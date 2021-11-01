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Сергей Хусаинов: Голы Эджуке и Классона отменили верно, удаление Иванисени спровоцировал Кукуляк
01 ноября 13:35
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Краснодар»

Сергей Хусаинов: Голы Эджуке и Классона отменили верно, удаление Иванисени спровоцировал Кукуляк

Постоянный эксперт по судейству «Советского спорта» Сергей Хусаинов разбирает эпизоды 13-го тура РПЛ.

«Краснодар» - «Крылья Советов» - 0:1

Судья: Евгений Кукуляк (Калуга)

30-я и 88-я минуты – две желтые карточки Иванисени. Первое предупреждение Иванисеня получил за споры с арбитром, которые действительно должны караться карточкой. Вместе с тем его реакция была спровоцирована неверным решением Кукуляка за секунды до этого – в единоборстве с Крыховяком Пруцев правил не нарушал, поляк упал сам. Эта, казалось бы, маленькая помарка, привела к удалению полузащитника самарцев на 88-й минуте.

Иногда кажется, что арбитры специально провоцируют негативную реакцию игроков. Сколько уже раз погорел на этом Леонид Слуцкий. Судейка только совершит ошибочку и сразу бежит к тренеру, потому что знает наверняка – тот уже вскипел. А ему только того и надо.

34-я минута – отмененный гол Классона. Правило о пассивном положении вне игры придумали не вчера, они понятны и отработаны. Футболист в офсайде, располагающийся на траектории полета мяча, сам вводит себя в активное положение, то есть становится выгодоприобретателем.

Помню, когда это только начиналось, «Барселона» играла в Киеве. Во время одной из атак динамовцы забили мяч, в то время как Андрей Шевченко перекрывал вратарю обзор, находясь в офсайде. Гол засчитали, а на следующем семинаре УЕФА подробно нам объяснили, почему нельзя этого было делать. Поэтому по эпизоду с отмененным голом Классона никаких вопросов – Кордоба находился в офсайде на пути мяча и закрывал обзор Ломаеву.

«Рубин» - ЦСКА – 1:0

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)

13-я минута – отмененный гол Эджуке. Этот гол тоже отменен верно. Заболотный находился во вне игры и сам ввел себя в активное положение тем, что заблокировал Зотова. Единственное, что непонятно в обоих этих эпизодах, это то, почему арбитры так долго принимали очевидное и простое решение.

37-я минута – желтая карточка Кварацхелии за симуляцию. Симуляцией является не только картинное падение в случае отсутствия нарушения правил, но и сигнализация со стороны «пострадавшего». Хвича как только рухнул на газон, еще лежа начал глазами показывать арбитру, что там его срубили. И просить карточку для защитника. А нарушения-то не было. Значит, Хвича вмешался в судейские дела и по делу получил желтую карточку. Грузинским футболистам свойственны такие действия. Это же классика: «Пенальти! Нет? Ну, или дай хоть угловой!»

«Арсенал» - «Сочи» - 1:2

Судья: Шадыханов (Москва)

94-я минута – контакт Коченкова и Цаллагова в штрафной гостей. Пенальти здесь, конечно, не было, но и Коченков правил на нарушал. Он хотел пробить по мячу, а Цаллагов успел его выбить, и вратарь воткнулся стопой в шипы по инерции. Куда ему было деваться?

Хотел бы обратить внимание на первый гол сочинцев. Скорее всего, он был забит по правилам, но повторов было недостаточно, чтобы мы могли как следует разглядеть, был ли в правильном положении участвовавший в голевой атаке Жоаозиньо. Хочу сказать не о том, что арбитры помогли «Сочи», а о качестве показа. Телевизионщики совершенно не обратили на тот момент внимания и не дали разглядеть его нам.

Вот что еще бросается в глаза. После того, как «Зенит» оторвался от конкурентов в таблице, арбитры стали намного лояльнее их судить. Вот Шадыханов и «Сочи». Нарушение правил, он ведет беседу. О чем ты с ними беседуешь? Разъясняет правила. Они что, дети малые? Или профессиональные футболисты? Им надо что-то разъяснять? Нет. Видимо, это проявление симпатии. Заметил, что в последнее время стало очень много таких бесед с игроками, нарушившими правила.

«Зенит» - «Динамо» - 4:1

Судья: Карасев (Москва)

54-я минута – пенальти за игру рукой Караваева. Стопроцентный пенальти. Игра рукой была, траекторию мяч изменил. Невозможно найти причины не указать на 11 метров.

«Спартак» - «Ростов» - 1:1

Судья: Любимов (Санкт-Петербург)

55-я минута – падение Соболева (нет пенальти). Соболев должен предъявлять претензии не судьям или защитникам, а тем, кто отвечает за газон на стадионе «Спартака». У форварда поехала опорная нога, он банально поскользнулся. Вспоминается, как в отборе Евро-1984 португальцы перед матчем с СССР залили газон, чтобы помешать быстрым советским футболистам разгоняться. Мы проиграли 0:1, и Лобановскому запретили работать со сборными. Там его залили специально, здесь, возможно, случайно. Но помешали собственным футболистам. Пусть и разбираются между собой.

источник: «Советский спорт»
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