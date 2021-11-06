Безумный бонусябрь

Прошла уже неделя, как БК TENNISI bet отменил ноябрьскую скуку и провозгласил бодрый бонусябрь – беспрецедентную акцию по раздаче бонусов в течение всего месяца. За первую неделю бонусября раздали достаточно, но впереди – почти весь месяц. Ты еще успеваешь включиться и накачать свой бонусный счет бонусными рублями!

Как это работает? Каждый день на сайте и в мобильном приложении БК TENNISI bet дает задания, выполнение которых позволяет игрокам получать прибавку на бонусный счет.

Например, сегодня, согласно календарю заданий бонусября, нужно сделать любой экспресс – и ваш бонусный счет автоматически пополнится на 200 рублей. Участвовать в акции можно один раз. Под акцию попадают ставки прематч и live.

Бонусябрь продлится до 30 ноября. Следите за новостями на сайте БК TENNISI bet и в мобильном приложении. Регистрируйся по ссылке