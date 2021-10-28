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Катастрофа «Баварии» в Гладбахе, «Барса» уволила Кумана, семь клубов РПЛ вылетели из Кубка России
28 октября 08:53
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «Бавария»

Катастрофа «Баварии» в Гладбахе, «Барса» уволила Кумана, семь клубов РПЛ вылетели из Кубка России

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире футбола со вчерашнего вечера.

НОЙЕР ПРОПУСТИЛ ВСЕ ПЯТЬ УДАРОВ В СТВОР

Большие клубы в последние дни вознамерились проигрывать с разгромными счетами. До сих пор не стихает эхо питерского матча «Зенит» - «Спартак» (1:7), который привел к самому крупному поражению красно-белых в чемпионатах страны за всю историю. В тот же день, 24 октября «МЮ» дома потерпел катастрофу в игре с «Ливерпулем» (0:5), а вчера эстафету переняла «Бавария». Мюнхенцы с треском вылетели из Кубка Германии после катастрофического результата в Гладбахе. «Боруссия» забила пять мячей Нойеру уже на 57-й минуте.

Что любопытно, знаменитый вратарь пропустил в этой встрече все удары в створ ворот. А сами гости за весь первый тайм удосужились на один такой удар. Юлиан Нагельсман выставил основной состав, но Левандовски, Мюллер и компания в этот вечер были не в своей тарелке.

Начало разгрому положил Коне уже на второй минуте. Затем в первом тайме дублем отметился Бенсебаини. Второй из своих мячей он забил с пенальти. После отдыха за дело взялся уже Эмболо, также оформивший дубль за семь минут. «Бавария» не смогла забить даже гол престижа, потерпев самое крупное поражение с 1978-го. Антирекорд у мюнхенцев такой же, как у «Спартака» - 1:7. 43 года назад «Бавария» была уничтожена «Фортуной». Но в Кубке страны она никогда ранее не проигрывала с разницей минус пять.

ХАВИ – ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ НА ЗАМЕНУ КУМАНУ

Игра «Барселоны» переполнила чашу терпения президента клуба Жоана Лапорты. Каталонцы в гостях проиграли «Райо Вальекано» - 0:1 в чемпионате Испании. После этого в отставку был отправлен главный тренер Роналд Куман, над которым давно сгущались тучи.

В прошлом туре «Барса» уступила в домашнем «Эль Класико» мадридскому «Реалу» - 1:2. Голландец после этого стал вторым тренером в истории сине-гранатовых, проигравших королевскому клубу три раза подряд. Первым отличился со знаком минус ирландец Патрик О’Коннелл, но было это в 30-х годах прошлого века. После проигрыша извечному сопернику болельщики «Барсы» дождались Кумана, когда он выезжал на своей машине со стадиона, и забросали его авто различными предметами. Ну а что услышал в свой адрес Роналд, нетрудно догадаться.

В Примере «Барселона» занимает только девятое место, набрав 15 очков после десяти матчей. В Лиге чемпионов дела у каталонцев не лучше – всего три очка после трех туров и третья строчка в своем квартете с непонятными перспективами. С учетом того, что в прошлом сезоне «Барса» финишировала в чемпионате третьей, а в Лиге чемпионов не прошла стадию 1/8 финала – приговор Куману вполне заслуженный.

Главный кандидат на замену – бывшая звезда команды Хави. По слухам, он готов возглавить «Барселону», хотя ранее отказывался от такой роли. Если Лапорта остановиться на этом специалисте, то предстоит решить вопрос с катарским клубом «Аль-Садд», который сейчас возглавляет Хави. Но в списке боссов сине-гранатовых естественно есть и другие тренеры.

«КРАСНОДАР» КРУПНО ПРОИГРАЛ В ДЕРБИ

В Кубке России вчера был плохой день для клубов РПЛ. Элитный групповой раунд в итоге не прошли 7 из 11 команд Премьер-лиги. Напомним, что пять из них сразу попали в 1/8 финала. Это все участники еврокубков по итогам прошлого сезона – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Во вторник в эту стадию вышли «Динамо» и ЦСКА, победившие на выезде соответственно «Оренбург» (3:0) и липецкий «Металлург» (2:0) и занявшие в своих тройках первые места. А вчера клубы РПЛ посыпались.

Главным сюрпризом стало поражение «Краснодара» в дерби с «Кубанью» - 0:3. Дублем отметился Лаук, еще один гол на счету Алейникова. У всех команд в группе стало по три очка. «Ленинградец» ранее выиграл у «Кубани» - 1:0, но уступил «Краснодару» - 0:2. По разнице мячей «Кубань», воссозданная в 2018 году, стала участником плей-офф.

Не прошли групповой отбор из элиты также «Урал», «Ростов», «Уфа», «Ахмат», «Химки», «Крылья Советов». В 1/8 финала таким образом сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань» и «Балтика». Матчи состоятся 1-3 марта 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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