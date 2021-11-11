Данил Глебов: В перерыве Карпин маленько напихал, мы вышли и забили второй-третий

- Расскажите про свой дебют. Какие у вас впечатления?

- Понятно, что я волновался немного, нервничал поначалу. Была маленькая неуверенность. Но две передачи сделал точно и вошел в игру. Чувствовал себя великолепно. Эмоции - топ.

- Насколько сложно было играть против нападения Кипра?

- Сильно в обороне мы не играли. Когда я вышел - мы играли вперед. Два момента было в защите, а так с мячом все время играли.

- У вас была непростая прошлая неделя. После дня рождения было много критики. Как вы на все это реагировали?

- Думаю, по результатам видно: 5:1 с «Рубином», 6:0 с Кипром. Хорошо отметили, здорово провели время, все великолепно.

- Расскажите про эпизод, когда вам в нос попали. Насколько серьезно?

- Получилось так, что пошел в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос.

- Почему два тайма получились такими разными? В первом — забили быстрый мяч, и команда успокоилась, а во втором после гола побежали забивать следующий, и градус напряжения не падал практически весь тайм?

- Первый забили, расслабились, вальяжно начали играть, неправильно. В перерыве Карпин маленько напихал, мы вышли, забили второй-третий. И уже не сбавляли обороты.

- Рассчитываете сыграть с Хорватией? Что можете сказать об этой команде?

- Насчет того, рассчитываю ли я - вопрос к тренеру. Там хорошая команда и хорошие исполнители. А в игре уже просмотрим.

- Вы сказали, что Карпин напихал в перерыве. Что именно было?

- Меня в раздевалке не было, поэтому не могу раскрыть подробности.