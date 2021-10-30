Руй РАССКАЗОВал нам сказки. «Спартак» не провел работу над ошибками и потерял очки с «Ростовом»

Унижение в Питере в прошлом туре, где «Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории (1:7), внешне никак не повлияло на обстановку в клубе. Босс красно-белых Леонид Федун по-страусиному спрятал голову в песок, не давая никаких комментариев. Вместо этого отдувались за позорную игру ветераны команды, чертыхаясь на все лады и не находя выхода из положения.

Всем известно, в ком причина всех спартаковских бед. Но не в состоянии истинные поклонники клуба повлиять на желание Леонида Арнольдовича и дальше играться в футбол, хотя ничего хорошего у него с этим не получается. Вместо реального разбора полетов и оргвыводов на неделе прошла бутафорская встреча якобы лидеров фанатского движения с руководством клуба. Хороши лидеры и руководители, которые решили по итогам собрания никому ничего не говорить. Можно подумать, что эта никому непонятная группа товарищей, слившаяся в замалчивании спартаковских проблем с клубным менеджментом, представляет всю армию болельщиков команды.

В итоге почти все действующий лица – творцы позорного поражения – остались при деле. В запас был отправлен лишь вратарь Александр Максименко. Его очевидно назначили крайним. Несколько дней смаковали статистику голкипера в нынешнем сезоне, согласно которой он отразил лишь половину ударов по своим воротам. Место Максименко занял в игре с «Ростовом» его тезка Селихов.

Защитник Рассказов, провалившийся недавно в игре Лиги Европы с «Лестером» (3:4) с привозом трех голов, а затем также бездарно сыгравший в Санкт-Петербурге с «Зенитом», снова оказался в старте в расстановке с тремя центральными защитниками. Благо играл «Спартак» дома с одним из аутсайдеров чемпионата, от которого трудно было ждать больших подвигов.

В первом тайме Селихов тем не менее едва не напортачил, выпуская мяч после не очень сложных ударов перед собой. В одном таком случае Соу мог добить его в ворота, оказавшись первым на отскоке, но угодил во вратаря. Защита хозяев не выглядела бетоном, что неудивительно. Шанс у гостей открыть счет был. Гигович подобрал отскок и сделал пас к штрафной, а Полоз выскочил один на один с Селиховым, но пробил рядом со штангой.