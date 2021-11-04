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Устали от достойных поражений? «Локомотив» вырвал ничью в Стамбуле
04 ноября 22:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Локомотив»

Устали от достойных поражений? «Локомотив» вырвал ничью в Стамбуле

В четвертом туре Лиги Европы «Локомотив» сыграл на выезде вничью с «Галатасараем» (1:1). На гол Фегули в девятку москвичи ответили комбинацией, которую завершил только что вернувшийся в общую группу Камано.

«ГАЛАТАСАРАЙ» НЕ ПОДЧИНИЛСЯ ФЕДЕРАЦИИ

Матч в Стамбуле стал скандальным еще до стартового свистка. В день игры стало известно, что «Галатасарай» решил продавать максимальное количество билетов, несмотря на ограничение от местной федерации футбола, разрешившей заполнить стадион менее чем на 50% - до 20 тысяч зрителей при вместимости 52,6 тысяч.

Президент клуба Бурак Эльмас заявил: «Этот матч является международным соревнованием, организованным УЕФА, и вся ответственность лежит на руководстве этой организации. Федерация не может вмешаться и наказать «Галатасарай». Никто не должен указывать нам, потому что болельщики заслуживают находиться на стадионе». Сложно представить себе такую ситуацию в России. Будет очень интересно, как она будет развиваться в дальнейшем.

Что касается чисто футбольной составляющей, то «Локомотив» предстал в столице Турции без группы только выздоровевших игроков основы. Вновь Дмитрий Баринов вынужден был сыграть в центре обороны. Мурило, Франсуа Камано и Федор Смолов начали встречу на скамейке запасных, поэтому пару форвардов составили Рифат Жемалетдинов и Виталий Лисакович.

А у хозяев по сравнению с первой игрой произошло несколько изменений в средней линии и атаке. В полузащите появились Олимпиу Моруцан, Софьян Фегули, Керем Октюроглу и Халил Дервишоглу. Несмотря на победу в Москве Фатих Терим остался недоволен действиями своей команды.

НЕТ КУРАЖА – НЕТ АТАК

Свободные кресла на «Али Сами Йен» были видны, тем не менее болельщиков на трибунах было очень много, а о темпераментности турок говорить лишний раз не приходится. Они с первых минут предельно эмоционально реагировали на каждый эпизод и гнали своих футболистов вперед. Однако хозяева не торопились оказывать давление на соперника.

Напротив, в первой половине тайма первым номером играли именно железнодорожники. Они лучше контролировали мяч и создали первый голевой момент – Патрик ван Анхольт головой выбил мяч из-под перекладины после удара головой Гирано Керка после розыгрыша углового.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Если поначалу турки думали, что сознательно отдали инициативу сопернику, то со временем стало ясно, что они банально проигрывают большинство единоборств и не могут преодолеть три линии обороны (россияне играли по схеме 4-4-2).

Большинство турецких команд имеют одну особенность, которую можно сформулировать, как зависимость от куражности. Если игра у футболистов идет, они могут разорвать любую оборону, но если возникают сложности, игроки сникают. Превозмогать это не про них. Упершись в крепкие оборонительные редуты москвичей, футболисты «Галатасарая» спасовали. Не получалось продраться даже через фланг дебютировавшего в Лиге Европы Максима Ненахова, которого хозяева посчитали слабым звеном и пытались продавить чаще, чем его партнеров.

Тем неожиданнее и обиднее было пропустить. Хозяева поймали железнодорожников на ошибке в середине поля и провели быструю контратаку, в финальной стадии которой Фегули, казалось, пожадничал, но так точно пробил в девятку, что не оставил Гилерме ни шанса.

КАМАНО ВЕРНУЛСЯ И ПРИНЕС НИЧЬЮ

Первые минуты второго тайма подтвердили, что успешный момент удваивает количество сил в ногах турецких игроков. Дважды они очень опасно врывались в штрафную Гилерме, но не смогли довести атаки до удара и вновь вернулись в изначальное состояние. «Локо» вновь вернул себе мяч и начал раскачивать оборону соперника по флангам, чему способствовала и замена Ненахова на Дмитрия Живоглядова.

Железнодорожники постепенно набирали обороты и за 20 минут до конца сравняли счет. Это Константин Марадишвили здорово забежал на правый край, создав большинство в противоборстве с ван Анхольтом и зряче прострелил в центр. Смолов до мяча не добрался, но не позволил сделать это и оппоненту Виктору Нельссону, и вышедший на замену Камано к собственному удивлению оказался на дальней штанге в одиночестве. Вот так он только вернулся из лазарета и забил через семь минут после появления на поле.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Стамбульцы и рады были бы навалиться на штрафную «Локо», но красно-зеленые за счет отличной физической готовности и замен Маркуса Гисдоля до последнего держали высочайший темп и прессинговали соперника на его половине поля. Иногда даже слишком амбициозно.

Концовка получилась сколь горячей, столь и равной. Обе команды лихо выбегали в контратаки (опасный забег удался Керку, хозяева ответили ударом в штангу), но проваливались на своей половине. Космический сейв удался Фернандо Муслере, вытащивший удар в упор от Мурило с линии вратарской после углового. В общем, при равной игре победить могла любая команда. И была бы горда собой. Но финальный свисток зафиксировал абсолютно справедливую ничью.

Лига Европы
Группа E
4-й тур

«Галатасарай» - «Локомотив» - 1:1 (1:0)

Голы: Фегули, 43 – 1:0. Камано, 72 – 1:1.

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркао, ван Анхольт (Байрам, 76), Кутлу, Фегули (Йылмаз, 71), Моруцан (Мохамед, 76), Чикылдэу, Актюркоглу, Дервишоглу (Дьян, 90+2).

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Баринов, Едвай, Рыбус, Керк, Марадишвили, Бека-Бека (Мурило, 85), Рыбчинский (Камано, 65), Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).

Предупреждения: Йедлин, 8. Ненахов, 14. Едвай, 37. Йылмаз, 74. Живоглядов, 90+2. Дьян, 90+2. Баринов, 90+2.

Судья: Шерер (Швейцария).

источник: «Советский спорт»
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