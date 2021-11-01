«Локо» Гисдоля – ставка на преимущество в центре и атакующие таланты Жемалетдинова

В результате «Локомотив» предстал еще более молодой командой, чем мы привыкли, и по возрастному подбору игроков очень напомнил «Динамо», где тоже опытная оборона сочетается с молодой, динамичной атакой. В средней линии и нападении с Нижнем Новгороде вышли Фаустино Анджорин (19 лет), Алексис Бека-Бека (20), Константин Марадишвили (21), Дмитрий Рыбчинский (23), Рифат Жемалетдинов и Гирано Керк (по 25). Средний возраст этой группы игроков составляет 22,1 года, а Жемалетдинов на фоне товарищей выглядит прожженным в боях ветераном. И это не считая вышедших на замену Виталия Лисаковича (23), Максима Петрова (20) и его тезки Ненахова (22).

Думаю, в ближайшее время в этом плане изменений ждать не стоит. По крайней мере, до возвращения группы отсутствующих игроков. Например, в выходные не играли травмированные Зе Луиш, Антон Миранчук, Станислав Магкеев, Федор Смолов, Мурило, Наир Тикнизян, Даниил Куликов и Франсуа Камано, а Пабло пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

Его преемник поначалу воспользовался наработками сербского специалиста, убедился в их неэффективности и предпочел классические 4-2-3-1, которые регулярно использовал еще в «Кельне». В ответ «Локо» взял шесть очков у «Сочи» и «Нижнего Новгорода», забивая в каждом матче по два мяча.

Предыдущий наставник железнодорожников Марко Николич пробовал в Москве различные схемы, но чаще предпочитал играть в два нападающих – 4-4-2 (ромбом) или 4-3-1-2. И лишь в последних матчах перед отставкой принял тот факт, что старые идеи не работают, и попробовал 4-3-3.

Одержав вторую победу подряд, «Локомотив» прервал семиматчевую серию неудач и резко рванул вверх по турнирной таблице, обойдя разом «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». По итогам 13 туров команда идет на второй строчке – в зоне Лиги чемпионов. Отличный повод на примере игры в Нижнем Новгороде разобраться, в какой футбол железнодорожники будут играть при новом тренере Маркусе Гисдоле.

Стоит, правда, уточнить, что основной опорник Дмитрий Баринов подменял в центре обороны выбывшего Пабло, поэтому в центре поля вышли Бека-Бека и Марадишвили. Неделей ранее против «Сочи» Константин играл справа в полузащите, а Дмитрий Рыбчинский – слева вместо Анджорина. Теперь у англичанина, поразившего нас в сентябре классным голом в ворота «Марселя», появилась редкая возможность выйти на поле с первых минут.

ШИРИНА АТАКИ И РАЗНЫЕ РОЛИ ФУЛБЕКОВ

Стилистически на «Локомотиве» это не сказалось. Как и обещал Гисдоль, команда играла в атакующий футбол с большим преимуществом во владении мячом (58%, 9 атак продолжительностью не менее 45 секунд) и стремлением иметь по боевой единице по всему фронту атаки. Для этого крайние защитники поднимаются предельно высоко, причем поддерживают атаки совсем по-разному, благодаря чему расположение и движения игроков становятся ассиметричными.

Мацей Рыбус забирает себе всю левую бровку, позволяя Анджорину заполнять полуфланговую зону, и регулярно подает в штрафную. В последнем матче он выполнил шесть навесов, и что немаловажно, каждая вторая попытка нашла адресата. В результате он стал лучшим и по остроте передач – 0,19 xA (ожидаемые ассисты).

На противоположном краю картина иная. Здесь ширину создает полузащитник Рыбчинский, а поддерживающий его Живоглядов смещается ближе к центру. Нечто подобное любит практиковать Хосеп Гвардиола, только у него ложные фулбеки зачастую остаются в середине поля, развязывая руки центральным полузащитникам, а у Гисдоля Живоглядов сам достигает чужой линии обороны. Это отлично заметно на картинке ниже во время первой по-настоящему опасной атаки, проведенной железнодорожниками на 25-й минуте.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОСЬ

На ней же можно обратить внимание и на позицию Марадишвили, ассистировавшего Жемалетдинову. У них с Бека-Бека четкое разделение полномочий. Француз играет с оглядкой на свои ворота, поэтому остается глубже, а россиянин вплотную приближается к чужой штрафной.

Вообще наполнение центральной оси поля – ключевой элемент футбола Гисдоля. От своих ворот атаки начинаются именно через центр. В прошедшей игре большинство передач Гилерме отдал центральным защитникам (Баринову, Тину Едваю) или опорникам (Бека-Бека, Марадишвили), в то время как Рыбус и Живоглядов на двоих получили от него всего три передачи. При розыгрыше мяча у своих ворот они сразу поднимаются высоко и открываются там под развитие атаки, а продвижение мяча осуществляется их партнерами.

А на чужой трети поля примерно на одной линии могут оказаться слева направо: Рыбус, Анджорин, Марадишвили, Жемалетдинов, Живоглядов, Рыбчинский. Это позволяет создавать большинство в зонах или разбивать структуру соперников, если они идут за своими оппонентами до конца.

Бека-Бека обладает более поставленным ударом, поэтому не стесняется бить с дальней дистанции, а Марадишвили лучше видит поле и играет в пас, поэтому поднимается выше напарника, активнее участвует в комбинационной игре у чужой штрафной и действует на подборе (5 из 11 на половине поля соперника).

КОНТРПРЕССИНГ И ВЫДАВЛИВАНИЕ НА ФЛАНГИ

Чтобы такая активная атакующая игра не превращалась в авантюру, мощный Бека-Бека (68% выигранных единоборств – выше этот показатель только у защитников) страхует партнеров чуть ближе к середине поля, а центральные защитники располагаются очень высоко (так создается плотность). Остальные игроки при потере мяча стараются сразу вступать в отбор и не брезгуют тактическим фолом. Это наглядно видно на карте фолов – из 15 нарушений правил 13 зафиксированы на чужой половине поля.

Показательна и другая статистика. В прошедшем матче футболисты «Локомотива» совершили 36 возвратов мяча на чужой половине поля, и 16 из них – в финальной трети.

Если же сразу вернуть себе мяч на удается, железнодорожники опускаются на свои позиции и выдавливают соперников на фланги. Эта тенденция четко прослеживается на карте отборов в первом тайме. На центральную ось поля пришлось только 22% попыток, причем подавляющее большинство (70%) – во второй трети.

НЕТИПИЧНЫЙ ПЛЕЙМЕЙКЕР ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Так выжигается плацдарм в центре, который Гисдоль, судя по всему, считает ключевой зоной. Здесь же его команда стремится продвигать мяч и отсюда – создавать угрозу воротам. Поэтому не стоит удивляться, что системообразующий игрок в этом «Локо» Жемалетдинов. Он располагается на позиции под нападающим и отвечает за создание остроты.

И хотя на 8 передач вперед у него всего 1 пас назад, его нельзя назвать типичным плеймейкером, потому что нередко Рифат берет игру на себя и бьет по воротам вне зависимости от расстояния. В Нижнем Новгороде он чаще всех наносил удары – 4 за матч. Один из них стал голевым, а второй (на приведенном скриншоте на 25-й минуте) привел к супермоменту у Керка. Если лидер «Локо» не видит возможности для удара, нередко пытается улучшить позицию за счет обводки (5 удачных из 9), что также отличает его от классического плеймейкера.

В ОЖИДАНИИ СМОЛОВА

В двух словах можно сделать вывод, что Гисдоль видит в центральной оси ключевую зону, за которую команда должна вести борьбу. Соперника отсюда «Локо» активно выдавливает, в то время как сам пытается создать здесь численный перевес, чтобы вывести кого-то из игроков на ударную позицию. 67% атак москвичи провели через центр. Они принесли 0,66 xG (ожидаемых голов) из 0,98.

Чего команде пока не хватает, так это чистого центрального нападающего. Зе Луиш и Смолов выбыли, а Лисаковичу и Керку не хватает качеств. Белорус вышел в перерыве, но за тайм нанес всего один удар и отметился только пятью удачными действиями. И все же он отчетливее Керка действует на острие, тогда как голландца как будто тянет во вторую линию атаки.

После перерыва Гисдоль отправил Гирано на правый фланг, а Виталия выпустил бодаться перед чужими воротами. И все же ни тот, ни другой не становятся для партнеров стабильными адресатами в штрафной. Показательно, что на двоих они совершили внутри площадки всего три касания, что меньше, чем у одного Аджорина (4) и столько же, как и у подключавшегося из глубины Марадишвили. Думаю, возвращение Смолова должно изменить картину, а пока команде приходится искать счастья в дальних ударах. 7 из 11 залпов были осуществлены из-за пределов штрафной.

НЕМЕЦКИЙ ПРЕССИНГ

Короткой строкой также отметим игровую аритмию. В обоих таймах четко обозначается пик владения мячом, и он всегда приходит на вторую треть 45-минутки – 77% на отрезке 16-30 минут и 73% в период 61-75 минута. Аналогичная статистика наблюдается и по интенсивности атак – на этих отрезках зафиксированы максимальные показатели – 0,87 и 0,8 атак в минуту.

Отчасти это объясняется преимуществом команды в классе, поскольку в началах таймов большую роль играют конкретные задумки тренеров, а в конце футболисты устают, чаще ошибаются и уже не дают необходимой интенсивности. А у «Локо» она очень высока. Например, PPDA (индекс прессинга – количество передач соперника на одно оборонительное действие) в первые 15 минут второго тайма составил всего 2,8 (то есть нижегородцам в среднем удавалось сделать менее трех передач подряд), а для всего матча – 4,4. Это очень хороший показатель.

В бундеслиге так играют почти все, а в России мы к этому только привыкаем.

ПОЧЕМУ ПОБЕДНЫЙ РИКОШЕТ – НЕ ТОЛЬКО ВЕЗЕНИЕ

Гисдоль старается усилить игру за счет тайм-менеджмента, то есть изменений по ходу игры. В прошедшем матче именно он принес победу, хотя и не без доли везения. Немец выпустил по ходу второго тайма Петрова (левый полузащитник) и Ненахова (правый защитник) и сделал ставку на навал. В последние 15 минут каждая четвертая передача была длинной.

Естественно, мяч стал держаться хуже, а остроты впереди не прибавлялось. Однако именно этот ход и принес успех – на четвертой компенсированной минуте хозяева не уследили за подключением Ненахова, чья подача благодаря неудачному выходу Андрея Синицына и рикошету от Ивана Миладиновича стала голевой.

Вместе с тем стоит добавить, что с правого фланга гол пришел неслучайно, ведь именно эту зону Гисдоль определил, как наиболее слабую, и сознательно ее раскачивал. Здесь у хозяев играл Игброхимхалил Юлдошев, а у «Локо» после перерыва – Керк. Его край нагружали как при позиционных атаках (например, здесь стало намного больше обыгрыша один в один, чему способствовала замена почти отказавшегося от обводки Рыбчинского), так и в прессинге. На правый край во втором тайме пришлись 49% всех отборов и 63% попыток дриблинга. Сюда стал стягиваться и Жемалетдинов, помогавший партнерам накрывать защитника хозяев. В конце концов тот выдохся и не успел к голевому эпизоду.

И в еще маленькая деталь. Во втором тайме москвичи при подачах в штрафную стали целить в зону напротив створа ворот, чтобы партнеру было проще нанести точный удар в касание. Ненахов в концовке подал в соответствии с этим правилом, и хотя мяч не достиг партнеров, рикошетом от защитника закатился в сетку. Не без доли везения, но и его спровоцировали подопечные Гисдоля. А везет, как известно, тому, кто везет.

ВЫВОД

Подытоживая сказанное, отметим, что новый тренер «Локомотива» ставит команде интенсивный, агрессивный футбол, основанный на владении мячом, прессинге и проведении позиционных атак с участием большого количества игроков. Далекоидущие выводы пока делать рано, но в теории все это приближает нас к тому самому европейскому футболу, за которым мы в России привыкли смотреть только из-за забора. Хочется верить, что и в РПЛ появляются команды, действующие на основании тех же принципов, что и ведущие клубы мира.

При подготовке материала использовались данные WyScout.