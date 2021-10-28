Безумная среда! В один день проиграли «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Манчестер Сити» (видео)

Удаление: Йокич, 76 (2 жк).

«Ротор» - «Ахмат» - 1:1 (4:2 по пен.)

Голы: Первушин, 37 – 1:0. Уткин, 80 – 1:1.

КАМАЗ - «Урал» - 1:0

Гол: Мусаев, 90.

«Торпедо» - «Ростов» - 2:0

Голы: Калмыков, 60 – с пенальти – 1:0. Абдрашитов, 90+1 – 2:0.

Нереализованные пенальти: Щетинин, 48 (мимо). Кравчук, 72 (вратарь).

Удаление: Турищев, 61.

«Кубань» - «Краснодар» - 3:0

Голы: Лаук, 7 – 1:0. Алейников, 23 – 2:0. Лаук, 63 – 3:0.

Удаление: Кабелла, 51 (2 жк).

В девяти сыгранных в среду матчах Кубка России клубы РПЛ потерпели шесть поражений от соперников рангом ниже и во всех случаях выбыли из турнира. Плюс «Химкам» не хватило победы в серии пенальти над «Балтикой», чтобы опередить калининградский клуб в таблице. Для сравнения, год назад преодолеть элитный раунд не смогли только три представителя премьер-лиги: «Арсенал», «Рубин» и «Ротор».

Главной сенсацией стал разгром клуба Сергея Галицкого в краснодарском дерби от молодой реинкарнации «Кубани». В этой игре все было против «быков» – быстрый пропущенный мяч, сумасшедший гол Василия Алейникова с середины поля, удаление Реми Кабелла (две желтые в течение минуты), травма Кристиана Рамиреса. Тем не менее, хозяева были острее, агрессивнее и заслуженно победили. Не стоило Виктору Гончаренко выставлять полурезервный состав. Юрий Семин после поражения в Кубке России от принципиального соперника «Чайки» покинул пост главного тренера «Ростова», а что Виктор Михайлович?

Также уверенными по счету получились победы «Алании» и «Торпедо» над «Уфой» и «Ростовом», соответственно. И эти матчи клубы РПЛ завершали вдесятером. Особенно обидным поражение стало для ростовчан. Их подвели Кирилл Щетинин (при счете 0:0 пробил с пенальти в перекладину) и Максим Турищев (получил прямую красную через минуту после первого пропущенного мяча). Всего в этой игре было три удара с 11-метровой отметки. Первый торпедовец Амур Калмыков реализовал, а второй Андрей Кравчук использовать не сумел (сейв Егора Бабурина).

«Енисей» второй год подряд завершил групповой этап домашней победой над клубом РПЛ со счетом 1:0. В прошлом сезоне был бит «Спартак», все-таки прошедший в 1/8 финала, а теперь пострадали «Крылья Советов». Игорь Осинькин, как и большинство его коллег, выставил полурезервный состав, а игроков основы, за исключением игравших с первых минут Сильвие Бегича и Максима Глушенкова, стал выпускать только во втором тайме. Здесь драматичной вышла концовка – нападающий гостей Дмитрий Цыпченко на 80-й минуте схлопотал вторую желтую, а четыре минуты спустя Никита Раздорских с лета с линии штрафной попал точно в дальний угол.

В концовке вырвал победу и КАМАЗ, на 90-й минуте ушедший от судьбоносной серии пенальти. Это Тамерлан Мусаев с метра головой добил мяч в пустые ворота после спасения Ярослава Годзюра. «Ахмат», напротив, почти спасся незадолго до финального свистка благодаря сыгравшему на добивании Даниилу Уткину, однако в серии пенальти Артем Архипов не смог переиграть Игоря Обухова, а Игорь Коновалов угодил в штангу.

Из победителей в этих парах только торпедовцам не удалось пройти в следующий раунд. До того они проиграли «Чайке», поэтому финишировали в группе вторыми.

КУБОК ГЕРМАНИИ

«Байер» - «Карлсруэ» - 1:2

Голы: Куэто, 4 – 0:1. Фримпонг, 54 – 1:1. Чой Кен Рок, 63 – 1:2.

«Боруссия» М - «Бавария» - 5:0

Голы: Коне, 2 – 1:0. Бенсебаини, 15 – 2:0. Бенсебаини, 21 – с пенальти – 3:0. Эмболо, 51 – 4:0. Эмболо, 57 – 5:0.

В Европе было не менее жарко, а главной сенсацией стало унизительное поражение «Баварии» в Менхенгладбахе. Здесь хозяевам помог быстрый мяч, забитый на второй минуте Брилем Эмболо, а потом понеслось – уже к середине тайма «Боруссия» выигрывала крупно. Причем, счет мог быть и больше, нежели 3:0, если бы Йонас Хофман и тот же Эмболо реализовали выходы один на один с Мануэлем Нойером.

Мюнхенцы «так и не сумели завести двигатель» (цитата по Томасу Мюллеру), вчистую уступили сопернику в скорости и потерпели самое сокрушительное поражение с 1978 года, когда были раздавлены «Фортуной» со счетом 1:7. «Нас просто не было на поле», - заключил после финального свистка спортивный директор Хасан Халихамиджич. А позорно проигравший в выходные «Спартак» в своем англоязычном твиттере поблагодарил «Баварию» «за поддержку».

Подопечные Адольфа Хюттера во второй раз в сезоне не проигрывают мюнхенскому гранду. В первом туре на «Альянц Арене» они добились ничьей (1:1).

А двумя часами ранее из Кубка Германии вылетел «Байер», принимавший дома восьмую команду второй бундеслиги «Карлсруэ. Здесь тоже был быстрый гол будущего победителя – на 4-й минуте Лукас Куэто с двух метров добил мяч в сетку мяч, отбитый Лукашем Градецки. «Аспириновые» сравняли счет в начале второго тайма (отличился Жереми Фримпонг) и не использовали массу голевых моментов, а пропустили из-за безалаберности финского вратаря, отпасовавшего точно на Чой Кен Рока. Андрей Лунев с грустью взирал за вылетом своей команды со скамейки запасных.

Видео можно посмотреть тут.

КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:0 (5:3 по пен.)

Поддержала почин и команда Хосепа Гвардиолы, вышедшая в Лондоне без группы лидеров, но более чем боевым составом – с Кевином де Брейне, Риядом Марезом, Рахимом Стерлингом, Фернандиньо и Илкаем Гюндоганом. «Горожане» имели подавляющее преимущество, чуть ли не нависая на воротах Альфонса Ареоля, и нанесли аж 25 ударов, но по-настоящему голевых моментов создали не так уж много, а когда дошло до серии пенальти первый же удар смазал Фил Фоден.

Так «Ман Сити» вылетел из турнира, в котором побеждал в четырех предыдущих розыгрышах, а «Вест Хэм» подтвердил обоснованность своего нахождения на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ.

В стартовых составах обеих команд вышли украинцы Андрей Ярмоленко (провел 62 минуты) и Александр Зинченко, а вот экс-спартаковца Алекса Крала не оказалось даже в заявке.

СЕРИЯ A

«Ювентус» - «Сассуоло» - 1:2

Голы: Фраттези, 44 – 0:1. Маккенни, 76 – 1:1. М. Лопес, 90+5 – 1:2.

В Италии и Испании в среду играли матчи национальных первенств. И здесь тоже не обошлось без сенсаций. Туринцы прервали шестиматчевую серию без поражений в чемпионате, проиграв крепкому и сплоченному «Сассуоло». «Старая синьора» в очередной раз подтвердила истину, что при Массимилиано Аллегри пропускать первой ей нельзя, потому что более чем на гол ее хватает редко.

Так получилось и на сей раз. Гости забили по мячу под занавес каждого из таймов – на 44-й минуте Давиде Фраттези завершил разыгранную на скорости изящную комбинацию партнеров, а на 95-й (!) Максим Лопес реализовал выход один на один, мягко перебросив голкипера. Хозяев хватило только на точный удар головой Уэстона Маккенни после подачи со штрафного Пауло Дибалы. Временами «Юве» смотрелся очень мощно (в одном эпизоде Кан Айхан выбил мяч из пустых ворот), но остался ни с чем и отстал от первого места уже на 13 очков.

ПРИМЕРА

«Райо Вальекано» - «Барселона» - 1:0

Гол: Фалькао, 30.

Нереализованный пенальти: Депай, 72 (вратарь).

«Реал» - «Осасуна» - 0:0

А в Испании два главных гранда за 180 минут на двоих не смогли поразить ворота соперников ни разу (Мемфису Депаю для этого оказалось недостаточно даже пенальти). Более того, «Барса» еще и пропустила, в результате чего потерпела третье поражение в четырех последних турах и решилась на долгожданную смену тренера – через пару часов после финального свистка Рональд Куман был уволен, за что, по сообщениям местной прессы, получит неустойку в размере 12 млн. Каталонцы в турнирной таблице уже девятые.

Мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» имели огромный перевес, нанесли 17 ударов (правда, всего 3 – в створ) и не позволили сопернику ни разу потревожить Тибо Куртуа. Карло Анчелотти после матча выразил удовлетворение игрой сливочных, и хотя они сохранили первую строчку (наряду с «Севильей», «Бетисом» и «Реалом Сосьедад»), нельзя не заметить, что в чемпионате они выиграли только один матч из четырех последних.