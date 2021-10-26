Сандро Шварц: Для «Динамо» было важно не пропустить в конце матча, как со «Спартаком» и «Химками»

- Как оцените итог матча?

- Игра ожидалась достаточно сложной. Мы понимали, что перед нами серьезный соперник. В первом тайме нам довольно рано удалось забить первый гол, и это порадовало. Во втором тайме мы тоже хорошо отыграли, надежно действовали в обороне. Результатом нашей игры стали второй и третий мячи.

- Перед матчем с «Оренбургом» много говорилось о пластиковом поле. Как справились с ним?

- Поле находится в хорошем состоянии. Ребята профессионально отнеслись к этому, они знали, на каком газоне будем играть. Мяч очень хорошо ходил. У нас не было проблем с игрой на искусственном покрытии.

- Макаров - бывший игрок «Оренбурга». Не было соблазна поставить его в стартовый состав?

- Он не так много тренировок провел после микротравмы. Мы приняли решение не бросать его в бой с первых минут. А если говорить о том игровом времени, которое он получил, а это тридцать пять минут, считаю, что он очень хорошо вошел в игру, проявил свои лучшие качества. В преддверии матча с «Зенитом» для нас важно, что ведущий футболист снова в строю.

- Как оцените игру Шиманьски после небольшого перерыва? С чем связана его замена после первого тайма?

- Он для нас является важным футболистом, который играет в агрессивный футбол и проявляет свои лучшие качества. Он славится своим бойцовским характером. Мы решили поменять Шиманьски, потому что был удар, после которого он почувствовал дискомфорт. Решили не рисковать.

- Почему выбрали Лещука, а не Шунина?

- У нас квалифицированная вратарская бригада. Антон хорошо отыграл свои матчи в РПЛ и сегодня мы решили дать возможность сыграть Лещуку. Он вселил спокойствие в ребят и качественно провел матч.