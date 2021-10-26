Константин Лепехин: Игроки «Спартака» даже не попытались спасти свою репутацию

На мой взгляд, фактором, который обеспечил «Зениту» огромное преимущество по голевым моментам, стало отсутствие спортивной злости у спартаковцев. Они выглядели не готовыми к тому, что будут проигрывать в два или даже три мяча. Когда же это случилось, красно-белые, похоже, внутренне приняли поражение. Но что еще хуже – продолжали играть, как получится. Критиковать «Спартак» надо именно за это. Можно понимать, что соперник по-футбольному сильнее, но разозлиться и пытаться хоть как-то спасти репутацию. Оставить мысли о красивом футболе и бороться, сражаться, мешать сопернику созидать, да разозлить даже как-то его! Только за такое проявление характера критики бы поубавилось. Но «Спартак» на «Газпром-Арене» выглядел на удивление мирно. До того мирно, что недооценил, насколько велик шанс вляпаться в историю. Получив три мяча к середине первого тайма, красно-белые не верили, что могут получить в итоге семь. А могло к финальному свистку быть и больше.

Для бывшего защитника «Зенита» встречи со «Спартаком» становились особой историей. Первый же матч за сине-бело-голубых Константин Лепехин отметил победным голом в ворота красно-белых, через год Лепехин выбил москвичей из Кубка России ударом в дополнительное время.

Упустили левую Ракицкого - лучшую левую ногу в истории РПЛ

Дополнительным фактором в пользу «Зенита» стали качества Ярослава Ракицкого – он сделал два голевых навеса на Сердара Азмуна. И с угловых, и с игры навесов в штрафную «Спартака» было много, что подразумевало опасность для ворот. В этом гости явно недоработали. Не уверен, что справедливо говорить о недооценке спартаковцами левой ноги Ракицкого, но если произошло именно так, то это глупость. Защитник «Зенита» - не новичок из ниоткуда – Ярослав давно играет на высшем уровне и о его шикарной левой ноге всем известно.

Более того: я больше не видел в чемпионате России столь сильной левой! Ракицкий умеет точно пасовать на разное расстояние и разными способами – выполняет и плассер, и внешней стороной стопы пасует. Мяч после его передачи летит на неудобной для вратаря высоте и если передача точная, то защитникам ее прервать невозможно.

Значит, нельзя позволять навешивать! Но что происходит перед первым голом «Зенита»? После розыгрыша углового Ярослав Ракицкий остается забытым на фланге, получает мяч, высматривает зону для подачи и точно подает на Азмуна. Игроку «Спартака» нужно было лететь на сближение с Рацицким, но тот для навеса получил столько времени, сколько и во второй лиге не дают!

Лукавый гол Промеса

После гола Квинси Промеса появилась надежда на интригу. Но эта надежда тут же испарилась. «Спартак» продолжал играть без нужной спортивной злости, размеренно и беспечно. И сразу стало понятно, что скорее снова забьет «Зенит», чем «Спартак» сократит отставание до двух мячей. Так и получилось – через три минуты после гола Промеса зенитовцы быстрой атакой разорвали защиту соперника и Андрей Мостовой восстановил преимущество в четыре мяча.

Странный Кофрие

Отдельной темой матча стала игра защитника «Спартака» в своей штрафной. Раньше в ней защитникам останавливать мяч запрещалось. Возможно, сейчас разрешают, но на что в том эпизоде рассчитывал Кофрие, осталось загадкой. После отскока от вратаря защитник «Спартака» остановил мяч и тут же его отобрал Азмун. Спартаковец предполагал, что Сердар по чужой штрафной пешком перемещается? Это авантюрное действие стоило «Спартаку» пенальти и удаления. И проиллюстрировало беспечность команды в целом.

Отсутствие «Аршавина»

К столь крупному поражению привело и отсутствие у «Спартака» футболиста с качествами Андрея Аршавина. Способного выигрывать матчи вопреки их содержанию, создавать моменты самостоятельно, превращать в голы такие ситуации, в которых даже намека на остроту не возникало. Будь вчера Аршавин лучшего образца у «Спартака» - он мог бы даже по такой игре победить, со счетом 8:7, например. Но такие мастера – редкость. Даже у «Зенита» в этом составе настолько сильного индивидуально футболиста нет. Бразилец Клаудиньо - важная для «Зенита» фигура, но Клаудиньо все-таки дополняет командную игру , а не делает результат самостоятельно. Кроме Аршавина, таких в «Зените» было только двое. Халк и Данни в лучший период.

История наоборот

Когда я играл за «Зенит», каждая победа над «Спартаком» становилась большим событием. Красно-белые были бессменными чемпионами, их в матчах с нами почти всегда называли фаворитами, поэтому зенитовский успех запоминался надолго. Болельщики до сих пор в деталях помнят сюжеты победных матчей той поры и авторов голов. Но уже больше десяти лет прошло с тех пор, как принципиальные соперники поменялись статусом. Теперь фаворитом чаще называют «Зенит», а для «Спартака» победа над чемпионом стала редкостью, которая случается раз в несколько лет. Воскресный матч эту тенденцию подтвердил.