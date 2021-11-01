ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Локо» Гисдоля – ставка на преимущество в центре и атакующие таланты Жемалетдинова
01 ноября 13:00
автор: Антон Борисов
автор фото: ФК "Локомотив"

«Локо» Гисдоля – ставка на преимущество в центре и атакующие таланты Жемалетдинова

Разбираем игру «Локомотива» на примере победного матча в Нижнем Новгороде.

Одержав вторую победу подряд, «Локомотив» прервал семиматчевую серию неудач и резко рванул вверх по турнирной таблице, обойдя разом «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». По итогам 13 туров команда идет на второй строчке – в зоне Лиги чемпионов. Отличный повод на примере игры в Нижнем Новгороде разобраться, в какой футбол железнодорожники будут играть при новом тренере Маркусе Гисдоле.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ГРУППЫ АТАКИ – 22 ГОДА

Предыдущий наставник железнодорожников Марко Николич пробовал в Москве различные схемы, но чаще предпочитал играть в два нападающих – 4-4-2 (ромбом) или 4-3-1-2. И лишь в последних матчах перед отставкой принял тот факт, что старые идеи не работают, и попробовал 4-3-3.

Его преемник поначалу воспользовался наработками сербского специалиста, убедился в их неэффективности и предпочел классические 4-2-3-1, которые регулярно использовал еще в «Кельне». В ответ «Локо» взял шесть очков у «Сочи» и «Нижнего Новгорода», забивая в каждом матче по два мяча.

Думаю, в ближайшее время в этом плане изменений ждать не стоит. По крайней мере, до возвращения группы отсутствующих игроков. Например, в выходные не играли травмированные Зе Луиш, Антон Миранчук, Станислав Магкеев, Федор Смолов, Мурило, Наир Тикнизян, Даниил Куликов и Франсуа Камано, а Пабло пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

В результате «Локомотив» предстал еще более молодой командой, чем мы привыкли, и по возрастному подбору игроков очень напомнил «Динамо», где тоже опытная оборона сочетается с молодой, динамичной атакой. В средней линии и нападении с Нижнем Новгороде вышли Фаустино Анджорин (19 лет), Алексис Бека-Бека (20), Константин Марадишвили (21), Дмитрий Рыбчинский (23), Рифат Жемалетдинов и Гирано Керк (по 25). Средний возраст этой группы игроков составляет 22,1 года, а Жемалетдинов на фоне товарищей выглядит прожженным в боях ветераном. И это не считая вышедших на замену Виталия Лисаковича (23), Максима Петрова (20) и его тезки Ненахова (22).

Стоит, правда, уточнить, что основной опорник Дмитрий Баринов подменял в центре обороны выбывшего Пабло, поэтому в центре поля вышли Бека-Бека и Марадишвили. Неделей ранее против «Сочи» Константин играл справа в полузащите, а Дмитрий Рыбчинский – слева вместо Анджорина. Теперь у англичанина, поразившего нас в сентябре классным голом в ворота «Марселя», появилась редкая возможность выйти на поле с первых минут.

ШИРИНА АТАКИ И РАЗНЫЕ РОЛИ ФУЛБЕКОВ

Стилистически на «Локомотиве» это не сказалось. Как и обещал Гисдоль, команда играла в атакующий футбол с большим преимуществом во владении мячом (58%, 9 атак продолжительностью не менее 45 секунд) и стремлением иметь по боевой единице по всему фронту атаки. Для этого крайние защитники поднимаются предельно высоко, причем поддерживают атаки совсем по-разному, благодаря чему расположение и движения игроков становятся ассиметричными.

Мацей Рыбус забирает себе всю левую бровку, позволяя Анджорину заполнять полуфланговую зону, и регулярно подает в штрафную. В последнем матче он выполнил шесть навесов, и что немаловажно, каждая вторая попытка нашла адресата. В результате он стал лучшим и по остроте передач – 0,19 xA (ожидаемые ассисты).

На противоположном краю картина иная. Здесь ширину создает полузащитник Рыбчинский, а поддерживающий его Живоглядов смещается ближе к центру. Нечто подобное любит практиковать Хосеп Гвардиола, только у него ложные фулбеки зачастую остаются в середине поля, развязывая руки центральным полузащитникам, а у Гисдоля Живоглядов сам достигает чужой линии обороны. Это отлично заметно на картинке ниже во время первой по-настоящему опасной атаки, проведенной железнодорожниками на 25-й минуте.

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОСЬ

На ней же можно обратить внимание и на позицию Марадишвили, ассистировавшего Жемалетдинову. У них с Бека-Бека четкое разделение полномочий. Француз играет с оглядкой на свои ворота, поэтому остается глубже, а россиянин вплотную приближается к чужой штрафной.

Вообще наполнение центральной оси поля – ключевой элемент футбола Гисдоля. От своих ворот атаки начинаются именно через центр. В прошедшей игре большинство передач Гилерме отдал центральным защитникам (Баринову, Тину Едваю) или опорникам (Бека-Бека, Марадишвили), в то время как Рыбус и Живоглядов на двоих получили от него всего три передачи. При розыгрыше мяча у своих ворот они сразу поднимаются высоко и открываются там под развитие атаки, а продвижение мяча осуществляется их партнерами.

А на чужой трети поля примерно на одной линии могут оказаться слева направо: Рыбус, Анджорин, Марадишвили, Жемалетдинов, Живоглядов, Рыбчинский. Это позволяет создавать большинство в зонах или разбивать структуру соперников, если они идут за своими оппонентами до конца.

Бека-Бека обладает более поставленным ударом, поэтому не стесняется бить с дальней дистанции, а Марадишвили лучше видит поле и играет в пас, поэтому поднимается выше напарника, активнее участвует в комбинационной игре у чужой штрафной и действует на подборе (5 из 11 на половине поля соперника).

КОНТРПРЕССИНГ И ВЫДАВЛИВАНИЕ НА ФЛАНГИ

Чтобы такая активная атакующая игра не превращалась в авантюру, мощный Бека-Бека (68% выигранных единоборств – выше этот показатель только у защитников) страхует партнеров чуть ближе к середине поля, а центральные защитники располагаются очень высоко (так создается плотность). Остальные игроки при потере мяча стараются сразу вступать в отбор и не брезгуют тактическим фолом. Это наглядно видно на карте фолов – из 15 нарушений правил 13 зафиксированы на чужой половине поля.

Показательна и другая статистика. В прошедшем матче футболисты «Локомотива» совершили 36 возвратов мяча на чужой половине поля, и 16 из них – в финальной трети.

Если же сразу вернуть себе мяч на удается, железнодорожники опускаются на свои позиции и выдавливают соперников на фланги. Эта тенденция четко прослеживается на карте отборов в первом тайме. На центральную ось поля пришлось только 22% попыток, причем подавляющее большинство (70%) – во второй трети.

НЕТИПИЧНЫЙ ПЛЕЙМЕЙКЕР ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Так выжигается плацдарм в центре, который Гисдоль, судя по всему, считает ключевой зоной. Здесь же его команда стремится продвигать мяч и отсюда – создавать угрозу воротам. Поэтому не стоит удивляться, что системообразующий игрок в этом «Локо» Жемалетдинов. Он располагается на позиции под нападающим и отвечает за создание остроты.

И хотя на 8 передач вперед у него всего 1 пас назад, его нельзя назвать типичным плеймейкером, потому что нередко Рифат берет игру на себя и бьет по воротам вне зависимости от расстояния. В Нижнем Новгороде он чаще всех наносил удары – 4 за матч. Один из них стал голевым, а второй (на приведенном скриншоте на 25-й минуте) привел к супермоменту у Керка. Если лидер «Локо» не видит возможности для удара, нередко пытается улучшить позицию за счет обводки (5 удачных из 9), что также отличает его от классического плеймейкера.

В ОЖИДАНИИ СМОЛОВА

В двух словах можно сделать вывод, что Гисдоль видит в центральной оси ключевую зону, за которую команда должна вести борьбу. Соперника отсюда «Локо» активно выдавливает, в то время как сам пытается создать здесь численный перевес, чтобы вывести кого-то из игроков на ударную позицию. 67% атак москвичи провели через центр. Они принесли 0,66 xG (ожидаемых голов) из 0,98.

Чего команде пока не хватает, так это чистого центрального нападающего. Зе Луиш и Смолов выбыли, а Лисаковичу и Керку не хватает качеств. Белорус вышел в перерыве, но за тайм нанес всего один удар и отметился только пятью удачными действиями. И все же он отчетливее Керка действует на острие, тогда как голландца как будто тянет во вторую линию атаки.

После перерыва Гисдоль отправил Гирано на правый фланг, а Виталия выпустил бодаться перед чужими воротами. И все же ни тот, ни другой не становятся для партнеров стабильными адресатами в штрафной. Показательно, что на двоих они совершили внутри площадки всего три касания, что меньше, чем у одного Аджорина (4) и столько же, как и у подключавшегося из глубины Марадишвили. Думаю, возвращение Смолова должно изменить картину, а пока команде приходится искать счастья в дальних ударах. 7 из 11 залпов были осуществлены из-за пределов штрафной.

НЕМЕЦКИЙ ПРЕССИНГ

Короткой строкой также отметим игровую аритмию. В обоих таймах четко обозначается пик владения мячом, и он всегда приходит на вторую треть 45-минутки – 77% на отрезке 16-30 минут и 73% в период 61-75 минута. Аналогичная статистика наблюдается и по интенсивности атак – на этих отрезках зафиксированы максимальные показатели – 0,87 и 0,8 атак в минуту.

Отчасти это объясняется преимуществом команды в классе, поскольку в началах таймов большую роль играют конкретные задумки тренеров, а в конце футболисты устают, чаще ошибаются и уже не дают необходимой интенсивности. А у «Локо» она очень высока. Например, PPDA (индекс прессинга – количество передач соперника на одно оборонительное действие) в первые 15 минут второго тайма составил всего 2,8 (то есть нижегородцам в среднем удавалось сделать менее трех передач подряд), а для всего матча – 4,4. Это очень хороший показатель.

В бундеслиге так играют почти все, а в России мы к этому только привыкаем.

ПОЧЕМУ ПОБЕДНЫЙ РИКОШЕТ – НЕ ТОЛЬКО ВЕЗЕНИЕ

Гисдоль старается усилить игру за счет тайм-менеджмента, то есть изменений по ходу игры. В прошедшем матче именно он принес победу, хотя и не без доли везения. Немец выпустил по ходу второго тайма Петрова (левый полузащитник) и Ненахова (правый защитник) и сделал ставку на навал. В последние 15 минут каждая четвертая передача была длинной.

Естественно, мяч стал держаться хуже, а остроты впереди не прибавлялось. Однако именно этот ход и принес успех – на четвертой компенсированной минуте хозяева не уследили за подключением Ненахова, чья подача благодаря неудачному выходу Андрея Синицына и рикошету от Ивана Миладиновича стала голевой.

Вместе с тем стоит добавить, что с правого фланга гол пришел неслучайно, ведь именно эту зону Гисдоль определил, как наиболее слабую, и сознательно ее раскачивал. Здесь у хозяев играл Игброхимхалил Юлдошев, а у «Локо» после перерыва – Керк. Его край нагружали как при позиционных атаках (например, здесь стало намного больше обыгрыша один в один, чему способствовала замена почти отказавшегося от обводки Рыбчинского), так и в прессинге. На правый край во втором тайме пришлись 49% всех отборов и 63% попыток дриблинга. Сюда стал стягиваться и Жемалетдинов, помогавший партнерам накрывать защитника хозяев. В конце концов тот выдохся и не успел к голевому эпизоду.

И в еще маленькая деталь. Во втором тайме москвичи при подачах в штрафную стали целить в зону напротив створа ворот, чтобы партнеру было проще нанести точный удар в касание. Ненахов в концовке подал в соответствии с этим правилом, и хотя мяч не достиг партнеров, рикошетом от защитника закатился в сетку. Не без доли везения, но и его спровоцировали подопечные Гисдоля. А везет, как известно, тому, кто везет.

ВЫВОД

Подытоживая сказанное, отметим, что новый тренер «Локомотива» ставит команде интенсивный, агрессивный футбол, основанный на владении мячом, прессинге и проведении позиционных атак с участием большого количества игроков. Далекоидущие выводы пока делать рано, но в теории все это приближает нас к тому самому европейскому футболу, за которым мы в России привыкли смотреть только из-за забора. Хочется верить, что и в РПЛ появляются команды, действующие на основании тех же принципов, что и ведущие клубы мира.

При подготовке материала использовались данные WyScout.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тоттенхэм" уволил главного тренера, команду может принять КонтеАлександр Овечкин назвал причины удачного старта сезонаВидео проката произвольной программы Александра Самарина на этапе Гран-при Skate CanadaРоссийского судью выгоняют из UFC. Он не остановил избиениеСекс-символ Македонии показала свою растяжку (фото)Знакомый выпавшего из окна хоккеиста: «Он кидал на деньги друзей»
Валиева совершила октябрьскую революцию. Как испуганная школьница превратилась в «инопланетянку»
Объясняем феномен 15-летней Камилы Валиевой, которая в октябре, едва выйдя на «взрослую» мировую арену, четырежды била мировые рекорды.
Без Дзюбы и Глушакова, но с Мостовым и Сергеевым. Карпин не удивил, но вопросы остаются
Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно в Санкт-Петербурге и Сплите.
День тренеришки Карпина, «телега» Федуна на Борзыкина и набожный Кокорин в обзоре мемов
Новая подборка на самые актуальные спортивные темы последних дней.
Головин сборной очень нужен. Но не такой, какого мы увидели в Бресте…
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин восстановился после травмы, выйдя на замену в гостевом матче с «Брестом». Его команда проиграла аутсайдеру – 0:2.
С оценками чемпионата мира Аверина выиграла бы Олимпиаду. Так Дину засудили в Токио или нет?
В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, где сборная России взяла семь золотых медалей из девяти. Подводим итоги, которые на самом деле не так однозначны.
Куда смотрит «Спартак»? Пора забирать Федотова из «Сочи», который вернулся в тройку лидеров РПЛ
В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Сочи» - 1:2.
«Он лежал в крови, а режиссер кричал: стоп, снято!» Странная история сына Брюса Ли, убитого на съемках фильма
Актеру Алеку Болдуину, который в конце октября 2021 года застрелил оператора во время съемок, могут предъявить официальное обвинение. «Плеймейкер» вспоминает детали похожего инцидента, происшедшего весной 1993 года. Его жертвой стал 28-летний Брэндон Ли - сын величайшего мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли.
144 гола Дзюбы — это много или мало? Рейтинг лучших бомбардиров европейских футбольных лиг
Артем Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. По европейским меркам результат зенитовца - 144 мяча - довольно скромен, о чем свидетельствует наша видеоподборка.
Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда
На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.
День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика