Хусаинов: Безбородов пропустил пенальти на Жемалетдинове, а матч в Нижнем был в шаге от переигровки

Вынесенные им санкции соответствовали правилам игры, чему подтверждением еще и эпизод на 72-й минуте, когда Ярослав Ракицкий получил предупреждение за то, что двумя руками в середине поля прихватил соперника. Казалось бы, игрок «Зенита», крупный счет, но Иванов профессионально отработал и этот эпизод, и все остальные. Этот матч говорит о том, что Сергей может хорошо судить, когда хочет. Теперь он не имеет права опускаться ниже этого уровня.

Поздравляю Сергея Иванова. Он собрался на эту игру и провел ее отлично, хотя у экспертов было много сомнений насчет его кандидатуры, потому что в прошлом было много спорных эпизодов с его участием в играх этих команд. На сей раз он выдержал давление и был объективен ко всем участникам игры.

78-я минута – пенальти за фол Кофрие на Азмуне . Кофрие взял мяч под контроль и собирался вынести его в поле, забыв о том, что времени на раздумье нет. В этот момент появился Азмун и выкатил мяч у него из-под подошвы, в результате чего по инерции получил от защитника удар. Да, умысла не было неумышленно, но это фол и предупреждение.

Эта игра с точки зрения судейства очень понравилась, как и еще половина в туре, за что арбитрам хочется сказать только добрые слова, но ниже о том, что не понравилось.

«Локомотив» – «Сочи» - 2:1

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)

54-я минута – падение Жемалетдинова в единоборстве с Родригао (нет пенальти). Жемалетдинов сам упал? Нет. А что там было? Нарушение правил. Жемалетдинов владеет мячом. Родригао слева сзади идет в отбор. Первый контакт – в бедро, а потом толчок в бок. Можно вести единоборство только плечо в плечо прижатой к телу рукой, и то только в том случае, когда мяч нейтральный. То есть это явный пенальти.

Вообще очень любопытное судейство Безбородова. По ходу игры были похожие нарушения, которые он фиксировал, но при определении дисциплинарных санкций отталкивался от того, кто в такой футболке. Какое его дело, кто ведет в счете? Почему он по-разному трактует нарушения? Потому что это «Сочи»? Еще перед матчем у меня были сомнения по поводу Безбородова, и он их, скажем так, оправдал. К сожалению.

«Нижний Новгород» – «Краснодар» - 1:4

Судья: Матюнин (Москва)

27-я минута – отмененный гол Кордобы (игра рукой). Комментировать нечего – касание мяча рукой было, гол не засчитан верно.

67-я минута – пенальти за игру рукой Пенчикова. Защитник «Нижнего Новгорода» выставил руку и нарушил правила, так что пенальти очевиден. Что касается возможного предъявления желтой карточки, то я бы сказал, что эпизод был пограничным. Почему Матюнин решил не выносить предупреждение? А это самое интересное.

Дело в том это предупреждение стало бы для Пенчикова вторым, но он к тому моменту, когда VAR разглядел нарушение, успел уйти на замену. Как тогда быть? Если бы Матюнин вдогонку дал ему вторую желтую, Пенчиков должен быть удален. Но замена-то уже произведена, и другой игрок уже вышел на поле, хотя «Нижний Новгород» должен остаться в меньшинстве. Что это значит? Что по вине судьи произошло нарушение численного состава.

Это вообще повод для переигровки. Как в 2001 году, когда в матче «Тироль» - «Локомотив» арбитр предъявил карточку не тому игроку, и команды вынуждены были провести лишнюю игру. Боюсь, что VAR еще не раз подарит нам подобные эпизоды, когда главный арбитр проглядел, а спохватились уже поздно. Благо, в данном случае действительно можно было обойтись без предупреждения. Иначе был бы скандалище.

«Уфа» - «Рубин» - 1:1

Судья: Панин (Дмитров)

8-я минута – падение Кротова после контакта с Уремовичем (нет пенальти). Защитник «Рубина» в штрафной в подкате въехал Кротову в бедро. Тут никаких сомнений не может быть, это 11-метровый.

17-я минуты – пенальти за фол Абильгора на Голубеве. Сначала Голубев подсел под выпрыгивавшего Абильгора, а затем Агаларов не успел к мячу, сам сделал накладку сверху выбивавшему мяч из штрафной защитнику и рухнул, как подкошенный. Это «левый» пенальти, но «Рубин» почему-то не шумит.

73-я минута – отмененный пенальти после игры рукой Хакшабановича. Пенальти, конечно, не было. Шакшабанович прижал руку и пытался отвернуться, это не фол. Ну, Панин же рядом стоит, как он этого не видит?

Поставил бы Панина в один ряд с Безбородовым. Создается впечатление, что он так чудил не по своей воле, потому что в этом матче многое было… нельзя говорить «подозрительно», поэтому пусть будет «любопытно». Гол Кварацхелии и пенальти на Агаларове были отменены из-за офсайдов, которые на телекартинке невозможно разглядеть – так неудачно стоят камеры. Несколько решений Панина были приняты против «Уфы», но Шамиль Газизов после финального свистка сказал, что к судейству претензий нет.

При этом футболисты команд несколько раз сыграли… несуразно, а апогеем происходящего стал гол в свои ворота защитника Журавлева. Аккуратненько! Внутренней стороной стопы! В уголочек своих ворот! При отсутствии какого бы то ни было сопротивления со стороны соперников! Как такое может происходить в профессиональном футболе, я не понимаю.

Причем посмотрите на реакцию партнеров – никто Журавлеву и слова не сказал. Не говоря уже о том, что сами они выстроились в шеренгу в собственной вратарской, оставив двоих (!) оппонентов в центре штрафной. Но мяч до них не дошел, и Журавлев забил сам.

С учетом всего происходившего в этом матче могу только сказать, что хотелось бы поменьше таких игр в РПЛ. Вот так дипломатично, чтобы потом меня ни в чем не обвиняли и не требовали каких-то доказательств.