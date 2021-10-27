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Игорь Осинькин: Мы не привыкли к полю такого плохого качества, оно мешало играть
27 октября 19:02
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Крылья Советов"

Игорь Осинькин: Мы не привыкли к полю такого плохого качества, оно мешало играть

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Енисея» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Бетсити Кубка России рассказал, что самарцам не хватило командного духа и эмоций, а также отметил, что не понял, почему его футболистам были показаны карточки.

- Подведите итоги матча с «Енисеем».

- Первый раз мы играли при минусовой температуре. К тому же, поле было не очень хорошего качества. Наверное, это то, что надо сказать, объясняя причину поражения. Потому что поле действительно нам помешало. Оно не давало играть в футбол. Были постоянные кочки, были ситуации, где мяч невозможно было контролировать. Слишком много таких ситуаций мы видели. Мы к такому полю не привыкли. Из-за этого мы были слишком зажатые на протяжении всего матча. Контроль мяча, который мы хотели наладить, в этой ситуации не получился. Мы произвели большую ротацию. И хочу отметить то, что если футболисты вышли в таком составе, не значит, что они плохо умеют играть. Это значит, что им необходимо время на то, чтобы стать командой. Этого командного духа нам и не хватило. По ходу встречи мы не уступали сопернику, но случилась пара несчастных случаев. Я имею в виду удаление и голевой момент. Все это привело к тому, что матч выиграл тот, кто больше этого хотел. В любом случае, поздравляю нашего соперника «Енисей» с победой. Наверное, она была заслуженной. Желаю им удачного кубкового пути.

- Что все-таки пошло не так у вашей команды?

- Мы должны были лучше играть и быть более подвижными. Но нам не хватило определенных качеств.

- Как прокомментируйте ситуацию с удалением? Сил не хватало или это были эмоции?

- Надо посмотреть, что за карточки были получены. Я не видел эпизодов, и не понял, почему эти карточки были показаны. Но сейчас нет смысла обсуждать то, что было, и чего не было в плане карточек или угловых. Мы вдесятером пропустили мяч, и после этого решили играть ва-банк, создали несколько хороших моментов. В концовке мы были близки к голу. Но ведь так эмоционально мы должны были играть весь матч целиком. А эмоций не хватило, и мы за это были наказаны.

источник: «Советский спорт»
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