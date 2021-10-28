Дмитрий Селюк: Дело не в Кумане – в «Барселоне» идет перестройка и с деньгами проблема

- Дело не в Кумане - в «Барселоне» идет перестройка, и я не уверен, что с приходом Хави что-то кардинально изменится, - говорит Дмитрий Селюк. - Я сам хочу встретиться с представителями клуба. Ведь если придет Хави и старая гвардия, возможно, найдется работа и для Яя Туре.

- Куман Куманом, но игровой кризис на лицо – игры нет совсем…

- Не нужно сейчас ждать каждую игру, и думать, что вот теперь все начнет меняться. Не начнет. И Лапорте нужно объявить, что не нужно ругать команду за каждый матч, а нужно дать год, чтобы исправить ситуацию. Нужно от кого-то избавиться, и обязательно нужны новички. Некоторые уже едут с ярмарки, держаться за них не стоит.

- Вы про Пике или Бускетса? Но вроде они еще играют на хорошем уровне.

- Да, они легенды клуба, но сейчас это сбитые летчики, нужно уступать место другим. Пике сильно отвлекается за массу других занятий – бизнес, общественную деятельность. Не может футболист полностью сосредоточиться на игре, если у него несколько параллельных проектов.

Многие мои подопечные игроки, подписав хороший контракт, начинали заниматься бизнесом – что-то строить, что открывать. И вместо того, чтобы после тренировки поспать, восстановить силы, они все время не выпускали из рук телефон, давали указания, вели переговоры.

Как-то Яя Туре спросил меня, мол, надо вложиться в какой-то бизнес. Я ему ответил: «Не выдумывай, копи деньги». И сейчас многие его бывшие партнеры разорились, а Яя может купить все их бизнесы целиком.