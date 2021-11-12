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Россия и Хорватия громят аутсайдеров, Германия при Флике – 27:1, шведы провалились в Грузии

Вчера состоялись 10 матчей отбора на ЧМ-2022 в европейских группах.
Россия и Хорватия громят аутсайдеров, Германия при Флике – 27:1, шведы провалились в Грузии
12 ноября 2021 08:37
автор: Иван Сергеев
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

В СПЛИТЕ РОССИИ ДОСТАТОЧНО НЕ ПРОИГРАТЬ

После вчерашних матчей отбора на ЧМ-2022 Россия и Хорватия остались на своих местах: команда Валерия Карпина перед решающим матчем в Сплите продолжает лидировать в группе H - 22 очка, на два опережая вице-чемпионов мира. Россияне в Санкт-Петербурге учинили разгром Кипру – 6:0, забив пять мячей во втором тайме. В первом игра хозяев вызывала вопросы. После быстрого гола Ерохина наша сборная сбавила обороты, позволяла сопернику атаковать и даже создавать реальные голевые моменты, как было на исходе тайма.

После отдыха все стало на свои места. Фаворит легко довел счет до крупного после голов Смолова и Мостового, затем отличился Сутормин, а под занавес встречи - вышедший на замену Заболотный и снова Ерохин. Отметим, что не играл в Питере ведущий защитник Джикия, полный матч провели Миранчук, Осипенко, Терехов, Сутормин, Ерохин и голкипер Сафонов. Очередной новый капитан команды Головин уступил на 57-й минуте место Зобнину.

После матча Карпин отметил, что поле на «Газпром-Арене» просто безобразное. Это было видно невооруженным глазом.

Наш главный соперник сборная Хорватия через час после окончания питерского матча начала свой поединок на Мальте, где также не встретила серьезного сопротивления. Уже в первом тайме счет вырос до разгромного – 4:1 в пользу команды Златко Далича, причем автором гола мальтийцев стал хорватский полузащитник Брозович, отправивший мяч в свои ворота.

После перерыва избиение аутсайдера продолжилось. В итоге 7:1. Первое место в группе будет разыграно 14 ноября в Сплите, где Хорватию и Россию рассудит известный своим неоднозначным судейством голландский арбитр Данни Маккели, полицейский из Роттердама. Нас устраивает ничья.

В нашей группе также состоялся еще один матч. Словакия и Словения сыграли вничью – 2:2. Обе сборные набрали по 11 очков.

С ИБРАГИМОВИЧЕМ У ШВЕДОВ ПРОБЛЕМЫ

Возвращение в сборную Швеции Златана Ибрагимовича, похоже, не лучшим образом влияет на игру скандинавов. Лидер группы В неожиданно проиграл важнейший матч отбора в Грузии – 0:2 и поставил себя в тяжелейшее положение после победы сборной Испании в Греции – 1:0 (Сарабия с пенальти). Северяне остались с 15 очками и потеряли первую строчку в таблице. Команда Луиса Энрике 14 ноября принимает шведов у себя и пока впереди на очко. То есть Испанию устраивает ничья. Что до матча в Батуми, то два гола хозяев забил полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия - и оба во втором тайме.

Германия, досрочно ставшая победителем группы J, забила девять безответных мячей скромному карлику – Лихтенштейну, который к тому же с 9-й минуты играл в меньшинстве после удаления Хофера. Гюндоган реализовал пенальти, следом был автогол Кауфмана, а затем Сане и Ройс довели счет до 4:0 уже к середине первого тайма. Вскоре после перерыва Сане оформил дубль, после чего играла потеряла интерес. Мюллер сделал счет теннисным, Баку в концовке изменил его на 7:0, Мюллер снова забил, а завершился вечер кошмаров для гостей еще одним автоголом.

Германия после назначение на пост главного тренера экс-наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика выиграла все шесть матчей с общим счетом 27:1.

На второе место после крупной победы в гостях над Арменией – 5:0 вышла в этой группе Северная Македония (15 очков), опередив Румынию (14), которая не смогла на своем поле переиграть Исландию (0:0). В последнем туре македонцы дома примут исландцев, потерявших шансы на второе место, а румыны отправятся в Лихтенштейн.

РОНАЛДУ НЕ ЗАБИЛ В ИРЛАНДИИ, НО ИДЕТ С ПОРТУГАЛИЕЙ В ЛИДЕРАХ

В группе А Португалия потеряла очки в Ирландии, сыграв нулевую ничью. Тем не менее Криштиану Роналду и компания идут на первом месте, имея по 17 очков с сербами. Португальцы опережают соперника по разнице мячей, в последнем поединке дома они примут как раз сборную Сербию и могут играть вничью.

Гости были явными фаворитами матча, но встретили серьезное сопротивление. В итоге потеряли из-за удаления защитника Пепе. Ветеран теперь не поможет в решающем матче 14 ноября.

На третьем месте в этой группе из пяти сборных неожиданно идет Люксембург. Вчера эта команда сенсационно выиграла на выезде у Азербайджана – 3:1 и набрала уже 9 очков. В заключительном матче Люксембург играет дома с Ирландией.

источник: «Советский спорт»
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