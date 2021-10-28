Сандро Шварц: Против «Зенита» надо будет сыграть смело и выдать свой максимум

- За последнюю неделю в европейском футболе случилось много разгромов с участием топ-клубов. «Зенит» разгромил «Спартак». Вам такие встречи дают много пищи для размышления? С чем может быть с вязано такое количество разгромов в матчах равных по силам клубов? - В матче «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» я видел только голы. Не знаю, почему «МЮ» так разгромно проиграл. За матчем «Баварии» и «Боруссии» следил не пристально, потому что смотрел матчи кубка России. А «Зенит» уверено играл со «Спартаком». Мы должны будем завтра полностью выложиться, показать лучший футбол, сыграть смело и агрессивно.

- Вы год работаете в России. С некоторыми командами, как со «Спартаком», сыграли четыре раза, а с «Зенитом» будет вторая встреча. Прошлогодняя игра в Питере остается нетипичной для вашего «Динамо» – вы тогда подстроились под соперника. Будет ли такая же подстройка завтра, или ситуация изменилась, и «Динамо» сыграет от своих козырей? - Если говорить о прессинге, то он не оказывает ключевого влияния на схему, по которой мы играем. Я посмотрел матч прошлого года, мы хорошо вошли в игру. Был высокий прессинг, отборы мяча, мы создавали моменты, но не смогли повести в счете. За время, которое прошло с того матча, мы качественно продвинулись вперед. Независимо от нашей схемы, мы будем атаковать, выходить в высокий прессинг. Уровня нашего мастерства будет достаточно, чтобы показать достойный футбол. В каждой игре будут отрезки, когда мы играем низким блоком. Но все равно надо сохранять активность, которая есть при высоком прессинге. Необходимо идти в отбор и не бояться. В атаке нужно агрессивно идти вперед, сведя к минимуму невынужденные ошибки и потери мяча.

- Стоит ли вопрос выбора голкипера, или уже определились, что играть будет Шунин? - У нас вся бригада вратарей находится на высоком уровне. Завтра место в воротах займет Шунин.

- Два матча подряд Захарян играл в центре поля. Видите ли вы его на этой позиции постоянно? Как изменится роль Шиманьски, когда он поправится? - Шиманьски для нас очень важен. Это агрессивный футболист, и он важен при отборе мяча. Захарян - футболист вариативный. Он может играть на позиции вингера, а также на позиции восьмерки. Завтра определимся со схемой.

- Поделитесь ожиданиями от матча. - Завтра нас ждет сложный матч. Мы понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Но и мы находимся в хорошей форме. «Динамо» - молодая команда, и мы отдадим все силы, чтобы показать свой лучший футбол.

- Будет ли у «Зенита» преимущество в физике, учитывая кубковый матч «Динамо»?

- Не думаю, что кубковая встреча сильно повлияет. С точки зрения нагрузок, у нас их было, конечно, больше, плюс предстоит перелет. Но по небольшому подготовительному циклу могу сказать, что наша команда находится в хорошей форме.

- Ждете ли в атаке Дзюбу, который любит забивать «Динамо»? Или ждете впереди Азмуна?

- У «Зенита» хорошая скамейка и большой выбор мастеровитых игроков. Но «Зенит» может использовать вместе Дзюбу и Азмуна. Не стоит думать о раскладах перед игрой. Мы просмотрели нарезки по футболистам. Когда состав соперника будет известен, посмотрим, кто сыграет у него впереди.

- Сложилось такое впечатление, что игроки «Оренбурга в кубковом матче были настроены не на результат, а на то, чтобы выбить из обоймы как можно больше игроков «Динамо». Какие новости из лазарета?

- Как вы видели вчера, команды из РПЛ столкнулись с серьезным противостоянием. Мы уверенно выиграли, не пропустив. Довольны, что идем дальше. Что касается лазарета - не сыграют Лаксальт и Лесовой. По Шиманьски вопрос пока открыт. Все остальные готовы к матчу.

- Для «Динамо» предстоящая встреча с «Зенитом» самая важная за последние годы, потому что ваша команда давно не шла так высоко. Готовы ли футболисты психологически, чтобы бороться с питерским клубом?

- Мы понимаем ситуацию, что по итогам 12-ти туров встретятся команды, которые занимают первую и вторую строчки. Мы хотим завтра показать максимум своих игровых качеств, придерживаться игровых принципов. Надо будет действовать смело и целеустремленно. Надо выдать весь максимум, который мы имеем на сегодня. У нас как до игры на кубок, так и сейчас, весь фокус внимания направлен на встречу с «Зенитом», но мы не забиваем голову лишними мыслями, а подходим к матчу с ясной головой.

- «Зенит» играет в три и четыре защитника. Какую схему ожидаете увидеть против «Динамо»?

- При владении мячом они показывают вариативность. Сантос может занимать позицию левого крайнего защитника и уходить в позицию шестерки при владении мячом Мы готовы к обеим схемам, но должны отталкиваться от нашей философии игры.

- С какими чувствами следили за матчем между «Зенитом» и «Спартаком», и в чем была проблема красно-белых? «Зенит» был так хорош или «Спартак» так плох, что пропустил семь мячей? И сколько раз пересматривали матч?

- Игру смотрел два раза: по телевизору в прямом эфире и через день в записи. «Зенит» был очень эффективен. Это отразилось в количестве мячей, которые он смог забить.

- Готов ли Макаров выйти завтра с первых минут?

- Посмотрим, как сложится. Во встрече с «Оренбургом» он произвел хорошее впечатление. Сегодня Макаров провел предматчевую тренировку. Завтра примем решение, в каком качестве он выйдет на поле.

- Определились ли вы с центральным нападающим на завтра?

- У нас здесь большой выбор - как Тюкавин может сыграть, так и Грулев. Есть Гладышев - молодой игрок, по которому мы видим прогресс. Есть Слай и Клинтон. Захарян, кстати, может сыграть на позиции девятки.

- У «Динамо» с угловыми уникальная ситуация, когда все время команда забивает в похожем стиле. Как-то разнообразите этот компонент? И как подготовиться к подачам Ракицкого, который практически уничтожил «Спартак»?

- Мы хорошо проанализировали игру «Спартака» с «Зенитом». В последних встречах мы удачно используем стандарты. Но у нас должны быть разные варианты их использования. Это важный фактор в любой игре. Если говорить о стандартах у «Зенита», то у него есть хорошие исполнители. Есть те, кто может завершить атаку, высокие и габаритные игроки. Нам надо будет надежно и дисциплинировано подойти к обороне.

- Эксперты и букмекеры считают «Зенит» самым сильным клубом РПЛ. Не кажется ли вам, что у Динамо» есть шанс закончить гегемонию «Зенита»?

- У Зенита» лучшая подборка игроков и условия. Мы ждем матч. Понимаем, насколько серьезен соперник, и должны быть уверены в своих силах.