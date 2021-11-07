«Спартак» не там ищет тренера. «Сочи» Владимира Федотова разбил ЦСКА и открыл новую звезду лиги

У московских клубов в последнее время пошла мода на крупные поражения. Началось со «Спартака» с историческими 1:7 от «Зенита». Через тур в граде Петра пало «Динамо» - 1:4, а теперь с тем же счетом был разгромлен в Сочи ЦСКА.

Это не были поражения под копирку. У каждого из легендарных столичных клубов сегодня свои проблемы. Хотя слышишь уже разговоры, что вполне можно сравнить спартаковские 1:7 с армейскими 1:4. Минус три пропущенных гола, но и соперник был не чета «Зениту».

Все по инерции причисляют сочинцев к клубу-выскочке, а эта самая прогрессирующая команда лиги. У нее в этом сезоне многое случилось впервые со знаком плюс. Был первый опыт в еврокубках. Квалификацию Лиги конференций не прошли, но выбыли из турнира очень обидно, дважды сыграв вничью с сербским «Партизаном». Не хватило просто опыта подобных встреч. Далее был отличный старт, после небольшого спада пришла первая в истории победа над «Зенитом», да еще на его поле. И вот теперь настала очередь первой крупной победы над ЦСКА.

«Сочи» за тур до экватора чемпионата стоит на втором месте вслед за командой Сергея Семака. Догнать южан по очкам еще может «Локомотив», если в воскресенье выиграет дерби у красно-белых. Но никого уже не должно удивлять, что команда Владимира Федотова стоит так высоко.

Самый недооцененный тренер российского футбола год за годом доказывает свою эффективность. Каждый год теряет лучшего нападающего и тут же находит ему достойную замену. Ушел в «Спартак» Александр Кокорин после хорошего отрезка за южан, куда был сослан «Зенитом» после выхода из тюрьмы - заиграл у Федотова Антон Заболотный. Убежал и он нынешним летом – в ЦСКА, как «Сочи» пригласил колумбийца Матео Касьерру. К 16-й минуте матча с армейцами легионер уже отметился дублем и голевой передачей, сделав результат для своей команды.

В восьми играх РПЛ у него уже 7 мячей и 3 передачи. Недурно, однако. Попади этот Касьерра куда-нибудь в «Краснодар», где сегодня после яркого старта начал деградировать соотечественник Матео Джон Кордоба, купленный за 20 млн евро, пошли бы разговоры из серии «да кого вы нам привезли». У Виктора Гончаренко в период работы в ЦСКА столько народу сдали в игровом уровне, что уже не удивляешься, когда видишь подобные вещи в его новой команде. Почему же у Федотова все растут?

Удивительно, что «Спартак» размышляет сегодня над приглашением Паоло Ваноли в качестве сменщика Руя Витории. Кто такой этот Ваноли, чтобы видеть в нем спасителя тонущего прославленного клуба? Чем так убедили Леонида Федуна люди в его окружении, что надо присмотреться к подобному варианту? Вероятно, лишь тем, что входил в штаб Антонио Конте в «Милане», «Челси» и сборной Италии.

Ну и что с того, что поработал рядом с талантливым специалистом? Сам то не отвечал за итоговый результат в шкуре главного. Где портфолио, позволяющее судить о нем, как о правильном выборе для «Спартака»? Нет ничего. Сидел рядом с успешным шефом.

Тут сразу вспоминается случай энхаэловского тренера Джоэля Кенневилля, который недавно был вынужден уйти из шедшей первой в лиге «Флориды» за сексуальные прегрешения своего ассистента времен работы в «Чикаго». Произошла история 11 лет назад, и Брэд Олдрич тоже был человеком из штаба успешного тренера, трижды приводившего «Блэкхокс» к победе в Кубке Стэнли. А теперь его фамилию вымарывают с чаши лорда.

Значение помощников в России преувеличивают не первый раз. Это хороший трюк агентов – подсунуть кандидатуру малоизвестного человека, упомянув рядом с фамилией какой-нибудь звезды. «Спартак» вообще на это падок. Массимо Каррера, взявший с красно-белыми единственное золото в эпоху Федуна, также ведь был ассистентом Дмитрия Аленичева. У него получилось, с тех пор на ассистентов в Тушине смотрят особым взглядом.

В итоге так и поступят. Предпочтут взять того же Ваноли или кого-то похожего, чем посмотреть на своих тренеров (на того же Федотова), которые, может, не скачут столь же красиво и энергично на бровке как Тедеско, не надувают щеки как Витория. Но делом доказывают, что могут побеждать в гостях «Зенит», раскрывать футболистов и не обращать внимания на кадровые проблемы, которых у «Сочи» уж точно не меньше, чем у московских команд.

Касьерра в итоге поучаствовал и в четвертом голе своей команды в ворота Игоря Акинфеева. Его статистика 2+2 на фоне 0+0 Заболотного и сидящего плотно на лавке в «Фиорентине» Кокорина, который скоро забудет, что такое игра в футбол – просто кричит о сути проблемы. А мы все сетуем, что не те у нас футболисты, не те селекционеры и менеджеры. Может, просто смотрим не туда, куда надо? И не на тех, кто того достоин?

Чемпионат России

14-й тур

«Сочи» (Сочи) – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0)

Голы: Юсупов, 3 – 1:0. Касьерра, 14 – 2:0. Касьерра, 16 – 3:0. Зайнутдинов, 57 – 3:1. Юрганов, 87 – 4:1.

«Сочи»: Н.Заболотный, Заика (Маммана, 90), Маргасов, Юрганов, Родригао, Терехов, Нобоа (Ангбан, 80), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 90), Юсупов (Барсов, 82), Касьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Щенников (Дзагоев, 46), Зайнутдинов, Обляков (Мухин, 46), Заболотный, Чалов (Ахметов, 46), Эджуке (Кучаев, 71).

Предупреждение: Заика (3).