотива» есть очевидный прогресс

- Знали, что на случай победы над ареной дают салют? – вопрос Гисдолю.
- Отлично, что выиграли. Мы счастливы. Более того, видел этот салют, и мне понравилось видеть небо в огне. Надеюсь, будем часто его видеть.
- Почему произвели замену Едвая? Он получил травму?
- У него легкая травма. В перерыве он сказал, что у него болит икроножная мышца. Мы хотели свести риск к минимуму, тем более нам не хватает центрального защитника. Он вместе с Пабло показал сумасшедшую игру. После четвертой карточки Пабло не сможет играть следующий матч. Хорошо, что у нас все еще есть Едвай.
- Если Пабло не будет играть, на его месте будет Баринов?
- После сегодняшнего матча это кажется единственным логическим решением. Но до субботы многое может произойти. Возможно, у нас будут другие идеи.
- Марадишвили вызван в сборную России. Как это прокомментируете? Насколько он заслужил этот вызов?
- Я две недели с ним работаю. Это настоящий профессионал, который одним из первых приезжает на тренировки. Он добросовестно отрабатывает на всех занятиях. Мне доставляет удовольствие работать с такими футболистами.
- Марадишвили признали лучшим игроком. Согласны с этим?
- Тренеру сложно выделять отдельных игроков. Выделил бы несколько футболистов сегодня. Главное, что лучшим признали игрока нашей команды.
- Из «Локомотива» уже начали делать «Сапсан»? Это первый шаг?
- С первых тренировок команда начала делать шаги вперед. «Рубин», «Галатасарай»… и мы видим очевидный прогресс. Сегодня мы могли победить с большим счетом. Мне радостно, что мы достигли такого результата. Можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что хотим сделать «экспресс» из команды.
«МЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ В АТАКЕ»
- Как оцените игру? – вопрос Федотову.
- Многое получалось, только мы не были конкретны в первом тайме в завершении атак. Не могли найти партнеров на поле, не было нацеленности со средней дистанции. Мы не были здесь агрессивны. Потом пропустили нелепый мяч. «Локомотив» в первом тайме начал использовать пространство, забил стандарт, но мы не сдавались, продолжали что-то создавать. Было два убойных момента, когда мы раньше могли сократить отставание. У «Локомотива» была пара моментов, когда он мог нас поймать в быстрых атаках.
- Вы сказали, что команда не была агрессивна в завершении. Почему? Может, давило то, что в случае победы «Сочи» вышел бы на второе место?
- У нас опытная команда, чтобы ссылаться на это или на давление. Мы не хотели быть так академичны. У нас было достаточно острых ситуаций, которые мы просто не доиграли. Будет о чем поговорить.
- Чемпионат уже подходит к середине. Как оцениваете результат?
- Футбол справедлив. Хотя были игры, когда мы могли сыграть лучше, но на данном этапе все закономерно. Сейчас был момент истины, когда надо было сделать решительный шаг.
-У «Локомотива» новый тренер. Увидели изменения в игре?
- Увидели. Прессинг был. Нам в первом тайме и по ходу матча удавалось его преодолевать. Сразу ничего не может заработать на сто процентов. Создавая монеты, мы были очень расточительны.