Сила «Динамо» не только в Захаряне. Надежность обороны для бело-голубых даже важнее

Во вторник динамовцы смешанным составом приехали в Оренбург, одержали уверенную победу со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала Кубка России. Перед выездом в Санкт-Петербург Сандро Шварц дал передохнуть группе футболистов – Даниил Фомин, Денис Макаров и Никола Моро появились во втором тайме, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин были заменены до финального свистка, а Антон Шунин, Иван Ордец, Гильермо Варела и вовсе не вышли на поле.

Любопытно, трое оставшихся в стороне футболистов отвечают за оборону (Шунин, как вратарь, тоже). И это дает повод вернуться к одному любопытному факту, на который я обратил внимание еще на прошлой неделе. Но сначала небольшое предисловие. «Динамо» в 2021 году пользуется огромной симпатией футбольной общественности. Яркая, результативная и молодая команда не только идет в тройке лидеров, но показывает зрелищный футбол, а ее лидеры Фомин и Захарян выходят в матчах сборной России.

В немалой степени болельщицкие пристрастия связаны с тем, что сегодня москвичей ведут вперед вчерашние ноунеймы. В России год назад вообще не знали ни Шварца, ни Захаряна, ни Тюкавина, ни Моро. Фомин выступал только за скромную «Уфу», Себастьян Шиманьски не блистал, а безбашенные забеги Клинтона Нжи вызывали в основном усмешку. Поэтому теперь, когда молодые игроки на скорости разрывают оборону соперников, а их эмоциональный тренер размахивает руками в технической зоне, всем это нравится. Публика любит такие вот преображения. Я, признаться, тоже. Все мы с детства болели за «Лестер» в 2016 году и «Лилль» прошлой весной.

Тем сильнее было мое удивление, когда на прошлой неделе футбольная обсерватория CIES выкатила исследование о количестве созданных и допущенных голевых моментов в европейских чемпионатах. Сконцентрировавшись на показателях российских клубов, я внезапно для себя обнаружил, что «Динамо» нет даже в топ-5 РПЛ по среднему количеству голевых моментов у чужих ворот.

В активе бело-голубых оказалось всего 5,5 моментов за матч (по методологии InStat). Для сравнения, столько же у «Химок», и это меньше, чем у «Локомотива» (5,9), ЦСКА (6,3), «Сочи» (6,6), «Спартака» (7,1), «Краснодара» (7,9) и «Зенита» (8,0). То есть по этому показателю динамовцы делят в чемпионате седьмое-восьмое места. В то же время по количеству допущенных моментов у своих ворот (3,8) они аж вторые. Смешно вспоминать, что лучшая оборона в РПЛ до выезда в Петербург была у… «Спартака» (3,4).