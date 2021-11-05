Ничья в Марселе – в пользу «Галатасарая»

Еще до начала игры было ясно, что матч получится ярким и насыщенным. Поддержка трибун дала о себе знать, поэтому команды изо всех сил старались не упасть в грязь лицом. С самого начала первого тайма команды поочередно вырывались в атаку и вели себя жестко. В середине первого тайма Франческо Ачерби совершает фол во вратарской зоне соперника. Судья назначает пенальти. На 32-й минуте Аркадиуш Милик идеальным ударом в створ с 11-ти метрового выводит «Марсель» вперед. Он забивает первый еврокубковый гол за свою команду. В компенсированное к первому тайму время Фелипе Андерсон сравнивает счет. Изначально судье показалось, что игрок находился в офсайде, но справедливость восторжествовала: счет сравнялся, и команды ушли на перерыв.

В первом тайме было много фолов со стороны «Лацио», три желтые карточки они получили уже в первой половине встречи.

В самом начале второго тайма Чиро Иммобиле забивает свой 160-й гол за «Лацио» и выводит команду вперед.

Игра проходит зрелищно. Трибуны орут, соперники делают все возможное, чтобы забить голы за оставшееся время.

Пытаясь сравнять счет, хозяева играли достаточно агрессивно, так что заработали столько же желтых карточек, сколько соперники.