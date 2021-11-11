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Данил Глебов: В перерыве Карпин маленько напихал, мы вышли и забили второй-третий

Полузащитник сборной России Данил Глебов после победы над Кипром (6:0) в отборочном матче чемпионата мира-2022 поделился впечатлениями от дебюта за сборную, а также рассказал про эпизод, когда киприот попал ему бутсой в нос.
Данил Глебов: В перерыве Карпин маленько напихал, мы вышли и забили второй-третий
11 ноября 2021 23:28
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Расскажите про свой дебют. Какие у вас впечатления?
- Понятно, что я волновался немного, нервничал поначалу. Была маленькая неуверенность. Но две передачи сделал точно и вошел в игру. Чувствовал себя великолепно. Эмоции - топ.

- Насколько сложно было играть против нападения Кипра?
- Сильно в обороне мы не играли. Когда я вышел - мы играли вперед. Два момента было в защите, а так с мячом все время играли.

- У вас была непростая прошлая неделя. После дня рождения было много критики. Как вы на все это реагировали?
- Думаю, по результатам видно: 5:1 с «Рубином», 6:0 с Кипром. Хорошо отметили, здорово провели время, все великолепно.

- Расскажите про эпизод, когда вам в нос попали. Насколько серьезно?
- Получилось так, что пошел в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос.

- Почему два тайма получились такими разными? В первом — забили быстрый мяч, и команда успокоилась, а во втором после гола побежали забивать следующий, и градус напряжения не падал практически весь тайм?
- Первый забили, расслабились, вальяжно начали играть, неправильно. В перерыве Карпин маленько напихал, мы вышли, забили второй-третий. И уже не сбавляли обороты.

- Рассчитываете сыграть с Хорватией? Что можете сказать об этой команде?
- Насчет того, рассчитываю ли я - вопрос к тренеру. Там хорошая команда и хорошие исполнители. А в игре уже просмотрим.

- Вы сказали, что Карпин напихал в перерыве. Что именно было?
- Меня в раздевалке не было, поэтому не могу раскрыть подробности.

источник: «Советский спорт»
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