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Кумана уволили на высоте 10 тысяч метров. Заплатят ему 12 млн и заменят на Хави в середине ноября
28 октября 14:41
автор: Иван Сергеев
автор фото: AP и Global Look Press

Кумана уволили на высоте 10 тысяч метров. Заплатят ему 12 млн и заменят на Хави в середине ноября

Руководство «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в выездном матче Примеры отказалось от услуг главного тренера Роналда Кумана. Основной кандидат на замену – Хави Эрнандес.

Решение об отставке Кумана было озвучено президентом клуба Жоаном Лапортой тренеру на высоте 10000 метров, когда команда возвращалась с гостевого матча с «Райо Вальекано». Игру в Мадриде каталонцы провели из рук вон плохо. Дело не только в поражении от соперника, который вернулся в Примеру по итогам сезона-2020/21 и последний проигрыш которому до этого датирован 2002 годом. Игра сине-гранатовых вызывает тоску. Не столь плох даже нынешний состав клуба, чтобы занимать девятое место в чемпионате Испании по итогам десяти туров.

У «Барселоны» 15 очков. Отставание от «Реала», «Севильи» и «Реал Сосьедада» - 6 очков. Неважно идут дела в Лиге чемпионов, где после трех туров каталонцы разжились тремя очками. Поговаривают, что Лапорта начал активно контактировать с Хави после разгрома «Бенфикой» в еврокубке – 3:0. Даже «Спартак» проигрывал португальцам дважды по 0:2.

Совсем зашаталось кресло под Куманом после проигранного «Класико». Роналд стал вторым тренером в истории сине-гранатовых, который уступил королевскому клубу три раза подряд. Первым отличился со знаком минус ирландец Патрик О’Коннелл, но было это еще в 30-х годах прошлого века.

Лапорта, как пишет испанская Marca, задумался об увольнении Кумана еще три недели назад – перед игрой с «Атлетико». Матч с мадридцами был проигран, да еще и изгнанный из «Барсы» голландским тренером Луис Суарес напомнил о себе, забив красивый гол в ворота сине-гранатовых. Уругваец не поленился поиздеваться над Роландом, изобразив звонок по телефону. Адресант был всем хорошо известен.

Лапорта все последнее время был на связи с Хави. Перед назначением в клуб Кумана кандидатура бывшей звезды каталонцев уже называлась, но в тот момент он ответил нет. Очевидно, посчитал, что не готов принимать такую команду, не имея серьезного опыта тренерской работы. К тому же тяжело было бы управлять Месси, с которым играл в одной команде.

Сейчас Хави, по данным инсайдеров, сказал «Барсе» «да». Хотя что он за тренер, никто не возьмется судить. Чемпионат Катара явно не тот турнир, по которому можно делать выводы о профессиональных качествах участвовавших в нем специалистов. Но все же какой никакой опыт управления коллективом Хави получил.

Принять клуб, в котором полузащитник стал легендой, он сможет, как полагают испанские эксперты, не раньше середины ноября, когда наступит международная пауза на матчи сборной. Предстоят переговоры, в которых Хави наверняка выдвинет боссам сине-гранатовых свои пожелания в вопросах трансферов игроков, а также определится с суммой контракта и штабом помощников. Еще один необходимый момент – улаживание дел с катарским клубом «Аль-Садд», с которым у Хави действующее соглашение. Лапорте очевидно придется договариваться о выплате неустойки.

Пока же у «Барсы» будет временный тренер. В среду поздно вечером им назывался Сержи Баржуан, однако в четверг появился другой вероятный кандидат на «и.о.» - Альберт Капельяс, известный своей работой с молодежной сборной Дании. Ранее предполагалось, что Капельяс возглавит академию «Барселоны», но этого не случилось. Хотя специалист находится в системе клуба. Ближайшие три матча – с «Алавесом», киевским «Динамо» (в Лиге чемпионов) и «Сельтой» руководить командой будет кто-то из этой парочки.

Куман же сразу после возвращения из Мадрида сообщил всем сотрудникам и игрокам о своем увольнении. Он уже успел попрощаться с футболистами. Роналд в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта получит 12 млн евро. За период работы с сине-гранатовыми он успел выиграть лишь один трофей – в прошлом сезоне «Барса» взяла Кубок Испании. В чемпионате было лишь третье место, а в Лиге чемпионов вылет на стадии 1/8 финала.

От голландца ждали других результатов, а главное – другого футбола.

источник: «Советский спорт»
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