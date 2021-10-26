В РПЛ шесть отставок после 12 туров. Кто следующий: Витория, Слуцкий, Талалаев или Стукалов?

Отставка Черевченко стала уже шестой три (!) месяца в РПЛ, не считая замены Заура Тедеева, проведшего в «Ростове» четыре матча с приставкой «и.о.». Изменения произошли в четырех из пяти клубов, расположившихся в подвале турнирной таблицы (за исключением «Уфы»).

Расставание прошло очень корректно. «Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время. За прошедший сезон мы показали лучший результат за все время существования. В этом году что-то не пошло, поэтому мы приняли такое решение совместно с Черевченко. Я не удивлюсь, если Игорь Геннадьевич в ближайшее время возглавит какой-то топовый клуб. Все прошло по обоюдному согласию. У Черевченко всегда был большой кредит доверия, но сейчас, видимо, пришло время идти дальше», - приводит слова министра спорта Московской области «СЭ».

Увы, в новом сезоне все пошло наперекосяк, и после 12 туров в активе команды оказалось всего 11 очков. Решение об отставке объяснимо, но, кажется, преждевременно. В минувшие выходные красно-черные гостили у сильного «Динамо» (вряд ли всерьез стоило надеяться на успех), а неделей ранее победили дома «Ахмат» (2:0). К тому же впереди у них «Урал» и «Крылья Советов». Было бы разумнее делать выводы после этих игр, но в руководстве клуба решили иначе. Видимо, опасались, что команда ничего не возьмет и в этих встречах, а новый тренер сможет встряхнуть футболистов.

После разгромного поражения «Химок» от «Динамо» (1:4) руководство подмосковного клуба отправило в отставку главного тренера Игоря Черевченко. На этом посту он продержался чуть больше года, поскольку возглавил клуб в сентябре 2020-го. Тогда химчане шли в зоне вылета, но с приходом Черевченко обрели второе дыхание и в итоге финишировали в первой восьмерке, отстав от пятой еврокубковой строчки на восемь очков.

«РОСТОВ»

Самый нестабильный клуб лиги. Во вторник стало известно, что ростовчан возглавил помощник Валерия Карпина в сборной России Виталий Кафанов, и сам много лет проработавший в «Ростове». Кафанов годами помогал Курбану Бердыеву в качестве тренера вратарей. В этом статусе он работал в Казани и Ростове, куда приезжал дважды – в 2015 году появился вместе с патроном, а в 2019-м вернулся по приглашению Карпина.

После ухода главного тренера в сборную России Кафанов также начал работу в национальной команде, но продолжил трудиться и в клубе, где помогал Юрию Семину и Зауру Тедееву. А теперь вот неожиданно принял роль главного тренера. Неожиданно, потому что до сего момента никогда в этой должности себя не пробовал. К тому же теперь под вопросом его работа в сборной России. Карпин вот не осилил объем на обоих фронтах и сконцентрировался на главной команде страны.

Второй примечательный факт заключается в том, что Кафанов в «Ростове» станет аж четвертым (!) главным тренером за три месяца. Карпин ушел после двух туров, Семин выиграл два матча из семи и сдался после поражения «Чайке» в Кубке России, а Тедеев в статусе «и.о.» продержался только четыре игры, из которых две выиграл (и набрал только же очков, сколько оба его предшественника вместе взятые за двукратно больший срок). Тем удивительнее, что ему не дали продолжить работу, ведь желто-синие одолели в Москве «Локомотив» (2:1), а в минувшие выходные не оставили шансов «Арсеналу» (4:0). Разве перемены были столь уж необходимы?

«УРАЛ»

Юрий Матвеев всю тренерскую карьеру провел в Екатеринбурге, где работал и со второй командой, и в тренерском штабе первой, и в должности ассистента (девять лет помогал Александру Тарханову, Владимиру Федотову, Вадиму Скрипченко, Олегу Василенко, Дмитрию Парфенову, Виктору Гончаренко и другим наставникам), и несколько раз в статусе «и.о.» выводил «шмелей» на поле.

Прошлым летом Матвеев наконец самостоятельно возглавил «Урал», сменив Дмитрия Парфенова, но ожидаемого прогресса не произошло. Напротив, команда опустилась с 11-й строчки на 12-ю и за год окончательно утратила самобытность, став серой, скучной и неинтересной. Вина в этом не только тренера, но и руководства, поскольку выбор игроков в атаке с каждым годом все бледнее. Тем не менее, 33 гола в 36 матчах – результат удручающий.

В нынешнем сезоне уральцы стартовали с двух поражений в трех матчах, и Матвеев был уволен. Однако результаты сменившего его Игоря Шалимова (два очка в первых пяти матчах и всего две победы в девяти турах) лишь подчеркивают, что проблемы были не в тренере. Сейчас «Урал» занимает в РПЛ последнее место.

«АРСЕНАЛ»

Предшественник Матвеева в «Урале» Дмитрий Парфенов после отъезда из Екатеринбурга вскоре оказался в Туле, но не продержался здесь и года. Если «Урал» при нем играл в довольно симпатичный атакующий футбол (по крайней мере, на своем поле), то в «Арсенале» не пошло сразу. Фирменный футбол не проглядывался, забивала команда мало, а пропускала много (42 мяча в 25 матчах).

В новом сезоне «пушкари» стали азартнее играть впереди, но все так же безалаберно сзади, что вылилось в четыре поражения в шести стартовых турах. Особенно обидным получилось последнее, ведь в Грозном команда пропустила победный мяч аж на 95-й минуте. «Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать», – поделился эмоциями от произошедшего Парфенов.

Ему на смену пришел Миодраг Божович, одержавший в шести турах две победы, в том числе над «Зенитом» (2:1). С ним команда выбралась из зоны прямого вылета, но в минувшем туре «сгорела» в Ростове со счетом 0:4.

«ЛОКОМОТИВ»

Отставка Марко Николича – самая странная в сезоне. Железнодорожники – единственные на данный момент, кто расстался с тренером при том, что шли не просто в верхней половине турнирной таблицы, но даже в зоне еврокубков, а от Лиги чемпионов отставали всего на два очка.

Это решение было стратегическим. Пришедшие летом делать из паровоза экспресс Ральф Рангник и Томас Цорн сразу хотели привести с собой нового тренера, но не могли найти повод для отставки. Серия из пяти матчей без побед его предоставила. Новый наставник Маркус Гисдоль уже даже визуально изменил стиль игры команды, сделав его более динамичным и атакующим, но первую победу одержал только с третьей попытки. Сейчас «Локо» на той же шестой позиции в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Руй Витория («Спартак»). Как ни странно, располагающийся в таблице выше потенциальных конкурентов португальский специалист имеет наивысшие шансы расстаться с должностью. Радикально их повысило историческое поражение в Петербурге со счетом 1:7. Да и седьмое место в четырех очках от ближайшего конкурента за место в еврокубках – уже многовато, если учесть, что до зимней паузы играть с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Сочи».

Несмотря на результаты, нет впечатления, что Витория работает из рук вон плохо. Показательно, что еще до игры в Петербурге у «Спартака» была лучшая в РПЛ разница созданных и допущенных голевых моментов. Тем не менее, результаты слишком слабые, а Зарема слишком нетерпелива, чтобы португальцу дали право более чем на еще одну ошибку.

Леонид Слуцкий («Рубин»). У бывшего главного тренера сборной России все и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, казанцы выиграли только один матч из 10 (!) последних и свалились во вторую половину таблицы. Потраченные на Андерса Дрейера, Сеяда Хакшабановича и Монтассара Тальби 15 млн евро пока не окупаются, как и 7 млн за Ивана Игнатьева, а прошлогодние лидеры Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович катастрофически сдали.

С другой стороны, руководство очень доверяет Слуцкому и наверняка видит объективные причины падения – отъезд ключевых на своих позициях Карла Старфельта и Дениса Макарова. Так что если уход Слуцкого и произойдет, то не раньше зимы и по собственной инициативе. Или как минимум, по обоюдному согласию сторон. Хотя если пригласят в «Спартак»… как знать.

Андрей Талалаев («Ахмат»). Грозненский клуб при Талалаеве не валится, но и не прогрессирует. Отчасти из-за отъезда летом группы важных игроков – Владимира Ильина, Максима Ненахова, Исмаэла Сильвы, Одисе Роши и Анхеля Вилькера, вместо которых клуб набрал в основном молодых новичков: Мохамеда Конате, Даниила Уткина, Виталия Лысцова и Игоря Коновалова, из которых только первый пришел на постоянной основе (остальные в аренде). По сути, Талалаев перестраивает команду и в целом делает это достойно, но есть впечатление, что в «Ахмате» хотят большего.

Алексей Стукалов («Уфа»). Очень интересный тренер, спасший год назад «Уфу» от вылета из РПЛ. Однако в новом сезоне у него не пошло – две победы в 12 турах и 15-е место. Если так продолжится и дальше, Шамиль Газизов будет вынужден принимать меры, чтобы не начинать все с начала в ФНЛ-1.