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Анзор Кавазашвили: В Сплите ни шагу назад! Вспомнить подвиг героев-панфиловцев

Легендарный советский вратарь дал советы Валерию Карпину по поводу тактики нашей сборной в решающем матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии, и настроил команду на решительный бой.
Анзор Кавазашвили: В Сплите ни шагу назад! Вспомнить подвиг героев-панфиловцев
14 ноября 2021 12:17
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Как нам не проиграть в Сплите?

- Главному тренеру нашей сборной Валерию Георгиевичу нужно усилить защиту. Это очень важно в игре с такой командой, как Хорватия. Иначе у нас будут проблемы.

- Кем он усилит? Разве что выпустит в основе Джикию. Других защитников у нас нет.

- Защиту можно усилить за счет насыщения полузащиты игроками. Хотя за первый тайм с Кипром нашим полузащитникам я бы даже рубль не заплатил. Поэтому этот первый тайм они должны забыть, как кошмарный сон и никогда его не повторять.

Если Карпин выберет тактику игры от обороны, тогда у него в нападении должен быть хотя бы один игрок, который успешно будет угрожать воротам хорватов. Но из тех нападающих, что играли с Кипром, - Смолов и Заболотный, я не готов утверждать, что такие нападающие смогут создать проблемы хорватам.

- Совершенно согласен. Дзюба мог бы создать хорватам проблемы, но его в нынешней сборной нет.

- Нашим футболистам нужно объяснить, что игра на ничью равносильна поражению. Наша команда должна стремиться атаковать. А чтобы атаковать, нужны футболисты, которые умеют подержать мяч, которые умеют дать пас. И умеют быстро подключиться к атаке и принять в ней решающее участие. Но я ставлю под сомнение, что в нашей сборной есть такие футболисты.

- А я не ставлю - в нашей сборной таких футболистов нет, но они есть в сборной Хорватии.

- Я надеюсь на наш русский авось. И если посмотреть на историю наших встреч с хорватами, мы с ними всегда достаточно удачно играли.

И можно еще вспомнить тот злополучный матч на чемпионате мира. Если б Смолов не проявил свое пижонство, мы бы играли в полуфинале чемпионата мира. И еще можно вспомнить, как хорваты нас спасли – обыграли англичан в 2007 году и дали нам путевку на чемпионат Европы.

- Но сейчас они не намерены нам эту путевку обеспечивать.

- Вопрос можно поставить так: ни шагу назад! И проявить себя, как 28 героев-панфиловцев, которые не пустили немецкие танки в Москву. Надо сделать все, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира именно в Сплите. Мне очень не хотелось бы, чтобы наша команда играла стыковые матчи.

АНОНС

Заключительный матч в отборочной группе Н Хорватия – Россия пройдет в Сплите сегодня.

Начало в 17.00. Трансляция на Первом канале.

источник: «Советский спорт»
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