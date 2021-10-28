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Дмитрий Селюк: Дело не в Кумане – в «Барселоне» идет перестройка и с деньгами проблема
28 октября 14:35
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Барселона»

Дмитрий Селюк: Дело не в Кумане – в «Барселоне» идет перестройка и с деньгами проблема

Живущий в Барселоне футбольный агент Дмитрий Селюк – об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера «Барсы» и нынешних проблемах клуба.

- Дело не в Кумане - в «Барселоне» идет перестройка, и я не уверен, что с приходом Хави что-то кардинально изменится, - говорит Дмитрий Селюк. - Я сам хочу встретиться с представителями клуба. Ведь если придет Хави и старая гвардия, возможно, найдется работа и для Яя Туре.

- Куман Куманом, но игровой кризис на лицо – игры нет совсем…
- Не нужно сейчас ждать каждую игру, и думать, что вот теперь все начнет меняться. Не начнет. И Лапорте нужно объявить, что не нужно ругать команду за каждый матч, а нужно дать год, чтобы исправить ситуацию. Нужно от кого-то избавиться, и обязательно нужны новички. Некоторые уже едут с ярмарки, держаться за них не стоит.

- Вы про Пике или Бускетса? Но вроде они еще играют на хорошем уровне.
- Да, они легенды клуба, но сейчас это сбитые летчики, нужно уступать место другим. Пике сильно отвлекается за массу других занятий – бизнес, общественную деятельность. Не может футболист полностью сосредоточиться на игре, если у него несколько параллельных проектов.

Многие мои подопечные игроки, подписав хороший контракт, начинали заниматься бизнесом – что-то строить, что открывать. И вместо того, чтобы после тренировки поспать, восстановить силы, они все время не выпускали из рук телефон, давали указания, вели переговоры.

Как-то Яя Туре спросил меня, мол, надо вложиться в какой-то бизнес. Я ему ответил: «Не выдумывай, копи деньги». И сейчас многие его бывшие партнеры разорились, а Яя может купить все их бизнесы целиком.

- Так, что с Пике – поблагодарить и объяснить, что пора на выход?
- Понятно, что Пике и Бускетс много сделали для клуба, но вовремя уйти, тоже важно. Пике когда-нибудь вернется в «Барселону» в качестве президента.

Но хочу сказать, что были и объективные трудности. Дембеле, купленный за 100 миллионов, не играет из-за травмы. Фати слишком молод, чтобы тянуть команду в роли лидера.

Месси в его возрасте играл в основе, но рядом были Хави, Иньеста, Роналдиньо, Яя Туре. Сейчас в полузащите у Фати компания все-таки не такая. Партнеры у юного Месси были другого уровня.

Говорили о покупке Стерлинга. Конечно, такой нападающий очень сейчас пригодился бы «Барселоне». Требуют укрепления еще некоторые позиции, но купить никого клуба не может – нет денег.

Поэтому Лапорте нужно кого-то продать, где-то изыскать деньги на приобретение качественных игроков.

- 12 миллионов неустойка Куману – во-первых, какая-то запредельная сумма, во-вторых, если нет денег, как клуб будет выплачивать эту неустойку?
- Мы, конечно, не знаем подробностей контракта Кумана, но в Европе обычно никогда не платят всю сумму. Как правило, выплачивается зарплата уволенному тренеру, но только до тех пор, пока он не найдет работу. А Куман найдет работу быстро. Тогда «Барса» перестанет ему платить неустойку.

источник: «Советский спорт»
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