ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стыки - наш приговор. Почему на ЧМ-2022 Россия вряд ли пробьется со второго места

Сборной России предстоят два решающих отборочных матча ЧМ-2022 – 11 ноября с Кипром в Санкт-Петербурге и 14-го с Хорватией в Сплите.
Стыки - наш приговор. Почему на ЧМ-2022 Россия вряд ли пробьется со второго места
10 ноября 2021 09:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

СТЫКИ – МИНИ ПЛЕЙ-ОФФ

Итак, наша команда возглавляет группу Н. Многие болельщики уже перебирают варианты, как нам поехать в Катар.

Вариантов всего два – первое место дает нам прямую путевку, второе – возможность пробиться на ЧМ через стыковые матчи. Про первый вариант поговорим перед игрой с Хорватией, пока еще нужно обыгрывать Кипр, а вот почему второй вариант для сборной России утопия, расскажем сейчас. Важно развеять иллюзии, чтоб потом не было мучительно больно.

Но для начала - о системе стыковых матчей. Классической системы – матч дома, матч в гостях - больше нет. Победитель в парах будет определен в одном матче.

В стыковой турнир попадут 10 команд, занявших вторые места в группе, плюс две сборные из Лиги наций. Это будут шесть полуфиналов. Затем три финала, победители которых и поедут в Катар.

Преимущество своего поля в полуфиналах получат шесть лучших команд, занявших вторые места в группах. В финалах место проведения встреч определит жребий. Это такой мини плей-офф. Стыковые игры пройдут 24 и 29 марта 2022 года.

РАЗВЕ МЫ СИЛЬНЕЕ ИСПАНИИ, ШВЕЦИИ ИЛИ ШВЕЙЦАРИИ?

Кто же может достаться сборной России в стыках?

Среди возможных соперников — Сербия или Португалия. Сербы в группе А пока на очко впереди, но у португальцев игра с запасе – в Дублине с Ирландией, а в последнем туре Португалия как раз принимает Сербию. Поэтому с большой долей вероятности можно считать, в группе А вторыми станут сербы.

А вот в группе В положение очень интересное: шведы на 2 очка опережают испанцев. В последнем туре Испания принимает Швецию, но перед этим шведы сыграют в Тбилиси с Грузией, а испанцы на выезде с греками. Победа шведов в этом туре более вероятна, чем победа испанцев в Греции. И потом, испанцам еще нужно будет обязательно обыгрывать шведов дома, что выглядит непростой задачей для любой сборной. Мы исходим из того, что Швеция в Тбилиси точно не проиграет.

В группе С Италия и Швейцария идут вровень. Итальянцы принимают конкурентов дома. Зато швейцарцы в последнем туре принимают весьма средненькую Болгарию, а Италия играет в Белфасте с Северной Ирландией.

Идем дальше: Чехия или Уэльс, Норвегия, Украина (с ней нас точно разведут), Польша, Шотландия.

Вся надежда на группу J – там Германия уже в Катаре, а за вторую путевку ожесточенно борются Румыния, Армения и Северная Македония. Но румыны опережают на очко и македонцев, и армян.

Если Румыния обыграет в Бухаресте Исландию, второе место ей почти гарантированно. В последнем туре румыны играют в гостях с Лихтенштейном. Поэтому считаем, в этой группе на втором месте будет Румыния.

С большой долей вероятности Россия первый матч проведет дома. А теперь посмотрите, кого из этого списка нынешняя сборная России способна обыграть?

Разве что Румынию, хотя и это будет сделать трудно даже при наличии своего поля. Но ведь румыны могут и не достаться. С оговорками – Шотландию. Но шотландцы сейчас не те, которых мы побеждали два года назад.

Берем самый оптимистичный сценарий: при своих болельщиках, почти наверняка без Дзюбы, мы каким-то чудом проходим во второй раунд.

Нас ждет решающий матч за путевку, а хозяина поля определит жребий. В свете игры нашей сборной в осенней кампании возникает вопрос: способны ли мы обыграть Польшу, Норвегию, Сербию или Швецию с Испанией, а Швейцарию с Италией? Не смешите бутсы Инсинье.

Конечно, мы все оптимисты, верим в лучшее, но давайте будем реалистами – только чудо позволит сборной России пробиться в Катар через стыки.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кроссовер McLaren имеет все шансы увидеть свет в обозримом будущемНовый Nissan GT-R R36 покажут уже в 2022 году. Новинка получит гибридную составляющую"Айлендерс" проиграли "Миннесоте", несмотря на 34 сэйва ВарламоваСкончалась 21-летняя российская волейболистка: подробностиСтаршая дочь лучшего хоккеиста в истории - редкая красотка!"Послал на три буквы": вскрылась правда о Карпине и Дзюбе
Наместников разбушевался! Готов еще один центрфорвард для сборной России на Олимпиаде? (видео)
Две шайбы Владислава Наместникова принесли «Детройту» победу над «Эдмонтоном» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
Давай, Леша, доказывай! Матчи за сборную — шанс Миранчука «сбежать» из «Аталанты»
Все больше новостей приходит из Италии по поводу вероятного ухода Алексея Миранчука из Аталанты» в другой итальянский клуб серии А. А на носу матчи против Кипра и Хорватии, в которых сборная России может добыть путевку на ЧМ-2022.
Как попасть на чемпионат мира в Катар: видеопамятка для России, Украины и других европейских сборных
Полный расклад на заключительные туры в европейских отборочных групп ЧМ-2022 - в нашем видео.
Возможен ли чисто российский финал Гран-при без Трусовой? Конечно, да! Все зависит от Косторной и Усачевой
В серии Гран-при прошла половина отборочных этапов – три из шести. Сколько российских фигуристов мы увидим в декабрьском финале?
Федя и враг его Дэйна. История войны Емельяненко с UFC
Дэйна Уайт опять наехал на Федора Емельяненко. «Парню 45, а он все еще дерется. Понимаю, как он зол», - сказал президент UFC. «Плеймейкер» вспоминает историю противостояния русского бойца с главным ММА-промоушеном.
Надо удержать первое место: стыки для сборной России — гиблое дело. Расклады перед матчами с Кипром и Хорватией
Сборная России, безусловно, сделала большое дело, заранее гарантировав себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Однако лучше бы их все-таки избежать - и попасть в Катар напрямую, то есть, не дать обойти себя в группе хорватам. Ведь в стыках можно нарваться на Португалию, Испанию или Италию...
Мистер Халл, подвиньтесь, плиз! Как Овечкин забил 741-й гол и снова переписал историю (видео)
Заброшенная шайба и две голевые передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, а в списке лучших снайперов сезона капитан «столичных» вышел на чистое первое место.
Загадочная Лика. Та самая девушка капитана NaVi, которая ответила ему «да», как только он с товарищами выиграл миллион долларов
Представляем девушку дня - будущую жену Кирилла BoombI4 Михайлова, капитана киберспортивной команды Natus Vincere, которая 7 ноября 2021 года стала победителем PGL Major по CS:GO в Стокгольме.
Футбольная империя зла, «клоун» для «Спартака» и ностальгия Березуцкого в обзоре мемов
Главные события футбольных выходных в картинках.
Знарок на связи с Жамновым, Браташ дает шанс Мичкову, Буре оценил дела Кузнецова и Ничушкина
11 ноября российская сборная матчем с финнами стартует на Кубке Карьяла, а пока тренеры, консультанты и люди из штаба национальной команды и офиса ФХР ответили на самые актуальные вопросы касательно предстоящего турнира и Олимпиады в Пекине.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика