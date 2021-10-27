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Сила «Динамо» не только в Захаряне. Надежность обороны для бело-голубых даже важнее
27 октября 12:31
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Сила «Динамо» не только в Захаряне. Надежность обороны для бело-голубых даже важнее

Шварц великолепно совместил молодую быструю атаку с опытной и крепкой обороной. В пятницу ее ждет проверка разыгравшимся «Зенитом».

Во вторник динамовцы смешанным составом приехали в Оренбург, одержали уверенную победу со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала Кубка России. Перед выездом в Санкт-Петербург Сандро Шварц дал передохнуть группе футболистов – Даниил Фомин, Денис Макаров и Никола Моро появились во втором тайме, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин были заменены до финального свистка, а Антон Шунин, Иван Ордец, Гильермо Варела и вовсе не вышли на поле.

Любопытно, трое оставшихся в стороне футболистов отвечают за оборону (Шунин, как вратарь, тоже). И это дает повод вернуться к одному любопытному факту, на который я обратил внимание еще на прошлой неделе. Но сначала небольшое предисловие. «Динамо» в 2021 году пользуется огромной симпатией футбольной общественности. Яркая, результативная и молодая команда не только идет в тройке лидеров, но показывает зрелищный футбол, а ее лидеры Фомин и Захарян выходят в матчах сборной России.

В немалой степени болельщицкие пристрастия связаны с тем, что сегодня москвичей ведут вперед вчерашние ноунеймы. В России год назад вообще не знали ни Шварца, ни Захаряна, ни Тюкавина, ни Моро. Фомин выступал только за скромную «Уфу», Себастьян Шиманьски не блистал, а безбашенные забеги Клинтона Нжи вызывали в основном усмешку. Поэтому теперь, когда молодые игроки на скорости разрывают оборону соперников, а их эмоциональный тренер размахивает руками в технической зоне, всем это нравится. Публика любит такие вот преображения. Я, признаться, тоже. Все мы с детства болели за «Лестер» в 2016 году и «Лилль» прошлой весной.

Тем сильнее было мое удивление, когда на прошлой неделе футбольная обсерватория CIES выкатила исследование о количестве созданных и допущенных голевых моментов в европейских чемпионатах. Сконцентрировавшись на показателях российских клубов, я внезапно для себя обнаружил, что «Динамо» нет даже в топ-5 РПЛ по среднему количеству голевых моментов у чужих ворот.

В активе бело-голубых оказалось всего 5,5 моментов за матч (по методологии InStat). Для сравнения, столько же у «Химок», и это меньше, чем у «Локомотива» (5,9), ЦСКА (6,3), «Сочи» (6,6), «Спартака» (7,1), «Краснодара» (7,9) и «Зенита» (8,0). То есть по этому показателю динамовцы делят в чемпионате седьмое-восьмое места. В то же время по количеству допущенных моментов у своих ворот (3,8) они аж вторые. Смешно вспоминать, что лучшая оборона в РПЛ до выезда в Петербург была у… «Спартака» (3,4).

Эту статистику авторы исследования собирали по итогам 11 туров, и теперь она должна несколько отличаться, но сути дела это не меняет. Оказывается, эмоционально смотря на футбольное поле, мы (во всяком случае, я) не обратили внимание на один любопытный факт – оборона бело-голубых в российской лиге даже более значима, чем атака. И это неожиданность.

Здесь нужно отдать должное Шварцу и селекционной службе клуба. Летом они обновили половину оборонительной линии – на левый край приехал Диего Лаксальт, а в центр – Фабиан Бальбуэна. В сумме они обошлись всего в 3,5 млн евро. Плюс выкуп за 1млн Гильермо Варелы, игравшего на правах аренды. В результате этих перестановок пострадал собственный воспитанник и еще весной считавшийся одним из самых перспективных защитников России Роман Евгеньев (в РПЛ у него 223 минуты), но Шварца это не смутило, а руководство на него не давит.

В результате у «Динамо» молодая развеселая средняя линия и атака: Моро, Фомину, Захаряну, Денису Макарову, Шиманьски, Тюкавину и Грулеву от 18 до 24 лет. А за оборону отвечают 34-летний Шунин, 30-летний Бальбуэна, 29-летний Ордец, 28-летние Лаксальт и Варела, периодически вступает в игру 32-летний Сергей Паршивлюк.

Исключением являются только Дмитрий Скопинцев (24) да Клинтон Нжи (28), тем не менее, возрастное разделение очевидно – у Шварца опытная оборона и находчивая атака. Вот он тот самый хрестоматийный сплав опыта и молодости. И он дает классный результат – команда идет в трех очках от лидера, а в пятницу едет к нему в гости.

Выезд в Петербург – пожалуй, самое тяжелое испытание в РПЛ. Здесь в 2021 году полег не только «Спартак» (1:7), но и «Краснодар» (2:3), ЦСКА (0:1) и «Локомотив» (1:6), а в декабре прошлого года тот же «Спартак» (1:3) и само «Динамо» (1:3). Но теперь бело-голубые стали сильнее, и у них есть реальный шанс это доказать. Опыт в обороне и лихость в нападении должны в этом помочь.

источник: «Советский спорт»
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