Устали от достойных поражений? «Локомотив» вырвал ничью в Стамбуле

«ГАЛАТАСАРАЙ» НЕ ПОДЧИНИЛСЯ ФЕДЕРАЦИИ

Матч в Стамбуле стал скандальным еще до стартового свистка. В день игры стало известно, что «Галатасарай» решил продавать максимальное количество билетов, несмотря на ограничение от местной федерации футбола, разрешившей заполнить стадион менее чем на 50% - до 20 тысяч зрителей при вместимости 52,6 тысяч.

Президент клуба Бурак Эльмас заявил: «Этот матч является международным соревнованием, организованным УЕФА, и вся ответственность лежит на руководстве этой организации. Федерация не может вмешаться и наказать «Галатасарай». Никто не должен указывать нам, потому что болельщики заслуживают находиться на стадионе». Сложно представить себе такую ситуацию в России. Будет очень интересно, как она будет развиваться в дальнейшем.

Что касается чисто футбольной составляющей, то «Локомотив» предстал в столице Турции без группы только выздоровевших игроков основы. Вновь Дмитрий Баринов вынужден был сыграть в центре обороны. Мурило, Франсуа Камано и Федор Смолов начали встречу на скамейке запасных, поэтому пару форвардов составили Рифат Жемалетдинов и Виталий Лисакович.

А у хозяев по сравнению с первой игрой произошло несколько изменений в средней линии и атаке. В полузащите появились Олимпиу Моруцан, Софьян Фегули, Керем Октюроглу и Халил Дервишоглу. Несмотря на победу в Москве Фатих Терим остался недоволен действиями своей команды.

НЕТ КУРАЖА – НЕТ АТАК

Свободные кресла на «Али Сами Йен» были видны, тем не менее болельщиков на трибунах было очень много, а о темпераментности турок говорить лишний раз не приходится. Они с первых минут предельно эмоционально реагировали на каждый эпизод и гнали своих футболистов вперед. Однако хозяева не торопились оказывать давление на соперника.