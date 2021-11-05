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Смородская жестко наехала на «Спартак». Говорит о поколении скрытых расистов и готова к суду
05 ноября 21:20
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: "Советский спорт"

Смородская жестко наехала на «Спартак». Говорит о поколении скрытых расистов и готова к суду

Бывший президент «Локомотива» решилась на такие заявления после матча красно-белых в Лестере.

Бурные обсуждения итогов матчей Лиги Европы с участием «Спартака» и «Локомотива», сыгравших 4 ноября вничью с одинаковым счетом 1:1 соответственно с «Лестером» и «Галатасараем», казалось, уже сходят на нет. Все порадовались удачному результату красно-белых на фоне последних неудач клуба, а также обратили внимание на яркую игру железнодорожников, которые вполне могли увезти из Стамбула победу. И тут вдруг зажгла экс-президент «Локо» Ольга Смородская, сенсационно обвинившая «Спартак» в расизме.

В интервью Sport24 она заявила следующее. «После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы на полминуты встать на одно колено. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом нет абсолютно ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт».

Такие слова стали шоком для многих. Дело в том, что красно-белые далеко не первые, кто отказывается падать на газон в поддержку сомнительного движа. Все российские участники еврокубков последних двух лет придерживались той же позиции, что и «Спартак» в Англии вечером 4 ноября. Были отдельные легионеры, например, в «Краснодаре» в прошлой еврокампании, кто преклонял колено. Но большинство отказывались это делать.

Не только футболисты, кстати. Речь идет и о наших судьях, работавших на международных матчах. Так что ничего удивительного в поведении подопечных Руя Витории в Лестере не было. А вот реакция Смородской поразила.

«Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение — у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», - продолжила Ольга Юрьевна, и это уже больше похоже на политические заявления, чем на спорт.

Можно было бы спустить все это на тормозах, но «Спартак» нынче организация, в которой очень сильно обижаются на всех критиков. На днях, например, в телеграм-каналах активно обсуждались новости о судебном иске красно-белых к блогеру Михаилу Борзыкину. Владелец клуба Леонид Федун решил не оставлять без ответа публичные оскорбления, прозвучавшие в видеоролике журналиста. По словам Михаила, его вызвали в прокуратуру для дачи пояснений по выявленным фактам нарушения законодательства.

И вот новая история, которую пресс-служба «Спартака» в лице Дмитрия Зеленова прокомментировала так: «Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона». Красно-белые готовы обратиться к юристам. Между тем представители всегда востребованной профессии полагают, что на уголовное преступление тут дело точно не потянет. А вот расценить это как клевету и оскорбления – вполне реально.

Вероятно, клуб хочет заставить яркую даму извиниться публично. А она сама пока вовсе не желает делать подобные вещи. «Я просто сказала, что расизм – это плохо, только и всe. Что они накинулись? Почему такая реакция? – удивилась Смородская в разговоре со СМИ. И добавила, что извиняться не хочет. Мол, пусть подают в суд.

Для «Спартака» сегодня любое отвлечение внимания от командных дел и результатов – полезная штука. На днях вбросили в сеть информацию о якобы возможной сделке по продаже 20 процентов акций клуба City Football Group, которая владеет рядом клубов из разных стран (и на разных континентах), в том числе и «Ман Сити». Знающие эксперты сразу рассмотрели в этом обычный вброс. А теперь появился повод для нового отвода глаз, причем затеял историю не сам «Спартак», что делает ситуацию для раскрутки еще более привлекательной.

Совсем недавно, кстати, падал на колено перед московским матчем с «Лестером» Джордан Ларссон. Публика его освистала, а фанаты в сети предложили выгнать из клуба. В выездном поединке с «лисами» шведа в составе не оказалось, и «Спартак» в отличие от первой встречи не проиграл.

Помнила ли об этом Смородская, делая свои заявления - доподлинно неизвестно.

источник: «Советский спорт»
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