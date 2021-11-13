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В Валеру – верим! Россия едет в Хорватию на решающий матч не в ранге фаворита. Но это даже хорошо

14 ноября в Сплите сборная Хорватии примет в заключительном матче отборочного турнира российскую команду (17:00 мск).
В Валеру – верим! Россия едет в Хорватию на решающий матч не в ранге фаворита. Но это даже хорошо
13 ноября 2021 12:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Как и предполагалось, лидерам отборочной группы H – России и Хорватии предстоит определять обладателя прямой путевки на ЧМ-2022 в последнем туре – 14 ноября в Сплите.

Наша команда в четверг разгромила дома Кипр – 6:0, а вице-чемпионы мира с той же разницей легко переиграли на выезде Мальту – 7:1. Предстоящих соперников по-прежнему разделяет в таблице два очка – 22 против 20 в пользу россиян, а это значит, что команду Валерия Карпина устраивает ничья.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

О недопустимости настроя на ничью сегодня в один голос твердят все: болельщики, многочисленные эксперты и сам главный тренер. История доказывает, что наши футболисты при таких раскладах слишком часть терпели фиаско. Однако на победу гостей в Сплите большие коэффициенты у букмекеров – от 5,6 и больше. Это говорит, что в сборную России не особо-то верят.

Ничья выглядит более реальной, но все же фаворит в этой встрече явный. Увы, но это не наши футболисты, а хорваты. На своем поле они получат горячую поддержку трибун, в Сплите болельщики умеют оказать давление на приезжую команду.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

«Шашечные» очень мощно провели игру на Мальте. Уже к перерыву сняли все вопросы о результате, выигрывая 4:1. Единственный мяч пропустили после автогола Брозовича, но настрой сборной Златко Далича был очень хорош. В отличие от России, которая промучилась с киприотами до перерыва и едва не позволила сравнять счет сопернику в концовке первого тайма.

После перерыва на поле у нас была другая команда, но вызывают вопросы постоянные игровые перепады при Карпине. Правда, сильно критиковать нашего тренера в общем-то не за что. Так, как он, никто не начинал в национальной команде.

В шести матчах одержано 5 побед. Скажи кто, что так будет, после его назначения в августе – подняли бы на смех. Ряд старожилов сборной тогда распрощались с командой. Без Фернандеса, Жиркова, а теперь и Дзюбы, казалось, не видать нам даже второго места.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Теперь же не станет чудом прямой выход на ЧМ. Россияне подошли к главному матчу отбора в хорошем тонусе и без серьезных потерь в составе. Разве что отсутствие зенитовского хавбека Кузяева расстраивает. В предыдущих матчах за национальную команду в октябре Далер был одним из лучших.

Зато в строю наши легионеры Головин и Миранчук. Последнему Карпин в Питере дал отыграть полный матч. Вероятно, Алексей начнет встречу с хорватами на скамейке. Будь иначе, наверняка тренер поберег бы его, как сделал это в отношении других лидеров, заменив сразу после четвертого мяча.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Радует, что избежали с Кипром предупреждений. На карточках висели сразу восемь футболистов. По этой причине не стал рисковать Валерий Георгиевич с Дмитрием Бариновым. Опорник «Локомотива» незаменимый игрок для нынешней сборной. В Сплите он выйдет с первых минут, в этом можно не сомневаться. Как и спартаковец Георгий Джикия, который матч с Кипром смотрел с трибуны.

Хорваты в унисон твердят о своем непременном триумфе. Тренер и игроки уверены в победе над российской сборной. По составу они действительно сильнее, большинство футболистов во главе с многолетним лидером Лукой Модричем из мадридского «Реала» представляют ведущие европейские клубы. В такой ситуации шанс Карпина и компании в максимальном настрое, запредельной самоотдаче и, конечно, в удаче. Пока она идет с нашим тренером бок о бок.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

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источник: «Советский спорт»
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