«Зенит» одержал очередную победу над одним из конкурентов – «Динамо» со счетом 4:1. И пока не видно, что может помешать питерскому клубу в очередной раз стать чемпионом России.

ПО СОСТАВУ «ЗЕНИТУ» НЕТ РАВНЫХ

«Зенит» сейчас хорош, легок, наконец, победил в Лиге чемпионов. Достойно выглядел в Лондоне против «Челси» и на равных играл с «Ювентусом».

Если же вернуться к нашему чемпионату, то по составу с «Зенитом» сейчас никто в России близко не сравнится. Имею в виду его прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. Разве что отчасти «Краснодар» - там тоже довольно качественные легионеры, но играют они не всегда ровно. И с совсем большой натяжкой – легионеры «Спартака». Но сейчас «Спартак» в кризисе, как и его легионеры.

Состав у «Зенита» и так был по российскими меркам на загляденье. Приобретение Клаудиньо его усилило, и дало возможность Сергею Семаку еще больше разнообразить варианты игры. Единственный недостаток бразильца – часто заигрывается, словно, он на Копакабане. Идет в обводку на двоих, а то и троих соперников, когда этого делать точно не нужно. Неохотно расстается с мячом. Хотя в последних матчах стал больше играть на партнеров.

ПОЧЕМУ «ЗЕНИТ» В РОССИИ КРУЧЕ, ЧЕМ «ПСЖ» ВО ФРАНЦИИ

Почему «Зенит» - наш «ПСЖ»? Очевидно – во Франции с Парижем тоже близко по составу никто не сравнится: Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария и т.д. Там звезд на две команды. В этом плане «ПСЖ» во Франции и «Зенит» в России можно сравнить.