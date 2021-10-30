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«Зенит» – наш «ПСЖ»
30 октября 13:32
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» – наш «ПСЖ»

Можно отправлять чемпионский кубок в Питер.

«Зенит» одержал очередную победу над одним из конкурентов – «Динамо» со счетом 4:1. И пока не видно, что может помешать питерскому клубу в очередной раз стать чемпионом России.

ПО СОСТАВУ «ЗЕНИТУ» НЕТ РАВНЫХ

«Зенит» сейчас хорош, легок, наконец, победил в Лиге чемпионов. Достойно выглядел в Лондоне против «Челси» и на равных играл с «Ювентусом».

Если же вернуться к нашему чемпионату, то по составу с «Зенитом» сейчас никто в России близко не сравнится. Имею в виду его прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. Разве что отчасти «Краснодар» - там тоже довольно качественные легионеры, но играют они не всегда ровно. И с совсем большой натяжкой – легионеры «Спартака». Но сейчас «Спартак» в кризисе, как и его легионеры.

Состав у «Зенита» и так был по российскими меркам на загляденье. Приобретение Клаудиньо его усилило, и дало возможность Сергею Семаку еще больше разнообразить варианты игры. Единственный недостаток бразильца – часто заигрывается, словно, он на Копакабане. Идет в обводку на двоих, а то и троих соперников, когда этого делать точно не нужно. Неохотно расстается с мячом. Хотя в последних матчах стал больше играть на партнеров.

ПОЧЕМУ «ЗЕНИТ» В РОССИИ КРУЧЕ, ЧЕМ «ПСЖ» ВО ФРАНЦИИ

Почему «Зенит» - наш «ПСЖ»? Очевидно – во Франции с Парижем тоже близко по составу никто не сравнится: Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария и т.д. Там звезд на две команды. В этом плане «ПСЖ» во Франции и «Зенит» в России можно сравнить.

Дальше – уже несколько лет, после того, как катарские парни с толстыми кошельками купили парижский клуб и стали наполнить его звездами, перед началом каждого нового сезона считается, что первое место можно сразу отдавать «ПСЖ».

Однако это правило не всегда работает. Например, не сработало в прошлом сезоне, когда неожиданно чемпионом стал «Лилль». В нынешнем сезоне «ПСЖ» уже оступился – проиграл «Ренну», потерял очки в Марселе. А вчера в очень тяжелом матче в концовке вырвал победу в Париже у «Лилля».

В этом плане «Зенит» круче «ПСЖ»: во-первых, в России питерцы редко проигрывают, и каждое такое поражение можно назвать недоразумением, а, во-вторых, победы команде Семака даются без особого напряжения. В отличие от Парижа, несмотря на всех его звезд.

В последние годы многие отдают питерцам победу в чемпионате еще перед его началом, и «Зенит» прогнозистов не подводит. Опять же, в отличие от «ПСЖ». Очевидно, если не случится чего-то из ряда вон, можно на 99 процентов говорить, что «Зенит» опять станет чемпионом.

источник: «Советский спорт»
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