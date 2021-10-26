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Сандро Шварц: Для «Динамо» было важно не пропустить в конце матча, как со «Спартаком» и «Химками»
26 октября 18:14
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сандро Шварц: Для «Динамо» было важно не пропустить в конце матча, как со «Спартаком» и «Химками»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Оренбургом» (3:0) в матче Кубка России отметил, что второй тайм больше удался его команде, похвалил игру Лещука, а также рассказал, с чем была связана замена Шиманьски в перерыве.

- Как оцените итог матча?
- Игра ожидалась достаточно сложной. Мы понимали, что перед нами серьезный соперник. В первом тайме нам довольно рано удалось забить первый гол, и это порадовало. Во втором тайме мы тоже хорошо отыграли, надежно действовали в обороне. Результатом нашей игры стали второй и третий мячи.

- Перед матчем с «Оренбургом» много говорилось о пластиковом поле. Как справились с ним?
- Поле находится в хорошем состоянии. Ребята профессионально отнеслись к этому, они знали, на каком газоне будем играть. Мяч очень хорошо ходил. У нас не было проблем с игрой на искусственном покрытии.

- Макаров - бывший игрок «Оренбурга». Не было соблазна поставить его в стартовый состав?
- Он не так много тренировок провел после микротравмы. Мы приняли решение не бросать его в бой с первых минут. А если говорить о том игровом времени, которое он получил, а это тридцать пять минут, считаю, что он очень хорошо вошел в игру, проявил свои лучшие качества. В преддверии матча с «Зенитом» для нас важно, что ведущий футболист снова в строю.

- Как оцените игру Шиманьски после небольшого перерыва? С чем связана его замена после первого тайма?
- Он для нас является важным футболистом, который играет в агрессивный футбол и проявляет свои лучшие качества. Он славится своим бойцовским характером. Мы решили поменять Шиманьски, потому что был удар, после которого он почувствовал дискомфорт. Решили не рисковать.

- Почему выбрали Лещука, а не Шунина?
- У нас квалифицированная вратарская бригада. Антон хорошо отыграл свои матчи в РПЛ и сегодня мы решили дать возможность сыграть Лещуку. Он вселил спокойствие в ребят и качественно провел матч.

- Как оцените игру Кутицкого?
- Он отыграл надежно на позиции опорника и здорово себя проявил в матче с хорошим соперником.

- Какой из таймов вам понравился больше по качеству игры?
- Во втором тайме мы сыграли спокойнее и хладнокровнее, перешли на другую скорость – взвинтили темп игры. Поэтому он получился удачнее. А в первом тайме нам удался вход в игру. Но у нас были ошибки и не вынужденные потери мяча, которыми воспользовался «Оренбург».

- Как вам игра команды в обороне?
- Мы позволили сопернику создать несколько опасных моментов, но оставили свои ворота на замке. В последних матчах против «Спартака» и «Химок» в концовках матчей мы пропускали. Для нас было важно сегодня сохранить концентрацию до конца матча и не пропустить.

- Следующим соперником будет «Зенит». Что об этом думаете?
- В первую очередь отмечу, что мы не думали о матче, который нас ждет в пятницу. Для нас было важно сегодня проявить лучшие качества, полностью выложиться и добыть победу. Это получилось. После матча первоочередная задача – правильное восстановление, что бы ребята в надлежащей форме подошли к «Зениту». Понимаем, что это будет топ-игра, и перед нами будет сложная задача – противостоять такому серьезному сопернику.

источник: «Советский спорт»
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