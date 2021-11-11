Карпин уже переплюнул Хиддинка и Черчесова. Россия раздавила Кипр и сохранила первое место

ПЯТЬ ПОБЕД КАРПИНА

О турнирном положении команд в нашей группе лишний раз говорить нет необходимости. Матч против Кипра был лишь шагом на пути к чемпионату мира в Катаре, а главное российскую сборную ждет в Хорватии. Куда менее значимо, но более интересно, что благодаря победе в этом матче Валерий Карпин стал первым тренером в истории сборной, кому удалось одержать пять побед в шести первых играх. Такое не удавалось ни Олегу Романцеву, ни Гусу Хиддинку, ни Станиславу Черчесову.

Одной из интриг перед стартовым свистком был выбор Карпина. Сразу семь игроков висели на желтых карточках, и пятерых из них он решился выставить в основе, оставив в запасе только Дмитрия Баринова и Федора Кудряшова. Тройку полузащитников составили Даниил Фомин (чуть ближе к своим воротам), Александр Головин (на сей раз он надел капитанскую повязку) и Александр Ерохин, а за созидание в непосредственной близости от чужой штрафной отвечали Андрей Мостовой, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Отметим также, что на скамейке остались Георгий Джикия (он не тренировался во вторник из-за повреждения) и Вячеслав Караваев. Первого заменил Максим Осипенко, а второго – одноклубник Алексей Сутормин. Зенитовец и сыграл ключевую роль в голевом эпизоде на первых минутах. Меж тем, сложно не обратить внимание на то, что при Черчесове такую линию обороны представить было невозможно (слева ведь играл Сергей Терехов).

СВЯЗКА СМОЛОВ – ЕРОХИН ГРОЗА КИПРА

Сборная Кипра очевидно ниже нашей команды классом, но является очень крепкой и дисциплинированной. Было понятно, что гостей устроит ничья, и они будут согласны обороняться низким блоком. Поэтому быстрый гол был необходим.

Его на 4-й минуте сотворил квартет Миранчук – Сутормин – Смолов – Ерохин. Первый вытянул на себя крайнего защитника и покатил на свободную зону зенитовцу, тот прострелил на дальнюю штангу, а форвард «Локо» выкатил на пустые ворота. Забавно, что в первой игре с киприотами те же Смолов и Ерохин организовали быстрый гол на 6-й минуте. Такой вот дуэт специалистов по островитянам, развязывающий россиянам руки в самом начале встреч.

Интересно, как Карпин решил взламывать оборонительные редуты соперника. Он придумал две интересные роли для зенитовцев Мостового и Ерохина. Первый, формально действуя на левом краю атаки, играл широко по всему фронту атаки, периодически смещаясь на фланг Миранчука, а автор первого гола регулярно выдергивался на позицию второго нападающего. Так было не только в эпизоде с голом, но и пытался еще несколько раз. Вот только мяч держался у нашей команды очень плохо, поэтому позиционных атак, в ходе которых он мог бы забежать в штрафную, было мало.

Тем не менее, впечатление от первого тайма оказалось смазанным. Россияне почему-то вместо организации позиционных атак часто пытались передачами за спины защитникам сразу доставлять мяч в финальную треть, что приводило к регулярным потерям. Тревожно было и за опорную зону, в которой киприоты разогнали несколько перспективных контратак. Благо, уровень игроков у них заметно низкий.

🇷🇺 Ничего себе запасные у Карпина. Кого бы выпустил?



📸 инстаграм Тихонова pic.twitter.com/yo86GsXMqn — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 11, 2021

ЗЕНИТОВЦЫ СНОВА ЗАБИВАЮТ НА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ»

Миранчук настолько слабо провел первые 45 минут, что в перерыве стоило ожидать его замены, но Карпин проявил терпение и оказался прав. Вскоре после возобновления игры полузащитник здорово сыграл на одной линии защитниками, дождался мяча, обыграл оппонента, убежал к воротам и покатил на пустые ворота Смолову. Железнодорожник настолько уверен в себе, что рискнул на замахе уложить вратаря и покатить в пустые. После этого киприоты развалились.

Всего спустя минуту (!) после гола Смолова отличился Мостовой. Зенитовец получил мяч на углу штрафной, обыграл двоих защитников (признаем, не без доли везения) и с близкого расстояния уложил мяч в угол.

С этого момента стало ясно, что три очка сборная России не уступит. Киприоты окончательно сдались. Моменты у ворот гостей посыпались чуть ли не каждую минуту. Забить в нашей команде могли едва ли не все, а счет на табло вписал Сутормин (добил в сетку после отскока мяча от перекладины). Так три гола в течение семи минут решили исход встречи. А еще нельзя не признать, что Карпин верно рассудил, когда выпустил в Петербурге игроков «Зенита».

БЕЗ КАДРОВЫХ ПОТЕРЬ

Нельзя не порадоваться столь крупной и уверенной по счету игре, тем не менее до второго гола за сборную было очень тревожно. В первом тайме киприоты создали пару голевых моментов, а в начале второго провели несколько острых атак. Контроля в центре поля не было, что и понятно. Только Даниил Фомин имеет опыт качественной игры в отборе, а Головин и Ерохин почти не играли в последнее время, поэтому им сложно было творить. Брака в передачах у нашей команды было много, и хорошо, что все закончилось так.

В концовке отличился даже Антон Заболотный, а точку поставил оформивший дубль Ерохин. Видимо, лучший игрок матча.

Когда результат стал понятен, в футболке сборной дебютировал ростовчанин Данил Глебов. А еще россияне обошлись без желтых карточек, так что игру в Сплите никто не пропустит. Значит, в воскресенье нас ждет матч года!

ЧМ-2022

Отборочный раунд

9-й тур

Россия – Кипр – 6:0 (1:0)

Голы: Ерохин, 4 – 1:0. Смолов, 55 – 2:0. Мостовой, 56 – 3:0. Сутормин, 62 – 4:0. Заболотный, 81 – 5:0. Ерохин, 87 – 6:0.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Терехов, Фомин (Глебов, 67), Ерохин, Головин (Зобнин, 57), Ал. Миранчук, Мостовой (Ионов, 71), Смолов (Заболотный, 57).

Кипр: Деметриу, Каро, Сотириу, Лайфис, Псалтис (Деметриу, 46), Артиматас, Кастанос (Антониадес, 83), Иоанну, Ционис (Мамас, 68), Папулис (Шполярич, 84), Сотириу (Какулис, 74).

Предупреждения:

Судья: Стефански (Польша).