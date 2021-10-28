Кумана уволили на высоте 10 тысяч метров. Заплатят ему 12 млн и заменят на Хави в середине ноября

Решение об отставке Кумана было озвучено президентом клуба Жоаном Лапортой тренеру на высоте 10000 метров, когда команда возвращалась с гостевого матча с «Райо Вальекано». Игру в Мадриде каталонцы провели из рук вон плохо. Дело не только в поражении от соперника, который вернулся в Примеру по итогам сезона-2020/21 и последний проигрыш которому до этого датирован 2002 годом. Игра сине-гранатовых вызывает тоску. Не столь плох даже нынешний состав клуба, чтобы занимать девятое место в чемпионате Испании по итогам десяти туров.

У «Барселоны» 15 очков. Отставание от «Реала», «Севильи» и «Реал Сосьедада» - 6 очков. Неважно идут дела в Лиге чемпионов, где после трех туров каталонцы разжились тремя очками. Поговаривают, что Лапорта начал активно контактировать с Хави после разгрома «Бенфикой» в еврокубке – 3:0. Даже «Спартак» проигрывал португальцам дважды по 0:2.

Совсем зашаталось кресло под Куманом после проигранного «Класико». Роналд стал вторым тренером в истории сине-гранатовых, который уступил королевскому клубу три раза подряд. Первым отличился со знаком минус ирландец Патрик О’Коннелл, но было это еще в 30-х годах прошлого века.

Лапорта, как пишет испанская Marca, задумался об увольнении Кумана еще три недели назад – перед игрой с «Атлетико». Матч с мадридцами был проигран, да еще и изгнанный из «Барсы» голландским тренером Луис Суарес напомнил о себе, забив красивый гол в ворота сине-гранатовых. Уругваец не поленился поиздеваться над Роландом, изобразив звонок по телефону. Адресант был всем хорошо известен.

Лапорта все последнее время был на связи с Хави. Перед назначением в клуб Кумана кандидатура бывшей звезды каталонцев уже называлась, но в тот момент он ответил нет. Очевидно, посчитал, что не готов принимать такую команду, не имея серьезного опыта тренерской работы. К тому же тяжело было бы управлять Месси, с которым играл в одной команде.