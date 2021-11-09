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Хави разогнал штаб Кумана, обещает ставить высокий прессинг и лепить из молодежи новых звезд

Новый главный тренер «Барселоны» Хави провел первую тренировку с командой.
Хави разогнал штаб Кумана, обещает ставить высокий прессинг и лепить из молодежи новых звезд
09 ноября 2021 16:28
автор: Иван Сергеев
автор фото: Twitter FC Barcelona

41-летняя бывшая легенда клуба показал своим личным примером, как следует относиться к делу футболистам сине-гранатовых. Сам он прибыл на клубную базу в 8.30 утра по местному времени, аж за два с половиной часа до начала занятий. Игроки появились немногим позднее - в 9.00. Из основы были Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Мартин Брэйтуэйт, Педри, Фати, Нико Гонсалес, Серджи Роберто, Жерар Пике, Люк де Йонг, Рикард Пуч, Оскар Мингеса, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест и Нето.

Еще накануне Хави рассказал прессе о своих первых шагах. «В первый момент важно, чтобы мы ввели правила в команде. Затем мы говорим об уважении, взаимных отношениях и совместной работе. Если у нас нет этих ценностей, то нет и команды. После можем посмотреть на модели игры, как играем в защите и атакуем, но правила превыше всего», - подчеркнул тренер, который подписал в понедельник контракт с клубом до лета 2024 года.

Хави также отметил, что у клуба сейчас трудное время, как с экономической точки зрения, так и в игровом плане. «Но я попрошу игроков придерживаться высоких стандартов, потому что мы — «Барса», лучший клуб в мире. Речь идет не о дисциплине, а о порядке», — добавил Хави, а во вторник обо всем этом сообщил игрокам.

Еще Хави намерен серьезно перестроить работу по медицинской части и чаще проводить время в совместных занятиях. Речь не только о тренировках на поле, но и занятиях в помещениях. Не обошел стороной знаменитый каталонец разговоров о своей философии игры. Хотя с этим как раз все было ясно. Владение мячом, позиционная игра и высокий прессинг – иной «Барселону» после прихода человека, выигравшего с клубом четыре Лиги чемпионов и восемь чемпионатов Испании никто даже не представляет.

Первый матч под руководством нового наставника «Барсу» ждет 20 ноября – на «Камп Ноу» против «Эспаньола». Сейчас соперники идут вровень – по 17 очков, хотя у сине-гранатовых игра в запасе. Однако девятое место не может устроить не только руководство клуба, но и болельщиков. В этом сезоне посещаемость домашних матчей клуба оставляет жалеть лучшего. Для «Барселоны», испытывающей серьезные проблемы с деньгами, такое положение дел неприемлемо. Хави со своим авторитетом и любовью к нему каталонцев эту статистику должен поправить.

Среди первых шагов тренера было расставание почти со всем штабом своего предшественника. От команды Роналда Кумана остались рожки да ножки. По сведениям испанской Marca, из катарского «Аль-Садда» Хави забрал с собой в Каталонию брата Оскара, ассистента Серхио Алегри, тренера по фитнесу Ивана Торреса. Дэвид Пратс будет возглавлять аналитический отдел, а Карлос Ногера станет главным физиотерапевтом.

Хави неслучайно сказал на первой встрече с командой о новшествах с медобеспечением и физподготовке. В команде полно травм, особенно участились проблемы с мышечными повреждениями. «Барса» во вторник вынуждена была вызывать на подмогу игроков из второй команды в силу того, что лазарет клуба полон. В нем такие имена как Дест, Эрик Гарсия, Гонсалес, Пике, Педри, Сержи Роберто, Фати, Усман Дембеле, Брэйтуэйт и Агуэро, у которого выявили проблемы с сердцем. Настоящая катастрофа.

В этом плане Хави не позавидуешь. Состав амбициозного клуба явно требует усиления. Варианты для этого у тренера имеются, но далеко не все в этом вопросе зависит от него самого. Вероятно, «Барсе» придется расстаться с кем-то из дорогостоящих футболистов, которые не оправдали возложенных на них надежд. На ум приходит Филиппе Коутинью, хотя наверняка покинет клуб не только он.

Поль Погба, который хочет уйти из «МЮ», был бы желательным приобретением для Хави, чего тренер и не скрывает. Однако француз вроде бы склоняется к возвращению в «Юве». В любом случае до зимнего перерыва придется обходится теми кадрами, что есть под рукой. Надежда, конечно, на молодежь. Педри, Гави и Фати растут прямо на глазах, хотя опыта и просто мужского характера у юных талантов пока нет.

Хави призван раскрыть в них будущих звезд. Вот только времени на обкатку нет. Нужно срочно выправлять положение в Примере, чтобы не остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. В этом же розыгрыше главного еврокубка у «Барселоны» также не все хорошо. Промежуточное третье место в своем квартете и предстоящие встречи с «Бенфикой» и «Баварией». Интересно будет посмотреть, как с таким испытанием справится новый тренер. Сдюжит ли?

источник: «Советский спорт»
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