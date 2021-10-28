Катастрофа «Баварии» в Гладбахе, «Барса» уволила Кумана, семь клубов РПЛ вылетели из Кубка России

НОЙЕР ПРОПУСТИЛ ВСЕ ПЯТЬ УДАРОВ В СТВОР

Большие клубы в последние дни вознамерились проигрывать с разгромными счетами. До сих пор не стихает эхо питерского матча «Зенит» - «Спартак» (1:7), который привел к самому крупному поражению красно-белых в чемпионатах страны за всю историю. В тот же день, 24 октября «МЮ» дома потерпел катастрофу в игре с «Ливерпулем» (0:5), а вчера эстафету переняла «Бавария». Мюнхенцы с треском вылетели из Кубка Германии после катастрофического результата в Гладбахе. «Боруссия» забила пять мячей Нойеру уже на 57-й минуте.

Что любопытно, знаменитый вратарь пропустил в этой встрече все удары в створ ворот. А сами гости за весь первый тайм удосужились на один такой удар. Юлиан Нагельсман выставил основной состав, но Левандовски, Мюллер и компания в этот вечер были не в своей тарелке.

Начало разгрому положил Коне уже на второй минуте. Затем в первом тайме дублем отметился Бенсебаини. Второй из своих мячей он забил с пенальти. После отдыха за дело взялся уже Эмболо, также оформивший дубль за семь минут. «Бавария» не смогла забить даже гол престижа, потерпев самое крупное поражение с 1978-го. Антирекорд у мюнхенцев такой же, как у «Спартака» - 1:7. 43 года назад «Бавария» была уничтожена «Фортуной». Но в Кубке страны она никогда ранее не проигрывала с разницей минус пять.

ХАВИ – ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ НА ЗАМЕНУ КУМАНУ

Игра «Барселоны» переполнила чашу терпения президента клуба Жоана Лапорты. Каталонцы в гостях проиграли «Райо Вальекано» - 0:1 в чемпионате Испании. После этого в отставку был отправлен главный тренер Роналд Куман, над которым давно сгущались тучи.

В прошлом туре «Барса» уступила в домашнем «Эль Класико» мадридскому «Реалу» - 1:2. Голландец после этого стал вторым тренером в истории сине-гранатовых, проигравших королевскому клубу три раза подряд. Первым отличился со знаком минус ирландец Патрик О’Коннелл, но было это в 30-х годах прошлого века. После проигрыша извечному сопернику болельщики «Барсы» дождались Кумана, когда он выезжал на своей машине со стадиона, и забросали его авто различными предметами. Ну а что услышал в свой адрес Роналд, нетрудно догадаться.