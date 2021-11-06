Хави вернулся в «Барселону», не пожалев 5 млн. Каталонский клуб представит нового тренера 8 ноября

Кандидатура знаменитого полузащитника «Барсы» и сборной Испании, который четыре раза выигрывал с сине-гранатовыми Лигу чемпионов и восемь раз чемпионат Испании, а также становился чемпионом мира в рядах своей сборной, всплыла сразу, как только стало известно о расставании клуба с Роналдом Куманом. Интриги в тренерском вопросе не было никакой. Вопрос оставался лишь в том, как быстро сумеет президент «Барселоны» Жоан Лапорта договориться с владельцами катарского «Аль-Садда», у которого с Хави был действующий контракт.

Дань уважения шейхам пришлось отдать. Первоначально говорилось, что Хави сможет прибыть в Каталонию 4 ноября. Но переговоры затянулись, информация о том, что тренера отпускают бесплатно, оказалась неверной. Клуб не хотел отпускать испанца, как и болельщики «Аль-Садда», а Лапорта не посчитал нужным или же не смог из-за финансовых ограничений платить компенсацию и прибыть на встречу лично.

В итоге Хави пришлось дважды встретиться с владельцем катарского клуба шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани. Только после этого стороны утрясли все детали. Пять миллионов евро отступных тренер, как поговаривают, заплатит из своих средств. Откуда возникла такая сумма – не совсем понятно. Сначала речь шла о миллионе, с которым «Барселона» готова была расстаться, но пять платить не могла из-за потолка зарплат в Примере. Клуб в тяжелом финансовом положении. Придется потратиться еще на компенсацию за досрочный разрыв контракта с Куманом и его штабом, ведь новый тренер ведет за собой свою команду.

Хави попрощался с «Аль-Саддом» 5 ноября. И даже расплакался в последний момент.

🔚 Xavi Hernández se despide del Al Sadd entre lágrimas pic.twitter.com/s76hp2r6Ep — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2021

Эту команду он возглавлял с 2019 года и за этот период выиграл чемпионат Катара-2020/21, дважды Кубок наследного принца Катара (2020, 2021), Кубок шейха Яссима-2019 и дважды Кубок эмира Катара. В общем, потрудился на славу. Но понятно, что тянуло его туда, где он стал легендарным футболистом.

Хави мог возглавить «Барсу» и раньше. Еще до назначения Кумана его фамилия была одной из первых в списке вероятных кандидатов. Однако в тот момент он не был готов в столь серьезной работе. В чем было дело? Кто-то полагает, что Хави реально оценивал свои возможности. Опыта управления командой у него не было, в таком случае существует риск быстро провалиться. Другое предположение касалось фигуры Лео Месси. Поговаривают, что бывший партнер аргентинца не хотел приходить в клуб, в котором Лионель своим авторитетом возвышался бы над ним.

«Камп Ноу» всегда был моим домом. Это клуб, который я люблю больше всего. Я вернулся домой. До скорой встречи!» - таковыми были первые слова Хави после достижения официальных договоренностей. Он возвращается в «Барселону» спустя шесть лет. Последней его игрой был финал Лиги чемпионов против «Ювентуса», который каталонцы выиграли 3:1.

С Хави сине-гранатовые связывают большие надежды. Полагают, что он станет тем человеком, который вытащит клуб из тяжелой ситуации. Девятое место в чемпионате Испании не может устраивать никого в Барселоне. Вот только пока никто не знает, какой из прекрасного игрока выйдет тренер. Катар все-таки не то место, по которому судят о состоятельности специалиста в футбольном мире.