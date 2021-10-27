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Александр Дюков: Вопрос о продлении контракта с Карпиным будет решаться после 14 ноября
27 октября 15:53
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Александр Дюков: Вопрос о продлении контракта с Карпиным будет решаться после 14 ноября

Президент РФС Александр Дюков рассказал об исполнении бюджета на 2021 год, о выборе вещателя на показ матчей РПЛ, а также о возможной реформе РПЛ.

ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ИСПОЛКОМЕ

- Сегодня было рассмотрено несколько вопросов. Были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола. Уже за 2021 год ряд спортивных школ получат выплаты. На это мы направим 1,5 миллиарда рублей, и эти деньги выделяет РФС. С 2023 года мы перейдем на гибкую систему выплат, размер которых будет зависеть от количества минут, которые воспитанник провел в премьер лиге. Также был утвержден состав нового бюро Исполкома. Поскольку Прядкин покинул РПЛ, клубы подняли вопрос о включении туда Хачатурянца.

О ВЫБОРЕ ВЕЩАТЕЛЯ НА ПОКАЗ МАТЧЕЙ РПЛ

- Решение по новому контракту принимали клубы. Они единогласно проголосовали за новый договор с «Матч ТВ». Правильное ли это решение, я не знаю. Нужно быть в курсе деталей договора. Были рабочая группа, консультации. Я видел и другое мнение, что нужно идти по пути тендера. Исходя из опыта, могу сказать, что тендер не всегда выставляет самую высокую цену. Лига руководствовалась тем, что «Матч ТВ» - давний партнер. А если бы клубы провели тендер, то, возможно, не было бы такого предложения и «Матч ТВ» не повторил бы свои условия.

О ПРИЕМНИКЕ ХАЧАТУРЯНЦА В СУДЕЙСТВЕ

- Совмещение постов Хачатурянцем невозможно. Если он будет избран президентом РПЛ в ноябре, ему придется покинуть должность руководителя судейского комитета РФС. За время его работы судейских ошибок стало меньше. Вырос уровень качества судейства и доверия к ним. Если бы была возможность, он сохранил бы две должности, потому что клубы не видят здесь никакого конфликта интересов, но это невозможно. Согласно нашему уставу, руководить судейским комитетом может только российский специалист. Мы пока не обсуждали, кто это будет. Вернемся к этому ближе к выборам президента РПЛ, когда станет ясно, что Хачатурянца изберут на этот пост. Но мы будем рассматривать всех потенциальных кандидатов.

О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА КАРПИНА

- Мне ничего не известно о задаче минимум. Ее нет. А есть цель - выход на чемпионат мира. Над этим решением сейчас работает тренерский штаб. Карпин сосредоточен на решение этой задачи. Сейчас мы не можем подводить какие-то итоги. Поэтому вопрос о продлении контракта будет решаться после 14 ноября.

О ДОПУСКЕ ЗРИТЕЛЕЙ НА ОТБОРОЧНУЮ ИГРУ ЧМ-2022 РОССИЯ - КИПР

- Приостановка чемпионата пока не обсуждалась. Надеюсь, этого удастся избежать. Было заявление о том, что не будет произведена отмена спортивных событий. В каждом регионе решение примут индивидуально. Что касается матча сборной России с Кипром, буквально сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на 30 процентов посещаемости. С завтрашнего дня начнем продажу билетов.

О ВОЗМОЖНОЙ РЕФОРМЕ РПЛ

- Формат мы объявили. Лига и клубы пока взяли паузу. У нас сейчас нет понимания в отношении международного календаря, и это влияет. А в следующем году в ноябре будет проведен чемпионат мира по футболу. Сезон-2022/23 пока не предполагает никаких изменений. Вернемся к этому вопросу, когда будет больше ясности.

Что касается ФНЛ, там создана рабочая группа. В ноябре будет решение по формату турнира. Мы хотели рассмотреть возможность реформирования ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Это было главное для Hypercube. Надеюсь, что со следующего сезона ФНЛ будем проводить уже по новому формату. Также возникла идея изменить формат РПЛ. Но там имеется ряд вопросов и не на все из них есть ответы. Мы должны изучать все возможности, чтобы потом не жалеть.

О СИСТЕМЕ «ВЕСНА-ОСЕНЬ»

- Переход на этот формат сейчас не обсуждается. Ни один из клубов РПЛ не выступил с такой инициативой. Мы обсуждаем изменение формата, который не предполагает переход на систему «весна-осень». Планируем лишь перевести ФНЛ-2. Но если будет эффект, мы рассмотрим возможность возвращения РПЛ на эту систему.

О БЮДЖЕТЕ РФС

-2020 год был сложным. Это отразилось и на доходах РФС. Но сократив доходы, у нас получилось сократить и расходы, поэтому 2020 год мы закончили с прибылью по выручке и доходам. Такая динамика сохранилась и в 2021-м. Надеюсь, так будет и дальше.

источник: «Советский спорт»
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