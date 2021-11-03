Хватит болтать ерунду. Никаких шейхов в русском футболе не будет

Мои коллеги уже подробно изложили фактуру о якобы готовящейся сделке. Разумеется, на рынке абсолютно всегда все ко всему прицениваются. И это не значит, что готовятся сделки. За те два года, что я работаю генеральным директором «Советского спорта», знаете, сколько запросов было? Совершенно конкретных, с готовыми проектами, целями и проч. Приценились люди, ушли думать. Глупо было бы, если б я по каждому поводу бежал озвучивать цифры, обсуждаемые доли, имена. Если уж какая-то инфа вдруг становится предметом публичного обсуждения, значит кто-то с какой-то целью ее запустил.

И я спешу предположить, что запустил это не кто иной, как сам Федун. Ему надо переломить весь этот болельщицкий негатив в жанре «Федун, продай «Спартак»!» В 2008 году так же кричали, но тогда ситуация была иной: были СМИ и были трибуны. Одни серьезные, другие – маргинальные. Про соцсети вообще бессмысленно говорить как о чем-то влиятельном и значимом. Сегодня совершенно иная ситуация: по трем-четырем редакциям не пробежишься. Сегодня кости в толпу иные надо бросать. И Федун грамотно нашел такую кость. Теперь никто не будет говорить, что он не хочет улучшений. Грамотных улучшений, системных. Нашлись уже горячие и наивные одновременно головы, которые пишут в телеграмах целые простыни на тему, как теперь в «Спартаке» появятся европейские юристы, европейские финансисты. Само собой, наступит прозрачность в подготавливаемых и в принимаемых решениях. Мол, счастье футбольное не за горами. И чемпионства нового ждать не 16 лет, а чуточку меньше.

20 процентов – это все несерьезно. Никаких европейских юристов и прочих управленцев. Новая эра не начнется. Нет контрольного пакета – нет реального владения клубом. Все эти проценты могут быть только этапами сделки, когда стороны договорились глобально, но дальше все пойдет этап за этапом.

Журналист Дмитрий Клипин в своем канале сегодня совсем фантасмагоричное написал: «Лукойлу» нужны новые рынки сбыта (или отмыва). А искать их куда проще, имея солидных бизнес-партнеров прямо в своем совете директоров. Которым нужны те же самые рынки, но уже в совке». Вот тут уж коллега совсем фонтанирует. У нас футбол – это только игрушка, а не инструмент, при помощи которого можно дополнительно капитализироваться в своей основной деятельности. Помним, как в 2011-2013 годах заходил в «Анжи» Сулейман Керимов. Но идея с приватизацией порта (и других лакомых кусочков республики) не срослась – и всё, клуб стал не нужен. Вот не верю абсолютно в то, что через «Спартак» можно куда-то в мире зайти.

Алишер Усманов (человек посерьезней и поосновательней Федуна) аж через лондонский «Арсенал» немного куда зайти в Англии смог – пришлось с 30 процентами клуба расстаться. А до контрольного пакета никто его допускать и не думал.