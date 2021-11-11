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Потопит ли сборную России «непотопляемый» голландец?

Данни Маккели, 38-летний полицейский из Роттердама, назначен главным судьей на матч Хорватия - Россия. Ассистировать 14 ноября арбитру будут соотечественники Хессел Стегстра и Ян де Фрис, на VAR - Пол ван Букел.
Потопит ли сборную России «непотопляемый» голландец?
11 ноября 2021 20:36
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: Marca

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ РОТТЕРДАМА

Фамилию Маккели за последние месяцы склоняют часто. Одни восхищаются последовательностью и въедливостью голландского арбитра. Мол, от его цепкого взгляда не скроется даже малейшая ошибка. И ВАРу, скорее, нужен он, Данни, чем наоборот. Другие считают, что интересы Маккели явно кто-то лоббирует, поскольку ошибки он допускает. И пускай нидерландский арбитр умеет делать это с правильным лицом, но если судишь чисто, то не попадаешь регулярно на разборы своих решений. Однако пока все эти разбирательства заканчиваются абсолютной поддержкой действий голландского судьи со стороны главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Кредит доверия там приличный. Из чего он образовался, история умалчивает. Но после свежего креативного судейства Маккели в матче «Ливерпуль» - «Атлетико», когда голландец, не задумываясь, удалил футболиста «матрасников» Фелипе через 20 секунд после фола, не утруждая себя подсказкой от видеопомощников, очень хотелось бы понять секрет непотопляемости полицейского из Роттердама.

ПЛАКАЛИ ВСЕ

А ведь Данни Маккели судит «серьезные» игры только с 2020 года, но тем не менее он успел к чемпионату Европы обзавестись статусом «оскандалившегося арбитра». Одна история в матче Сербия - Португалия отборочного раунда ЧМ-2022 чего стоит! Тогда своим решением голландец довел Криштиану Роналду до срыва - срыва капитанской повязки и бегства в подтрибунное помещение. Также хочется упомянуть и сборную Италии, пострадавшую от компетенции бригады Маккели. А про сборную Дании и говорить не стоит. На чемпионате Европы эта команда буквально влюбила в себя всех футбольных болельщиков. И как тут могло обойтись без скандального нидерландского судьи? Ни один мускул не дрогнул на лице голландца, когда он назначал пенальти на 102-й минуте матча Англия – Дания в ворота последних. И пусть его решение вызвало мировой скандал, пусть потом многие газеты писали, что главная составляющая победы сборной Англии - это Данни Макккели, карьера нидерландского арбитра продолжается.

БЕЗ ПЕНАЛЬТИ, ПОЖАЛУЙСТА

Хорошо ли будет сборной России от голландского судейства или плохо - вопрос пока открытый. Но позитива добавляет наша, написанная уже история соприкосновения с Маккели. Как мы помним, неожиданное назначение бригады голландца на матч Финляндия - Россия принесло нам победу. Полицейский из Роттердама удачно для нас «не заметил» фол Баринова, за который Дмитрий мог влететь на вторую желтую. Так что есть надежда, что не придется нам играть вдесятером, как многие сейчас нагнетают. Главное - не напрашиваться на пенальти. И не реагировать на фирменную судейскую фишку Маккели - доставать сразу две карточки, чтобы потом медленно отделять красную от желтой. Голландец явно хочет войти в историю и знает, как правильно раздражать футболистов, да и тренерский штаб впридачу. Главное - все делать красиво, как в свое время Пьерлуиджи Коллина. Правда, итальянец не боялся признавать свои ошибки.

источник: «Советский спорт»
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