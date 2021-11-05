Смородская жестко наехала на «Спартак». Говорит о поколении скрытых расистов и готова к суду

Бурные обсуждения итогов матчей Лиги Европы с участием «Спартака» и «Локомотива», сыгравших 4 ноября вничью с одинаковым счетом 1:1 соответственно с «Лестером» и «Галатасараем», казалось, уже сходят на нет. Все порадовались удачному результату красно-белых на фоне последних неудач клуба, а также обратили внимание на яркую игру железнодорожников, которые вполне могли увезти из Стамбула победу. И тут вдруг зажгла экс-президент «Локо» Ольга Смородская, сенсационно обвинившая «Спартак» в расизме.

В интервью Sport24 она заявила следующее. «После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы на полминуты встать на одно колено. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом нет абсолютно ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт».

Такие слова стали шоком для многих. Дело в том, что красно-белые далеко не первые, кто отказывается падать на газон в поддержку сомнительного движа. Все российские участники еврокубков последних двух лет придерживались той же позиции, что и «Спартак» в Англии вечером 4 ноября. Были отдельные легионеры, например, в «Краснодаре» в прошлой еврокампании, кто преклонял колено. Но большинство отказывались это делать.

Не только футболисты, кстати. Речь идет и о наших судьях, работавших на международных матчах. Так что ничего удивительного в поведении подопечных Руя Витории в Лестере не было. А вот реакция Смородской поразила.

«Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», - продолжила Ольга Юрьевна, и это уже больше похоже на политические заявления, чем на спорт.