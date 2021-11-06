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Дерби без фаворита. «Спартак» поправляется, но «Локомотив» Гисдоля ему не по зубам
06 ноября 12:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Спартак"

Дерби без фаворита. «Спартак» поправляется, но «Локомотив» Гисдоля ему не по зубам

В воскресенье 7 ноября в центральном матче 14-го тура РПЛ красно-белые примут на своем поле железнодорожников (19.00).

Дерби «Спартак» - «Локомотив» обещает быть на редкость интересным. Удачная игра московских клубов в Лиге Европы в четверг дает повод для оптимизма в отношении обоих коллективов и подогревает и без того высокий ажиотаж вокруг воскресной игры. Особенно порадовали железнодорожники, показавшие яркий атакующий футбол в Стамбуле.

«Галатасарай» в концовке чудом, что называется, отскочил. Счет 1:1 вполне мог превращаться в 3:2 в пользу красно-зеленых. Это было бы объективно. «Локо» упустил отличные моменты: где-то элементарно не повезло, а в каких-то эпизодах хорошо сыграл вратарь хозяев. Турки имели свой шанс, но гостей выручила штанга ворот Гильерме.

Маркус Гисдоль перестраивает игру своей новой команды. «Локомотив» среди всех российских участников еврокубков играет в Европе в самый смелый футбол, чего часто мы не видим в исполнении других клубов. Игра первым номером – похоже, что именно такую задачу ставит немецкий специалист своим футболистам. Если в первом матче соперников в Черкизове москвичам не хватило скамейки, то теперь дела у них в этом плане явно налаживаются. Лазарет постепенно пустеет.

Хотя проблемы по-прежнему есть. Вышел на замену в Турции Комано, и даже забил. Но до былых кондиций легионеру далековато. Нужно время для восстановления. Не смогли помочь команде в Стамбуле Пабло и Тикнизян - из-за проблем со здоровьем. Анджорин так вовсе уехал восстанавливаться в «Челси» с травмой голеностопа. До нового года мы полузащитника в игре не увидим.

Источник фото: ФК "Спартак"

Но в целом «Локомотив» на подъеме. Гисдоль пока не проигрывал в РПЛ. В трех матчах боевая ничья в Казани с «Рубином» (2:2) и победы над «Сочи» и «Нижним Новгородом» (по 2:1). По пропущенным мячам (12) команда делит второе-третье место с «Краснодаром», а уступает лишь ЦСКА (10). «Спартаку» надо будет постараться, чтобы взломать оборону земляков.

Тем более что в атаке у красно-белых не все гладко. В Лестере красивый гол забил хавбек Мозес, головой отправив мяч в дальний угол после отличной передачи Игнатова. Но совсем невзрачно выглядел форвард Соболев, которого Валерий Карпин уже даже не вызывает в сборную. Понсе травмирован, а Ларссон далек от прошлогодней формы. Надежда остается на Промеса, но это уже все-таки не тот Квинси, который зажигал в чемпионском сезоне. Скорости и резкости легионеру не хватает, хотя он сегодня один из лидеров по игре.

Наконец-то Руй Витория смог обойтись в важном матче без защитника Рассказова, которому наверняка уже икается от постоянной критики в его адрес. Николай был действительно плох на позиции правого центрального защитника в домашней встрече с «лисами», не говоря уже про питерский разгром (1:7 от «Зенита). Да и в последнем туре РПЛ гол в концовке «Ростов» забил из-под Рассказова (1:1), хотя ошибка там была коллективной. Не доработали также Жиго, Джикия и Селихов.

В Лестере Рассказова заменил бельгиец Кофрие. Смотрелась оборона гостей в поединке Лиги Европы (1:1) вполне сносно. Хотя нельзя не отметить, что английский клуб был явно лучше. Если бы не отличная игра отразившего пенальти от Варди Селихова, который, похоже, вытеснит окончательно из старта проваливающего сезон коллегу Максименко, не видать бы москвичам этой ничьи.

«Спартаку» во многом повезло не проиграть в Англии. Но удача – важнейший элемент в спорте. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» - генеральным партнером Российской Премьер-Лиги. Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше 260 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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