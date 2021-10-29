У Дениса Глушакова новая любовница? Что стоит за инфовбросом?

Началось всё с телеграм-канала с весьма одиозным названием – «ВЧК-ОГПУ». Неизвестный автор пишет о проблемах футболиста в клубе. Мол, руководство «Спартака» выяснило, что бывший капитан промышлял договорняками и продавал матчи. Приводится пример, когда он якобы специально не забивал пенальти. Речь идет о матче с «Тосно» в кубковом полуфинале-2017/18.

Канал сообщал также, что менеджмент красно-белой команды в ближайшее время якобы намерен обратиться в правоохранительные органы за проверкой полученной информации.

Клуб, правда, на вбросы отреагировал быстро, заявив: «Спартак» не намерен обращаться в правоохранительные органы. Более того, руководство клуба считает данные подобного рода «провокацией и бредом».

Кстати, всё активнее циркулируют слухи, что в личной жизни у Глушакова тоже беда. Пока официальная жена Ксения Коваленко занимается дочкой, Глушаков завёл новый роман со своей землячкой и дизайнершей Яной Мелбер. Соцсети приводят свидетельства, как парочка встречается в квартире, куда футболист регулярно отлучается «проконтролировать ремонт». Утверждается, что даже соседи слышат, как буйно он занимается контролем.

Кто заказчик всех этих вбросов? Те же соцсети и тут нашли ответ. Сначала - предыстория: Глушаков после чемпионского сезона подписал новый контракт напрямую с Федуном. Так как это было сделано по личному предложению владельца клуба, то договорились очень быстро и почти без переговоров. Между тем агенты Бегемот и Трабукки, чувствовавшие себя в «Спартаке» при послечемпионском Каррере уже полными хозяевами, рассчитывали на щедрые комиссионные. И не получили их. Вот как раз этого-то Денису и не простили. Вброс на канале – однозначно продолжение той же истории.

Насколько это высосано из пальца, не знаем. Одно только вспоминается: вот тот матч с «Тосно» был, как ни крути… странным. Глушаков не реализовал выход один на один на последних минутах, а позже и пенальти не забил. Много тогда обсуждали. А тут так успешно пазл сошелся…

А что касается любовных историй… Ну, молодой же! Там у всей его родни, в том числе и бывшей, искрит до сих пор. К примеру, бывшая жена жжет! Романтическая встреча экс-следователя, а сейчас адвоката-решалы Геннадия Удуняна с Дарьей Глушаковой (экс-женой футболиста Дениса Глушакова) попала на случайное видео в одном из московских ресторанов и выложено в сеть. Именно Удунян, имеющий опыт решалова, помог своей возлюбленной Дарье обобрать в суде футболиста.