«Милан» показал лучший старт за 67 лет. И в этом заслуга не только Пиоли

Тогда это была сенсация, никто не ожидал такой серии без поражений, которая продлилась аж до встречи с «Ювентусом» в 16-м туре. Костяк «Милана» составляла беззаботная молодежь, просто получавшая удовольствие от игры при поддержке харизматичного Златана Ибрагимовича, поэтому всерьез рассуждать о титулах не приходилось. Опытный «Интер», возглавляемый Антонио Конте, на дистанции легко обставил соседей и финишировал с 12-очковым отрывом.

56-летний специалист приехал на «Сан-Сиро» в октябре 2019 года. «Милан» на тот момент провел семь туров, в которых набрал 9 очков (3 победы, 4 поражения) и располагался на 14-м месте, а финишировал в итоге в шестерке. На следующий год команда со старта взяла мощный разбег. Почти такой же, как в нынешнем сезоне – 8 побед и 2 ничьи в 10 стартовых турах.

Такого мощного старта команда не знала даже в эпоху Сильвио Берлускони – 9 побед в 10 матчах. В последний раз столь зубодробительное начало красно-черным удавалось почти 70 лет назад – в сезоне-1954/55. И есть основания полагать, что на этом подопечные Стефано Пиоли не остановятся.

Во вторник «Милан» на своем поле» переиграл «Торино» (1:0) и как минимум до вечера четверга стал единоличным лидером серии A. Отрыв от третьего места составляет уже 10 очков (правда, россонери сыграли на матч больше преследователей).

ФИНАНСОВОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Но то был очень ценный опыт. Не только для тренера и игроков, но и для менеджмента клуба. За несколько часов до матча с «Торино» собрание акционеров подвело финансовые итоги прошлого сезона – по сравнению с предыдущим годом выручка выросла на 17 млн евро, а убытки (-96 млн) сократились вдвое. И это в пандемийный период, когда стадион не давал никаких доходов. Финансовое положение россонери улучшается, и это не может не радовать владельцев из инвестиционной компании Elliott.

Главная заслуга в экономических победах принадлежит президенту клуба Паоло Скарони и гендиректору Ивану Газидису, но на этом они останавливаться не собираются. Как рассказал Скарони, ключевым вопросом ближайшего будущего видится улучшение инфраструктуры, и в первую очередь стадиона. По его словам, у клуба уже есть предварительная договоренность с мэром города Джузеппе Салой. В ближайшее время клуб займется реализацией планов по переезду с легендарного «Сан-Сиро». Естественно, для начала новый стадион надо построить, но по крайней мере, дело сдвигается с мертвой точки.

Второй аспект – спортивные результаты: «Финансовый баланс идет рука об руку со спортивными результатами, поэтому они играют ключевую роль. От них зависят временные рамки выхода в плюс. Участие в Лиге чемпионов позволит нам сократить, а возможно, и устранить финансовые потери в течение следующих трех лет».

При этом Скалони не забывает и о проекте Суперлиги: «Проект отложен, но проблемы, которые привели к нему, все еще не решены. ФИФА и УЕФА являются регулирующими органами, в том числе в коммерческой сфере, и Европейский суд должен будет определить, является ли это нарушением антимонопольного законодательства. Все обсуждения отложены до решения из Люксембурга».

ТРУДНОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Если клубу удастся реализовать свои экономические цели, он сможет позволить себе не терять таких важных игроков, каким был Джанлуиджи Доннарумма, но важно понимать, что слишком обременительные требования игроков выполнять неразумно в принципе. «Из-за COVID-19 клубы ведут себя более осторожно с экономической точки зрения, но игроки и агенты действуют так, будто его никогда не было. Переговоры даются труднее, потому что для достижения желаемых показателей надо собирать команду бесплатно. Мы продолжим принимать решения во имя финансовой устойчивости клуба», - заявил взявший слово Газидис.

Найти футболистов необходимого уровня бесплатно крайне сложно. Нынешним летом миланцы потратили на трансферном рынке 73,6 млн, а заработали только 3,5 млн – на продаже Диего Лаксальта в «Динамо». В то же время солидно разгрузили зарплатную ведомость ушедшие бесплатно прошлогодние лидеры Доннарумма («ПСЖ») и Хакан Чалханоглу, получавшие в сумме около 10 млн за сезон.

А приобретены молодые игроки, на которых в дальнейшем можно заработать. Фикайо Томори (23 года) и Сандро Тонали (21) выкуплены после годичной аренды, а Мик Меньян (25) приехал из чемпионского «Лилля». Все они сходу заняли место в основе. Еще несколько футболистов взяты в аренду, в том числе Браим Диас («Реал»), Тьемуэ Бакайоко («Челси») и Алессандро Флоренци («Рома»). Не все из них играют в старте, но дают Пиоли широкие возможности для ротации.

За эту работу стоит поблагодарить Паоло Мальдини и Фредерика Массару, отвечающих за комплектование команды.

ЖИРУ ПОВТОРИЛ ДОСТИЖЕНИЕ БАЛОТЕЛЛИ

И отдельно надо сказать про Оливье Жиру. Француз страдал в «Челси» от недоверия, хотя при редких выходах на поле доказывал свою пользу. Тем не менее, ни Фрэнку Лэмпарду, ни тем более Томасу Тухелю он был не нужен. А уж когда лондонцы стали работать над переходом из «Интера» Ромелу Лукаку…

«Милану» Жиру достался за символическую сумму в 1 млн. Из-за положительного теста на коронавирус он 10 дней отсидел дома взаперти, а в чемпионате провел всего 6 матчей, зато забил уже 4 мяча – по голу в ворота «Вероны» (3:2) и «Торино» (1:0) и дубль во встрече с «Кальяри» (4:1). По сути, его голы принесли команде две победы и четыре очка. Кстати, с «Вероной» до результативного удара француза россонери к 59-й минуте проигрывали со счетом 0:2.

А ведь в 35 лет не так-то просто поддерживать хорошую физическую форму на карантине. Но ему даже в такой сложной ситуации удалось забить в своих первых трех матчах на «Сан-Сиро», что в последний раз удавалось Марио Балотелли в 2013 году. В общем, поклонники Филиппо Индзаги могут спать спокойно – футболка с девятым номером в надежных руках.

И это мы еще не вспоминаем, что помимо Жиру у Пиоли есть Златан, набирающий форму после травмы. Он сейчас тоже предельно мотивирован, ведь следующий забитый мяч станет для него 400-м в рамках чемпионатов. Ибра забивал в Швеции, Нидерландах, Италии, Испании, Франции, Англии и США. Король.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ ПИОЛИ

Помимо отдельных исполнителей важно отметить и значимость длинной скамейки запасных, которую организовало тренеру руководство. Это хорошо видно на примере матча с «Торино», ставшего для команды уже четвертой игрой за последние 10 дней. Часть игроков нуждалась в передышке, и даже несмотря на переполненный лазарет (в этом сезоне команду преследует какое-то проклятье – стоит выздороветь одному, на больничную койку ложатся двое) Пиоли хватило игроков.

«Отсутствие травмированных? К счастью, клуб собрал сильную команду, которая дает мне много вариантов», - подчеркнул Пиоли после матча. В этой игре не смогли принять участия вратарь Миньян, защитники Фоде Балло-Туре и Флоренци, полузащитники Браим Диас и Хуниор Мессиас, вингеры Анте Ребич и Саму Кастильехо. Плюс Тео Эрнандес только-только получил отрицательный тест на коронавирус, а Ибра не набрал форму.

Но даже в этой сложной ситуации Пиоли смог не только выставить боеспособный состав, но и использовать все пять замен. В воротах появился Чиприан Тэтэрушану (третий матч в чемпионате), на левый край обороны отправился Пьер Калюлю (267 минут в серии A), а на позиции атакующего полузащитника сыграл Раде Крунич (его скидка на Жиру привела к единственному голу).

Честно говоря, «Милан» не смог получить удовольствие от этой игры. За 90 минут хозяева ничего толком не создали, но быстрый мяч, забитый со стандарта, позволил действовать по счету. Во втором тайме красно-черные отошли назад и терпели в ожидании финального свистка (2-9 по ударам после перерыва). Впрочем, в таком сложном графике большего от команды и не требовалось – не пропустить (в последний раз это удавалось сделать более месяца назад), взять три очка и вернуться на вершину, откуда можно мечтать и о скудетто.