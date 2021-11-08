Сергей Хусаинов: Сиденков испортил дерби, а Панин дважды пожалел «Зенит»

«Спартак» - «Локомотив» - 1:1

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург)

В этом матче мы отойдем от привычного формата, потому что надо рассматривать судейство Ивана Сиденкова вкупе. Он очень неплохо начал дерби. Было приятно видеть, что он четко разбирается в эпизодах, не спешит с принятием решений, четко восстанавливает справедливость. Но происходило это ровно до того, как он не показал вторую желтую карточку Марадишвили за очевидный фол на Зобнине. Вскоре он абсолютно по делу удалил Литвинова, и после этого уровень допуска и объективность по вынесению санкций сошла на нет.

Особенно заметно это было во втором тайме, когда Сиденков вынес три предупреждения железнодорожникам, а красно-белым – ни одного. Хотя, например, один только вышедший на замену Наиль Умяров наиграл на две желтые и должен был досрочно покинуть поле. Видимо, Сиденков посмотрел в перерыве второй эпизод с Марадишвили и боялся гнева спартаковцев, а в результате радикально вмешался в игру.

Сиденков своими действиями провоцировал игроков обеих команд. Вместо того, чтобы играть в футбол, они постоянно шли в борьбу и апеллировали к арбитру. Причем по делу. Соболев получил желтую после удаления Литвинова, указывая арбитру на «пропущенный» фол Марадишвили, а Едвай за разговоры был удален уже после финального свистка. Вот как нужно отсудить матч, чтобы недовольными остались обе стороны?

Практически в каждом игровом эпизоде он был в центре внимания. Это недоученность, несоответствие уровню играющих команд. Назначение молодого Сиденкова был риском со стороны судейского комитета, и он себя не оправдал. Он же не только себя представляет, но и руководителей. Увы, приходится признать, что Сиденков потерял управление игрой.

«Урал» - «Зенит» - 0:0

Судья: Панин (Дмитров)

43-я минута – фол Ракицкого на Кулакове. Если футболист руками хватает соперника, это всегда желтая карточка. А для зенитовца она была бы второй. Почему-то Панин удалить Ракицкого не решился.

51-я минута – удаление Клаудиньо за фол на Адамове. Бразилец редко идет в борьбу и не имеет необходимого опыта, поэтому по неосторожности и совершил это нарушение правил – подкат двумя ногами вперед, шипами в голень Адамову. Наверняка он не хотел, но по правилам это однозначное удаление.

67-я минута – падение Егорычева в штрафной. То же нарушение, что и у Ракицкого. Кандидат в сборную России Чистяков руками останавливал Егорычева в штрафной. Тот факт, что Бикфалви подхватил мяч и пробил по воротам, роли не играет. Панин должен был вернуться к эпизоду и назначить пенальти.

«Ростов» - «Рубин» - 5:1

Судья: Шадыханов (Москва)

53-я минута – падение Уремовича после контакта с Поярковым. Счет 2:1 в пользу «Ростова». Поярков в центре штрафной сзади бьет Уремовича по ногам, это пенальти. Если бы Шадыханов судил по правилам, матч мог завершиться совершенно иначе. Он оказал прямое влияние на результат, как и Панин в Екатеринбурге.

Вот и задаешься вопросами. На VAR сидел Кукуян. Почему он не помог Шадыханову? А кто возглавляет сейчас РПЛ и имеет огромное влияние на судей? А кто руководит «Ростовом»? И что у них общего? Только не произносите ответ вслух.

РАБОТА НА VAR ДВА ДНЯ ПОДРЯД – ПЛОХАЯ ИДЕЯ

Отдельно хочу обратить внимание вот на какой момент. Многих указанных выше проблем можно было бы избежать, если бы главнм арбитрам помогал VAR, но вот что интересно. Арбитры на VAR Алексей Амелин («Урал» - «Зенит»), Павел Кукуян («Ростов» - «Рубин») и Алексей Матюнин («Спартак» - «Локомотив») работали на протяжении двух дней подряд – в субботу и воскресенье. Еще раз – за день до этого они сидели у мониторов в других городах на других матчах РПЛ.

Очень показательно, что спорные игры состоялись как раз в воскресенье. Потому что арбитры психологически устают не меньше футболистов. Для них это тоже 90 минут давления, напряжения и концентрации. Семак сказал, что после Турина игроки не настроились в Екатеринбурге, а судьи не люди, что ли? Этот эксперимент надо прекращать.

Тем более, что квалификация наших судей на VAR и без того оставляет желать лучшего. В матче «Сочи» - ЦСКА (на VAR Виталий Мешков) они у монитора минуты три выискивали офсайд в эпизоде с голом Юрганова, хотя там и намека на него не было. И это за минуту до конца при счете 4:1. Беда…