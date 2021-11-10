Стыки - наш приговор. Почему на ЧМ-2022 Россия вряд ли пробьется со второго места

СТЫКИ – МИНИ ПЛЕЙ-ОФФ

Итак, наша команда возглавляет группу Н. Многие болельщики уже перебирают варианты, как нам поехать в Катар.

Вариантов всего два – первое место дает нам прямую путевку, второе – возможность пробиться на ЧМ через стыковые матчи. Про первый вариант поговорим перед игрой с Хорватией, пока еще нужно обыгрывать Кипр, а вот почему второй вариант для сборной России утопия, расскажем сейчас. Важно развеять иллюзии, чтоб потом не было мучительно больно.

Но для начала - о системе стыковых матчей. Классической системы – матч дома, матч в гостях - больше нет. Победитель в парах будет определен в одном матче.

В стыковой турнир попадут 10 команд, занявших вторые места в группе, плюс две сборные из Лиги наций. Это будут шесть полуфиналов. Затем три финала, победители которых и поедут в Катар.

Преимущество своего поля в полуфиналах получат шесть лучших команд, занявших вторые места в группах. В финалах место проведения встреч определит жребий. Это такой мини плей-офф. Стыковые игры пройдут 24 и 29 марта 2022 года.

РАЗВЕ МЫ СИЛЬНЕЕ ИСПАНИИ, ШВЕЦИИ ИЛИ ШВЕЙЦАРИИ?

Кто же может достаться сборной России в стыках?

Среди возможных соперников — Сербия или Португалия. Сербы в группе А пока на очко впереди, но у португальцев игра с запасе – в Дублине с Ирландией, а в последнем туре Португалия как раз принимает Сербию. Поэтому с большой долей вероятности можно считать, в группе А вторыми станут сербы.

А вот в группе В положение очень интересное: шведы на 2 очка опережают испанцев. В последнем туре Испания принимает Швецию, но перед этим шведы сыграют в Тбилиси с Грузией, а испанцы на выезде с греками. Победа шведов в этом туре более вероятна, чем победа испанцев в Греции. И потом, испанцам еще нужно будет обязательно обыгрывать шведов дома, что выглядит непростой задачей для любой сборной. Мы исходим из того, что Швеция в Тбилиси точно не проиграет.

В группе С Италия и Швейцария идут вровень. Итальянцы принимают конкурентов дома. Зато швейцарцы в последнем туре принимают весьма средненькую Болгарию, а Италия играет в Белфасте с Северной Ирландией.

Идем дальше: Чехия или Уэльс, Норвегия, Украина (с ней нас точно разведут), Польша, Шотландия.

Вся надежда на группу J – там Германия уже в Катаре, а за вторую путевку ожесточенно борются Румыния, Армения и Северная Македония. Но румыны опережают на очко и македонцев, и армян.

Если Румыния обыграет в Бухаресте Исландию, второе место ей почти гарантированно. В последнем туре румыны играют в гостях с Лихтенштейном. Поэтому считаем, в этой группе на втором месте будет Румыния.

С большой долей вероятности Россия первый матч проведет дома. А теперь посмотрите, кого из этого списка нынешняя сборная России способна обыграть?

Разве что Румынию, хотя и это будет сделать трудно даже при наличии своего поля. Но ведь румыны могут и не достаться. С оговорками – Шотландию. Но шотландцы сейчас не те, которых мы побеждали два года назад.

Берем самый оптимистичный сценарий: при своих болельщиках, почти наверняка без Дзюбы, мы каким-то чудом проходим во второй раунд.

Нас ждет решающий матч за путевку, а хозяина поля определит жребий. В свете игры нашей сборной в осенней кампании возникает вопрос: способны ли мы обыграть Польшу, Норвегию, Сербию или Швецию с Испанией, а Швейцарию с Италией? Не смешите бутсы Инсинье.

Конечно, мы все оптимисты, верим в лучшее, но давайте будем реалистами – только чудо позволит сборной России пробиться в Катар через стыки.