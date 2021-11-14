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Мампаси поможет российским футболистам попасть на Олимпиаду?

Железнодорожники всерьез заинтересовались молодым игроком донецкого «Шахтера» Марком Мампаси, выступающим в аренде за «Мариуполь». Однако это не всем оказалось по нраву. Разбираемся, почему бывшие руководителя «Локо» исходят желчью по этой теме.
Мампаси поможет российским футболистам попасть на Олимпиаду?
14 ноября 2021 13:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Мариуполь»

«Локо» продолжает гнуть выбранную линию на приобретение молодых и перспективных футболистов – с целью их дальнейшего развития и перепродажи в другие клубы. Нормальный, принятый во всем цивилизованном мире бизнес (что вовсе не исключает непосредственно спортивного результата). Однако у нас он почему-то не всем понятен. Особенно бывшим руководителям клуба, которые привыкли только осваивать выделенные спонсором деньги. Наверное, поэтому и не могут после «Локомотива» нигде в футболе найти работу: дураков нет.

Итак, началось все с того, что субботним утром в СМИ просочилась информация: железнодорожники всерьез заинтересовались игроком донецкого «Шахтера» Марком Мампаси, выступающим сейчас на правах аренды за другой украинский клуб – «Мариуполь». Также на 18-летнего центрального защитника юношеской сборной Украины совсем недавно претендовал московский «Спартак», а сейчас не исключается и его переход в «Динамо» или «Зенит».

Гипотетическая стоимость трансфера, конечно, впечатляет – около 4 миллионов евро. Кто-то удивится: за такого молодого игрока столь много? Но это если не знать, сколько стоит самый дорогой в мире футболист 2003 года рождения? Эта сумма составляет… 65 миллионов евро! Так популярный портал transfermarkt.de оценивает немецкого вундеркинда Флориана Вирца, чтобы посчитать матчи которого в бундеслиге хватит пальцев двух рук. Но тут ведь важнее перспектива: со временем молодого игрока можно продать намного дороже.

ФК «Мариуполь»

Но кто же такой, собственно, Марк Мампаси, ставший одним из главных фигурантов трансферного рынка конца 2021 года? Этот центрбек, великолепно владеющий отбором, считается на Украине одним из самых талантливых среди тех, кто родился уже в нулевые, играл за сборную страны U17 (то есть футболисты младше 17 лет), а сейчас уже за U19. Почти всегда выступал с более старшими по возрасту футболистами. Донецкий «Шахтер», воспитанником которого он является, в этом году отдал игрока в аренду в клуб Украинской премьер-лиги «Мариуполь»: туда оранжево-черные обычно отправляют на обкатку почти всю способную молодежь, нуждающуюся в игровой практике на хорошем уровне. Так, сейчас в приморском городе играет 17 футболистов из Донецка.

В Мариуполе Мампаси зарекомендовал себя наилучшим образом не только как футболист, но и как человек. Поселился недалеко от базы клуба, ведет себя примерно, сконцентрировавшись на тренировках и самоподготовке, в сомнительных компаниях не замечен, трудолюбив, как отмечают партнеры и тренеры. Марк – русскоязычный футболист, но и по-французски говорит бегло (его отец родом из африканской страны Конго, тогда как мама – из Донецка). Так что в случае перехода в московский «Локомотив», где есть, например, француз Алексис Бека-Бека, ему будет с кем попрактиковаться на языке Дюма и Стендаля.

«Локо» считается фаворитом в борьбе за талантливого центрального защитника (дефицитное амплуа в РПЛ), поскольку его скауты сейчас, по нашим сведениям, оказались убедительнее, чем представители совсем недавно претендовавшего на Мампаси «Спартака», а также претендующих до сих пор других российских грандов – «Зенита» и «Динамо». Команде Маркуса Гисдоля к тому же явно требуется еще один центрбек – совсем недавно на этой позиции играл номинальный хавбек Баринов, а значит, шансов пробиться в основной состав у Марка больше именно в составе красно-зеленых.

Но если болельщики «Локомотива», как можно видеть по различным фан-пабликам, в основном радуются потенциальному приобретению, то ряд бывших руководителей клуба просто-таки исходит желчью. Ольга Смородская, правда, после угроз суда со стороны «Спартака» несколько придержала свой пыл, а вот ее предшественник и преемник – Николай Наумов и Илья Геркус – не сдержались и на этот раз.

ФК «Локомотив»

Геркус, покупавший куда более дорогих игроков и при этом с огромными годовыми «личками» (клуб еле-еле недавно сумел избавиться от «наследия Ильи Леонидовича» поляка Крыховяка, чей многомиллионный контракт висел якорем на «Локо»: на эти деньги подписали несколько молодых и перспективных), сказал, что якобы не понимает нынешней трансферной политики «Локо». Конечно, не понимает: как можно давать человеку не 4-5 миллионов евро в год, как делал он сам, а намного меньше. Что же касается Наумова, то он и вовсе упрекнул «Локомотив» в том, что в клубе увлеклись бизнесом, за что получил суровую отповедь от известного комментатора, пламенного борца за справедливость в футболе и не только Василия Уткина.

Бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова Уткин считает человеком недалеким. «Он видит проблему проекта «Локо» с Рангником в том, что проект не хочет быть убыточным. И сделал ведь карьеру человек Наумов. Уважаем, за мнением ему звонят. А ему парник с огурцами доверить нельзя. Он к парнику подступит, подумает полминуты, обернется и осуждающе скажет: негодяи, вы же эти огурцы просто сожрете. Сожрете, и к чертям вся работа! Или вот в сантехники – тоже бы не взяли. Сами посудите: такой красивый, белоснежный унитаз вам поставили, столько работы, труда, а вы ж в него… (тут слезы) срать станете… Призываю Николая Наумова завещать тело науке. Настолько кристальная, незамутненная глупость должна быть изучена», – написал Уткин.

Действительно, куда лучше выстраивания системы и привлечения молодых игроков подписывать в каждую трансферную кампанию несколько средних игроков среднего возраста. При Наумове у «Локомотива» трансферный баланс составлял примерно минус 15 миллионов долларов, а ведь это было больше десяти лет назад, с тех пор цены на игроков выросли многократно. И при тех тратах «Локо» Наумова ни разу не смог даже зацепиться за призовую тройку в чемпионате, а теперь экс-руководитель не стесняется рассуждать о спортивном результате.

Другой культовый комментатор Дмитрий Губерниев, поддерживая коллегу, поприветствовал Мампаси в России – с потенциальным намеком на сборную. Защитник и вправду скоро может получить российское гражданство – для уроженцев Донецка эта процедура облегчена. Что поможет в перспективе нашей первой сборной, а в ближайшее время, возможно, и молодежной. Ведь и там дефицит игроков этого амплуа налицо. В пятницу в матче со Словакией на позиции центрального защитника играл номинальный хавбек Павел Литвинов из «Спартака».

Кто-то сразу начинает искать здесь политическую подоплеку, вспоминая непростые отношения между нашей страной и западными соседями, но легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов от таких настроений предостерегает: «Право самого спортсмена выбирать там, где он хочет играть. Это тот самый случай, когда спорт должен быть вне политики!» – заявил он одному из спортивных издательств.

Фетисов напомнил, что это не первый прецедент. Действительно: за сборную России по баскетболу давно выступает центровой Джоэль Боломбой, также родившийся в Донецке. И он уже помог нашей команде – ведь именно Боломбой стал самым результативным в матче с Северной Македонией (19 очков), по итогам которого сборная России отобралась на Евробаскет-2021.

Может, и Мампаси поможет нашей сборной пробиться на крупный турнир? Например, на Олимпиаду, куда, как напомнил недавно президент РФ Владимир Путин, мы уже очень давно не можем выйти.

источник: «Советский спорт»
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