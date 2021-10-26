Андрей Червиченко: Думаю, Федун устал от «Спартака», но 1 млрд за клуб никто ему не заплатит

Единственный момент с пропущенным голом, где к нему можно предъявить претензии, это гол Мостового. Но Мостовой в этом моменте просто феерически сыграл: развернул не только Максименко, но и Джикию.

- - Такое говорят люди с примитивным обывательским мышлением. Если люди хоть как-то разбираются в футболе, пусть скажут, где Максименко напожарил?

- Про Максименко - неожиданное заявление. Его считают одним из главных виновников нынешней ситуации в команде.

- Футболисты «Спартака» просто ниже классом футболистов «Зенита», а большинство из них не соответствуют претензиям руководства команды на какое-то высокое место. Из нынешнего состава в этом «Зените» могли бы закрепиться и играть только Джикия и Максименко.

- Футбольную общественность продолжает будоражить матч в Санкт-Петербурге. Эта игра между «Зенитом» и «Спартаком» (7:1) точно войдет в историю отечественного футбола. Что вы думаете по поводу матча?

Все подумали, что он будет отдавать на набегающего нападающего, и Максименко правильно вышел, чтоб сократить угол обстрела. Но Мостовой в бразильском стиле вывернул мяч и пробил сам.

Больше к вратарю претензии предъявить сложно. Великолепный удар Клаудиньо в дальнюю девятку из разряда неберушихся. При этом спартаковский вратарь в прыжке вытянулся, среагировал, сделал все правильно. Но, летящий по такой траектории мяч, тяжело достать.

Максименко даже отразил в упор дара Дзюбы, нерасторопные, как тюлени, защитники позволили мяч добить. Два гола головой с такой дистанции тоже отразить почти невозможно.

Если игру Максименко разобрать без спартаковской истерии, я не вижу, где можно предъявить к нему претензии. На 90 процентов это голы игроков обороны.

- Претензии к Максименко даже не столько по последнему матчу, а по совокупности «заслуг». Игра с «Зенитом» просто эти настроения обострила.

- Вратарь «Манчестера» в двух последних матчах запустил 9 голов – четыре от «Лестера», затем пять от «Ливерпуля». Его тоже надо выгнать? Никто не кричит: вратаря - на вилы! Потому что в Англии люди лучше разбираются в футболе.

- Тут некоторые после разгрома в Питере вспомнили слова бывшего спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, произнесенные им в марте: «В год столетия клуба кровь из носа нужно брать золото».

- Он не уточнил, про какое золото говорит. Может он решил Гохран ограбить?

- После матча опять на Федуна набросились. Некоторые ветераны стали даже говорить о создании нового клуба.

- Ошибок было много, это неоспоримый факт. «Зенит» купил Клаудиньо за 8 миллионов. Зарплату ему положили меньше трех миллионов. А «Спартак» взял любимого Антошку (так болельщики называют Промеса. – Прим. ред.) за 11,5 млн, с зарплатой 3,7. А теперь сравните отдачу от Антошки и от Клаудиньо. И пройдитесь так по всем позициям двух команд, и почувствуете разницу.

Надо команду комплектовать, а они покупают приятные воспоминания за такие деньги. Игроков покупают не специалисты, а барин себе крепостных артистов, чтоб они его веселили.

- Такое впечатление, что Федун устал от неудач, постоянного негативного фона, и вообще от «Спартака».

- Думаю, устал, даже на матчи перестал ходить. Но продать клуб как в ближайшем, так и дальнейшем будущем он не сможет. Его представления о цене за клуб сильно расходятся с реальностью.

- Насколько сильно?

- Минимум в три раза. Федун потратил больше миллиарда, он сам года три назад назвал эту цифру, а если взять прочие расходы, в том числе украденное, то цифра будут в районе полутора миллиардов. Кто такие деньги заплатит за нынешний «Спартак»?

- Какова примерно реальная рыночная цена клуба?

- Думаю, в районе 300 миллионов, и это вместе со стадионом. Плюс нужно будет еще по 50 миллионов в год выкладывать.



