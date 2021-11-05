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Один Роналду «МЮ» не спасет. «Сити» фаворит манчестерского дерби
05 ноября 12:24
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Один Роналду «МЮ» не спасет. «Сити» фаворит манчестерского дерби

В центральном матче 11-го тура АПЛ 6 ноября «МЮ» принимает «Манчестер Сити» (15.30 мск)

К дерби Манчестера «Юнайтед» и «Сити» подходят в неравных условиях. «МЮ» проводил свой матч Лиги чемпионов во вторник, сыграв на выезде вничью с «Аталантой» (2:2), а «горожане» играли в среду с «Брюгге» (4:1). Лишний день отдыха в плотном графике – хорошая фора.

Учитывая это, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола не стал выпускать в еврокубке с первых минут своего лидера Кевина де Брюйне, отведя бельгийцу всего четверть часа. Чуть больше получили Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус, благо уровень соперника позволял сэкономить силы. «Горожане» после уверенной победы поднялись на первую строчку в своей группе ЛЧ, опережая на очко «ПСЖ».

В чемпионате «Ман Сити» стоит выше «МЮ». Команды разделяет всего одна победа. У подопечных Гвардиолы 20 очков и третье место. От лидера – «Челси» их отделяет 5 очков, от идущего следом за синими «Ливерпуля» - два.

Источник фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

В турнирном плане потеря очков в дерби вряд ли устроит «горожан», тем более что лондонцы встречаются в этом же туре дома с одним из аутсайдеров «Бернли». Упускать команду Томаса Тухеля опасно, припоминая как сильно прибавила она в концовке прошлого сезона, когда выиграла финал Лиги чемпионов. Да и реабилитироваться за домашнее поражение от «Кристал Пэласа» (0:2), которое случилось 30 октября, необходимо.

У «МЮ» все очень нестабильно. Хорошие матчи чередуются с откровенно провальными. Недавние поражения в АПЛ от «Лестера» (2:4) и «Ливерпуля» (0:5) вызвали волну критики в адрес Уле-Гуннара Сульшера. Норвежскому специалисту доставалось за провальную игру в обороне, его отправляли в отставку слухи. Девять пропущенных мячей в двух турах – это, конечно, был перебор. Начались даже разговоры о том, что зря клуб взял летом Криштиану Роналду. Приход португальца, по мнению ряда экспертов, якобы поломал игровую модель, которую тренер выстраивал несколько лет. Но игра Криша и его поведение все эти домыслы опровергают.

Роналду первым публично поддержал своего бывшего одноклубника Сульшера, а затем делом доказал, что он в полном порядке. Настроил команду в раздевалке на важный матч в Лондоне против «Тоттенхэма», в котором забил сам (гол оказался победным) и помог партнерам добиться крупной виктории – 3:0. Следом была игра в Бергамо, где португалец также стал героем. Оба его мяча были забиты в концовках таймов, а второй из них помог увезти ничью. Поражение, которое было очень близко, ставило бы английский клуб в трудное положение в группе. Плей-офф ЛЧ был бы уже под вопросом.

В плане психологии «МЮ» добился перелома. Команду не сломили неудачи октября, но в игре по-прежнему много проблем. «Красные дьяволы» легко пропускают – 13 мячей в последних пяти матчах, а всего в 15 играх сезона они лишь дважды оставляли ворота на замке. Эту проблему может использовать «Сити», который не позволяет себе затяжных спадов. За проигрыш в предыдущем туре придется отыгрываться на земляках. Хотя в атаке «Манчестер Сити» сегодня не так хорош, как в былые годы.

И все же «Горожан» букмекеры видят фаворитами матча. В их игре больше системности. Вопрос в том, сумеют ли номинальные гости решить проблему Роналду. 36-летняя суперзвезда поражает своей формой и статистикой. 15 голов в 15 матчах нынешнего сезона с учетом игр за сборную – феноменальные цифры. Но тем же «Лестеру» и «Ливерпулю» удавалось нейтрализовать этого яркого игрока. А других козырей у сегодняшнего «МЮ» не так много.

Без доли везения хозяевам вряд ли победить «горожан». Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше 260 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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