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Валерий Карпин: Мы знаем, как будет играть Хорватия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного раунда чемпионата мира-2022 отметил, что в команде есть напряжение.
Валерий Карпин: Мы знаем, как будет играть Хорватия
13 ноября 2021 23:23
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- У вас в карьере было много важных матчей. Можете ли сравнить предвкушение от завтрашней игры с тем, что было раньше? И можно ли сказать, что это самый важный матч в вашей карьере?
- Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Ничего нового не испытываю. Это не самый важный матч в карьере. Он уже был - «Ростов» - «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. А сейчас, если что, у нас есть второй шанс – стыковые матчи. Это несравнимо.

- Вы сказали, что «Ростов» – «Урал» был важнее. Не боитесь, что это будут припоминать, если результат окажется неудачным?
- До какой степени надо быть дебилом, чтобы говорить об этом. Был вопрос о моей карьере. А для России – да, это самый важный матч в нынешнем году. Таких матчей было 20 – 30, заканчивая игрой с Украиной. Никто не умер. Я до сих пор здесь.

- Джикия завтра будет капитаном, судя по тенденции. Почему решили закольцевать историю с повязкой?
- Если завтра он выйдет с повязкой, тогда закольцуем. Пока ничего не закольцовано.

- Видите ли вы сложность в мыслях игроков о возможности сыграть в ничью? Что будете говорить команде перед выходом на поле, чтобы решить эту проблему в головах ребят?
- Для меня многим проблематичнее было бы, если бы нас устраивала только победа. Это было бы гораздо большей проблемой, чем то, что нас устраивает еще и ничья. Давайте у хорватов спросим, хотели бы они поменяться с нами местами?

- Вы с командой постоянно. Видите ли изменения в поведении игроков перед решающим матчем? Может, вы тоже изменились перед этой встречей?
- Джикия говорит, что я не изменился. Тоже самое могу сказать про футболистов. Никакого расслабона нет. Шутки есть, но разве нельзя шутить? Надо сесть в номере, уставиться в стену и настраиваться? Ничего нового не происходит. Понятно, что есть напряжение, и оно проявится. А пока готовимся также, как к другим матчам. Сегодня ребята не зажаты, а завтра посмотрим.

- Расскажите, кто из игроков здоров? Головин не выходил на газон, когда команда осматривала поле. Все ли с ним в порядке?
- Все, кто прилетел, здоровы. Головин, по-моему, вышел на поле и ушел. Что смотреть-то? Что от этого изменится? У Терехова сильный ушиб колена. За два дня он не успел бы восстановиться, поэтому мы решили отправить его сразу в клуб.

- Златко Далич на пресс-конференции пытался предугадать ваш состав и сказал, что вернется Баринов, Джикия, а Караваев сыграет справа. Насколько он близок к истине?
- То, что Джикия сыграет, это да, если за ночь ничего не случится. Баринов близок к выходу на поле. Остальное увидите завтра.

- Далич сегодня был очень уверен в себе и сказал, что Россия будет играть так, как позволит Хорватия. Вы можете сказать ему, что Хорватия сыграет так, как позволит Россия?
- Сто процентов. Не видел ни одного матча, чтобы одна команда играла, а вторая стояла. Мы хотим атаковать, но соперник нам не собирается отдавать мяч. И наоборот. Никогда не видел игры, в которой все бы зависело от одной команды.

- Можете сравнить подготовку к этому матчу с подготовкой к первой игре с Хорватами? Что изменилось?
- Подготовка такая же. Мы знаем, как будет играть Хорватия. Она может сыграть 4-3-3, может 4-4-2, а может ромбом, как было в Москве. Это выбор тренера. С других точек зрения сейчас легче. Тогда мы только познакомились с ребятами, а сейчас прошло два с половиной сбора. Мои требования многие игроки знают. С этой точки зрения намного легче.

источник: «Советский спорт»
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