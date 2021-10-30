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Руй РАССКАЗОВал нам сказки. «Спартак» не провел работу над ошибками и потерял очки с «Ростовом»
30 октября 18:48
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «Спартак»

Руй РАССКАЗОВал нам сказки. «Спартак» не провел работу над ошибками и потерял очки с «Ростовом»

Красно-белые не выигрывают четыре матча подряд. В 13-м туре они упустили победу над «Ростовом», сыграв вничью 1:1.

Унижение в Питере в прошлом туре, где «Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории (1:7), внешне никак не повлияло на обстановку в клубе. Босс красно-белых Леонид Федун по-страусиному спрятал голову в песок, не давая никаких комментариев. Вместо этого отдувались за позорную игру ветераны команды, чертыхаясь на все лады и не находя выхода из положения.

Всем известно, в ком причина всех спартаковских бед. Но не в состоянии истинные поклонники клуба повлиять на желание Леонида Арнольдовича и дальше играться в футбол, хотя ничего хорошего у него с этим не получается. Вместо реального разбора полетов и оргвыводов на неделе прошла бутафорская встреча якобы лидеров фанатского движения с руководством клуба. Хороши лидеры и руководители, которые решили по итогам собрания никому ничего не говорить. Можно подумать, что эта никому непонятная группа товарищей, слившаяся в замалчивании спартаковских проблем с клубным менеджментом, представляет всю армию болельщиков команды.

В итоге почти все действующий лица – творцы позорного поражения – остались при деле. В запас был отправлен лишь вратарь Александр Максименко. Его очевидно назначили крайним. Несколько дней смаковали статистику голкипера в нынешнем сезоне, согласно которой он отразил лишь половину ударов по своим воротам. Место Максименко занял в игре с «Ростовом» его тезка Селихов.

Защитник Рассказов, провалившийся недавно в игре Лиги Европы с «Лестером» (3:4) с привозом трех голов, а затем также бездарно сыгравший в Санкт-Петербурге с «Зенитом», снова оказался в старте в расстановке с тремя центральными защитниками. Благо играл «Спартак» дома с одним из аутсайдеров чемпионата, от которого трудно было ждать больших подвигов.

В первом тайме Селихов тем не менее едва не напортачил, выпуская мяч после не очень сложных ударов перед собой. В одном таком случае Соу мог добить его в ворота, оказавшись первым на отскоке, но угодил во вратаря. Защита хозяев не выглядела бетоном, что неудивительно. Шанс у гостей открыть счет был. Гигович подобрал отскок и сделал пас к штрафной, а Полоз выскочил один на один с Селиховым, но пробил рядом со штангой.

Больше ничего интересного в первой половине не было. Разве что баннеры на фанатской трибуне в Тушине: «Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нем не место» - констатировали творцы плакатов. Можно подумать, что в одном желании проблема. Не сказать, что спартаковцы не старались в предыдущих встречах. Но если «Ростов» не переигрывают, куда им до «Зенита» и очень крепкого середняка АПЛ?

Второй тайм «Спартак» провел чуть активнее, но мог пропустить первым. Гости убежали в быструю контратаку благодаря забросу за спины защитников. Селихов выбежал за пределы штрафной и отразил удар Полоза. VAR пришлось включаться в дело и проверять момент на возможную красную карточку для спартаковского голкипера. Но хозяев пронесло: Александр не играл руками за пределами штрафной, мяч попал ему в грудь.

Через пару минут «Спартак» открыл счет. Бакаев с углового навесил в центр штрафной, Литвинов высоко выпрыгнул и головой пробил в верхний угол. Песьяков не дотянулся до мяча, красно-белым опять помог стандарт. Казалось, что удержать преимущество за 15 минут москвичам будет по силам. Но у них же есть защитник Рассказов. «Палочка-выручалочка» всех соперников команды Руя Витории упустил убежавшего к воротам Селихова Глебова, который спокойно перебросил мяч через опрометчиво вышедшего из ворот вратаря. 1:1. Шла пятая минута компенсированного времени…

Чемпионат России
12-й тур

«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: Литвинов, 78 – 1:0. Глебов, 90 – 1:1.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 68), Альмквист.

Предупреждения: Бакаев (85), Джикия (88), Соболев (90).

источник: «Советский спорт»
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